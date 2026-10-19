(VTC News) -

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để mỗi người bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn và sự trân trọng dành cho những người phụ nữ xung quanh. Một bó hoa, món quà nhỏ hay lời chúc chân thành đều có thể mang đến niềm vui, giúp người nhận cảm nhận được sự quan tâm từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Dưới đây là những lời chúc 20/10 được chia theo từng đối tượng, giúp bạn dễ dàng lựa chọn và gửi gắm tình cảm trong Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lời chúc 20/10 ngắn gọn, hay và ý nghĩa

1. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, xinh đẹp và tự tin theo đuổi những điều mình yêu thích. Mong mỗi ngày của bạn đều có thật nhiều niềm vui, tiếng cười và những điều bất ngờ đáng nhớ.

2. Chúc bạn có một ngày 20/10 thật đặc biệt, nhận được nhiều hoa, quà và những lời yêu thương. Mong rằng không chỉ hôm nay mà suốt 365 ngày trong năm, bạn luôn được trân trọng, yêu thương và sống cuộc đời mình mong muốn.

3. Chúc mừng ngày 20/10! Chúc bạn luôn giữ được sự lạc quan, bản lĩnh và nguồn năng lượng tích cực để vượt qua mọi thử thách.

4. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc bạn luôn rạng rỡ, bình an và gặp nhiều may mắn.

5. Chúc bạn ngày 20/10 thật vui vẻ, nhận được những món quà ý nghĩa và những lời chúc xuất phát từ trái tim.

6. Chúc người phụ nữ tuyệt vời luôn tự tin với những gì mình có, tự hào về những điều đã làm được và không ngừng khám phá những khả năng của bản thân. Chúc bạn một ngày 20/10 nhiều niềm vui, một năm nhiều thành công và một cuộc đời nhiều yêu thương.

7. Chúc bạn luôn xinh đẹp theo cách riêng, hạnh phúc với những lựa chọn của mình và đủ bình yên để tận hưởng từng khoảnh khắc.

8. Nhân ngày 20/10, chúc bạn luôn gặp được những người tử tế, làm công việc mình yêu thích và có đủ thời gian dành cho bản thân.

9. Chúc bạn không chỉ có một ngày 20/10 ngập tràn hoa và quà mà còn luôn được quan tâm bằng những hành động giản dị mỗi ngày.

10. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10! Mong bạn luôn có sức khỏe để thực hiện những dự định, có bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn hôm nay và cả những ngày sau.

Đừng quên gửi tặng những người phụ nữ bạn yêu thương lời chúc 20/10 ý nghĩa và ngọt ngào nhất. (Ảnh: Canva)

Lời chúc 20/10 ý nghĩa dành tặng mẹ

1. Mẹ yêu của con, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và lúc nào cũng vui vẻ. Cảm ơn mẹ đã dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm sóc và hy sinh cho gia đình.

2. Nhân ngày 20/10, con muốn gửi đến mẹ lời cảm ơn chân thành nhất vì tất cả những điều mẹ đã làm cho con. Dù con có trưởng thành đến đâu, mẹ vẫn luôn là chỗ dựa bình yên nhất.

3. Mẹ ơi, chúc mẹ ngày 20/10 thật vui và ý nghĩa. Những vất vả mẹ đã trải qua, con luôn ghi nhớ. Con sẽ cố gắng sống tốt và yêu thương mẹ nhiều hơn mỗi ngày.

4. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, con chúc mẹ luôn trẻ trung, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Với con, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người thầy đầu tiên, dạy con cách sống tử tế và biết yêu thương mọi người.

5. Mẹ kính yêu, con biết rằng không lời nói nào có thể diễn tả hết những hy sinh mẹ đã dành cho gia đình. Nhân ngày 20/10, con chúc mẹ luôn bình an, mọi điều thuận lợi và mỗi ngày đều có những niềm vui nhỏ.

6. Chúc mẹ yêu có một ngày 20/10 thật ấm áp bên những người thân yêu. Cảm ơn mẹ đã luôn bao dung, động viên và tin tưởng con ngay cả những lúc con gặp khó khăn.

7. Mẹ à, nhân ngày đặc biệt này, con không mong gì hơn ngoài việc mẹ luôn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ và sống thật an nhiên. Mong những lo toan thường ngày sẽ vơi bớt, những buồn phiền được thay bằng tiếng cười.

8. Ngày 20/10, con chúc mẹ luôn gặp nhiều điều may mắn, gia đình mình lúc nào cũng thuận hòa và hạnh phúc. Cảm ơn mẹ vì đã biến ngôi nhà thành nơi bình yên nhất, nơi con luôn muốn trở về sau những mệt mỏi ngoài cuộc sống.

9.Nhân ngày 20/10, con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và nhận được thật nhiều yêu thương từ các thành viên trong gia đình.

10. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ tuyệt vời nhất của con! Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống, dạy con trưởng thành và luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của con.

Lời chúc 20/10 hay tặng chị, em gái

1. Nhân ngày 20/10, chúc chị gái yêu quý của em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thành công trên con đường mình đã chọn. Dù có chuyện gì, em vẫn luôn yêu thương và ủng hộ chị.

2. Chúc em gái của anh ngày 20/10 thật vui vẻ, luôn xinh xắn, đáng yêu và tràn đầy năng lượng. Mong em sẽ học tập, làm việc thật tốt, theo đuổi được những ước mơ của mình và gặp được những người chân thành.

3. Chúc chị yêu có một ngày 20/10 ngập tràn hoa, quà và những lời chúc ngọt ngào. Cảm ơn chị vì đã luôn quan tâm, nhường nhịn và đồng hành cùng em trong cuộc sống.

4. Em gái à, chúc em ngày 20/10 luôn vui vẻ, tự tin và mạnh mẽ theo đuổi những điều mình mong muốn. Cuộc sống sẽ có lúc thuận lợi, lúc khó khăn, nhưng anh mong em luôn giữ được sự lạc quan và không ngừng cố gắng.

5. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc chị gái của em luôn rạng rỡ, công việc thuận lợi, gia đình êm ấm và mọi dự định đều suôn sẻ.

6. Chúc cô em gái của anh ngày 20/10 thật nhiều niềm vui, ngày càng trưởng thành và đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Anh mong em luôn bình an, tự tin và có đủ dũng khí để thực hiện ước mơ.

7. Chúc em gái luôn xinh đẹp, vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Mong em sẽ tiếp tục tỏa sáng theo cách riêng và luôn có những người chân thành bên cạnh để sẻ chia mọi điều.

8. Nhân ngày 20/10, chúc chị gái luôn trẻ trung, thành công và hạnh phúc. Chị đã luôn là người để em học hỏi, từ cách đối diện với khó khăn đến cách chăm sóc những người mình yêu thương.

9. Chúc em gái ngày 20/10 nhận được thật nhiều yêu thương, luôn vui vẻ và gặp được những cơ hội tốt trên hành trình trưởng thành. Anh chị luôn tự hào về em.

10. Chúc chị em mình có một ngày 20/10 thật vui, nhiều tiếng cười và những kỷ niệm đẹp. Chúc chị luôn hạnh phúc, em luôn trưởng thành, cả hai đều khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống.

Một lời chúc chân thành nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ mang niềm vui cho phái đẹp mà còn giúp gắn kết mọi mối quan hệ. (Ảnh: Canva)

Lời chúc 20/10 lãng mạn dành cho vợ

1. Vợ yêu, chúc em ngày 20/10 thật hạnh phúc, luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và rạng rỡ. Cảm ơn em đã đến bên anh, cùng anh vượt qua những khó khăn và xây dựng gia đình nhỏ của chúng mình.

2. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, anh muốn cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, chăm sóc gia đình và đồng hành cùng anh trong cuộc sống. Mong em luôn khỏe mạnh, vui vẻ và biết rằng anh sẽ luôn ở bên, cùng em gánh vác mọi việc.

3. Chúc người phụ nữ anh yêu một ngày 20/10 ngập tràn hoa, quà và những điều ngọt ngào. Với anh, em không chỉ là người vợ mà còn là người bạn thân thiết, người đồng hành và là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.

4. Vợ à, anh mong ngày 20/10 này em có thể gác lại những lo toan, dành thời gian nghỉ ngơi và làm điều mình thích. Chúc em hạnh phúc, bình an và luôn được yêu thương như những gì em xứng đáng nhận được.

5. Chúc mừng ngày 20/10, người phụ nữ tuyệt vời nhất trong gia đình mình. Cảm ơn em vì những bữa cơm ấm áp, những lời động viên và cả sự kiên nhẫn trong những ngày không dễ dàng.

6. Em yêu, ngày 20/10 là dịp để anh nhắc lại rằng anh thật may mắn khi có em bên cạnh. Chúc em luôn vui vẻ, tự tin, thực hiện được những ước mơ của mình và mãi giữ được nụ cười mà anh yêu nhất.

7. Chúc bà xã của anh ngày 20/10 thật nhiều niềm vui, luôn trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc. Anh mong mỗi ngày thức dậy, em đều cảm nhận được tình yêu và sự bình yên trong gia đình mình.

8. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, anh chúc em luôn mạnh khỏe, công việc thuận lợi và những dự định riêng đều thành hiện thực. Mong chúng ta luôn tôn trọng, tin tưởng và cùng nhau trưởng thành, để mái ấm ngày càng hạnh phúc.

9. Vợ yêu, anh mong em không chỉ có một ngày 20/10 thật vui mà còn có thật nhiều ngày bình yên trong năm. Anh sẽ cố gắng chia sẻ việc nhà, dành thời gian cho gia đình và quan tâm đến những điều nhỏ bé khiến em vui.

10. Chúc người bạn đời của anh một ngày 20/10 trọn vẹn yêu thương. Cảm ơn em đã cùng anh đi qua những ngày vui, những lúc khó khăn và cả những thử thách trong cuộc sống.

Lời chúc 20/10 lãng mạn dành cho người yêu

1. Em yêu, chúc em ngày 20/10 thật vui vẻ, luôn xinh đẹp, rạng rỡ và gặp nhiều điều may mắn. Cảm ơn em đã xuất hiện, mang đến cho anh những niềm vui và khiến cuộc sống trở nên nhiều màu sắc hơn.

2. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, anh muốn nói rằng em là người đặc biệt mà anh luôn trân trọng. Chúc em luôn hạnh phúc, tự tin và thành công với những điều mình theo đuổi.

3. Chúc cô gái anh yêu một ngày 20/10 ngọt ngào như những điều em mang đến cho anh. Mong em luôn giữ được nụ cười tươi, có thật nhiều niềm vui và luôn cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh.

4. Em à, chúc em ngày 20/10 nhận được thật nhiều hoa, quà và lời chúc. Nhưng anh hy vọng món quà lớn nhất em cảm nhận được là sự chân thành, tôn trọng và tình yêu anh dành cho em.

5. Chúc người con gái đặc biệt của anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Chúc chúng ta có thêm thật nhiều ngày đáng nhớ bên nhau.

6. Nhân ngày 20/10, anh chúc em luôn được yêu thương theo cách em mong muốn, được lắng nghe khi cần chia sẻ và được tôn trọng trong mọi lựa chọn. Anh cảm ơn em vì đã dành cho anh những tình cảm chân thành.

7. Chúc em yêu ngày 20/10 thật rạng rỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống bình an và mọi ước mơ dần trở thành hiện thực. Cảm ơn em vì đã cùng anh tạo nên những kỷ niệm đẹp.

8. Em là người khiến anh mong chờ những cuộc gặp gỡ, trân trọng những tin nhắn nhỏ và vui hơn sau một ngày dài. Nhân ngày 20/10, anh chúc em luôn hạnh phúc, xinh đẹp và có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

9. Chúc cô gái anh thương có một ngày 20/10 thật đặc biệt. Mong em luôn bình an, có đủ dũng khí theo đuổi những điều mình thích và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

10. Ngày 20/10, anh muốn gửi đến em lời chúc cùng lời cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của anh. Chúc em luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và tự tin với chính mình.

Hãy để những lời chúc tinh tế, ấm áp nhân ngày 20/10 thay bạn gửi yêu thương đến những người phụ nữ thân yêu. (Ảnh: Canva)

Lời chúc 20/10 vui vẻ cho đồng nghiệp

1. Nhân ngày 20/10, chúc các chị em đồng nghiệp luôn xinh đẹp, trẻ trung, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chúc mọi công việc đều thuận lợi, kế hoạch nào cũng suôn sẻ, khách hàng luôn dễ tính và mỗi ngày đi làm đều có thêm một lý do để mỉm cười.

2. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam! Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tự tin, công việc thăng hoa và thu nhập ngày càng tăng. Mong mọi người không chỉ giỏi việc cơ quan mà còn luôn có thời gian tận hưởng cuộc sống, đi du lịch, mua sắm và làm những điều mình yêu thích.

3. Chúc các đồng nghiệp nữ có một ngày 20/10 thật vui, nhận được nhiều hoa, quà và lời chúc. Chúc mọi người luôn giữ được tinh thần lạc quan, làm việc hiệu quả, gặp nhiều may mắn và cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, nơi mỗi người đều được tôn trọng và ghi nhận.

4. Nhân ngày 20/10, chúc chị em luôn xinh tươi như ngày đầu tuần nhận lương, vui vẻ như ngày được nghỉ và tràn đầy năng lượng như lúc chuẩn bị đi du lịch. Chúc công việc thuận lợi, deadline nhẹ nhàng, cuộc họp ngắn gọn và mọi dự định đều đạt kết quả như mong đợi.

5. Chúc các chị em đồng nghiệp ngày 20/10 thật rực rỡ, lúc nào cũng tự tin và yêu đời. Mong mọi người luôn có những ý tưởng sáng tạo, những cơ hội phát triển mới và những người đồng đội đáng tin cậy. Chúc chúng ta cùng làm việc hiệu quả, hỗ trợ nhau và tạo ra nhiều thành quả đáng tự hào.

6. Chúc các chị em một ngày 20/10 ngập tràn tiếng cười, công việc hanh thông và cuộc sống nhiều niềm vui. Mong rằng những nỗ lực của mọi người luôn được ghi nhận xứng đáng, những khó khăn sớm được giải quyết và mỗi ngày đến cơ quan đều là một ngày làm việc tích cực.

7. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc các chị em luôn xinh đẹp, bản lĩnh và thành công. Chúc mọi người có thật nhiều cơ hội thể hiện năng lực, được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên ghi nhận và luôn tìm thấy niềm vui trong công việc.

8. Chúc các đồng nghiệp nữ ngày 20/10 nhận được nhiều hoa, quà và những lời chúc chân thành. Chúc chị em lúc nào cũng giữ được tinh thần tích cực và nụ cười rạng rỡ.

9. Chúc mừng ngày 20/10 đến những người đồng nghiệp tuyệt vời! Cảm ơn các chị em đã luôn nhiệt tình, trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ mọi người trong công việc.

10. Nhân ngày 20/10, chúc toàn thể chị em trong cơ quan luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Chúc chúng ta tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau vượt qua thử thách và cùng xây dựng môi trường làm việc tích cực, thân thiện, nơi mỗi người đều có cơ hội phát huy năng lực.

Lời chúc Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho cô giáo

1. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, em kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi nhiệt huyết với nghề giáo. Kính chúc cô luôn bình an, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.

2. Nhân ngày 20/10, em xin gửi đến cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn trẻ trung, vui vẻ, gia đình hạnh phúc và công việc thuận lợi. Em cảm ơn cô vì những bài học quý giá, không chỉ giúp chúng em mở rộng kiến thức mà còn dạy chúng em biết sống có trách nhiệm và yêu thương mọi người.

3. Kính chúc cô giáo kính yêu một ngày 20/10 thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Mong cô luôn mạnh khỏe, giữ được nụ cười trên môi và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò.

4. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, em chúc cô luôn bình an, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. Kính chúc cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện những điều ý nghĩa mà cô luôn dành tâm huyết.

5. Chúc cô ngày 20/10 ngập tràn hoa tươi, lời chúc đẹp và những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, đồng nghiệp cùng học trò. Mong mọi nỗ lực của cô luôn được ghi nhận, những dự định đều thuận lợi và cuộc sống có thật nhiều niềm vui.

6. Nhân dịp 20/10, em kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn cô đã kiên nhẫn hướng dẫn, tận tình giải đáp những điều chúng em chưa hiểu và luôn khuyến khích học trò cố gắng. Em mong cô sẽ luôn tự hào về những thế hệ học sinh mà cô đã dìu dắt.

7. Kính chúc cô giáo một Ngày Phụ nữ Việt Nam thật ấm áp và trọn vẹn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành vì những kiến thức, tình yêu thương và sự tận tụy mà cô đã dành cho học trò.

8. Nhân ngày 20/10, em chúc cô luôn trẻ trung, yêu đời và giữ được niềm vui trong từng giờ lên lớp. Mong cô có thêm nhiều thành công trong sự nghiệp, luôn được đồng nghiệp quý mến và học trò yêu thương.

9. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, kính chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Em cảm ơn cô vì đã không chỉ dạy chúng em kiến thức mà còn giúp chúng em hiểu hơn về sự tử tế, lòng kiên trì và tinh thần trách nhiệm.

10. Nhân ngày 20/10, em xin gửi đến cô lời tri ân sâu sắc cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, công việc thuận lợi và tiếp tục truyền tình yêu tri thức đến nhiều thế hệ học trò.

Lời chúc hay và ý nghĩa ngày 20/10 dành cho khách hàng, đồng nghiệp. (Ảnh: Canva)

Lời chúc 20/10 trang trọng tặng khách hàng

1. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng lời chúc mừng chân thành nhất. Kính chúc Quý khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc và viên mãn trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng, đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

2. Nhân dịp 20/10, kính chúc quý khách hàng luôn xinh đẹp, tự tin, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của quý khách và mong tiếp tục được đồng hành, mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý khách.

3. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10! Kính chúc quý khách luôn bình an, hạnh phúc bên gia đình, thành công trong sự nghiệp và đạt được những mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, hợp tác và tin tưởng của quý khách trong hành trình phát triển vừa qua.

4. Nhân ngày đặc biệt dành cho phụ nữ Việt Nam, chúng tôi xin kính chúc quý khách hàng một ngày 20/10 thật nhiều niềm vui, nhận được những tình cảm chân thành và có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Chúc quý khách luôn mạnh khỏe, tự tin, thành công và tiếp tục gặt hái những kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.

5. Nhân ngày 20/10, xin gửi đến quý khách hàng nữ lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý khách luôn giữ được sự tự tin, bản lĩnh và nguồn cảm hứng trong công việc; đồng thời có một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc bên những người thân yêu. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của quý khách và hy vọng mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt.

6. Kính chúc quý khách hàng một Ngày Phụ nữ Việt Nam trọn vẹn yêu thương và hạnh phúc. Chúc mọi dự định của quý khách đều thuận lợi, công việc ngày càng phát triển và cuộc sống luôn có nhiều điều đáng mong chờ. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã dành sự tin tưởng cho chúng tôi và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành trong tương lai.

7. Nhân dịp 20/10, chúng tôi xin gửi lời tri ân tới quý khách hàng vì sự tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý khách luôn mạnh khỏe, rạng rỡ, thành công và gặp nhiều may mắn. Chúc quý khách cùng gia đình có một ngày lễ ấm áp, vui vẻ và ngập tràn những khoảnh khắc ý nghĩa.

8. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10! Chúng tôi kính chúc quý khách luôn hạnh phúc, tự tin, đạt nhiều thành tựu trong công việc và tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Sự tin tưởng của quý khách là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

9. Nhân ngày 20/10, kính chúc quý khách hàng luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và sự nghiệp ngày càng phát triển. Mong rằng mỗi ngày đều mang đến cho quý khách những cơ hội mới, những thành quả đáng tự hào và những mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành.

10. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thay mặt tập thể công ty, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng lời chúc mừng trân trọng nhất. Kính chúc quý khách luôn xinh đẹp, hạnh phúc, thành công và gặt hái nhiều thành tựu mới. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hợp tác của Quý khách và cam kết không ngừng nỗ lực để mang lại những giá trị thiết thực.