Cách biến muối và kem đánh răng thành chất tẩy rửa cực kỳ hiệu quả

(VTC News) -

Nhiều bà nội trợ cảm thấy phiền lòng khi đã bỏ không ít tiền mua các loại chất tẩy rửa nhưng rất nhiều trong số chúng không đủ làm sạch vết bẩn, còn khiến da tay của họ khô ráp, bong tróc và để lại mùi hoá chất trong nhà.

Sử dụng chất tẩy rửa mạnh đôi khi khiến bàn tay của những người làm nội trợ trở nên thô ráp.

Tác dụng của hỗn hợp muối và kem đánh răng

Có một giải pháp làm sạch gần như miễn phí và cực kỳ an toàn là trộn muối - loại gia vị luôn có trong bếp và kem đánh răng - thứ luôn có trong nhà tắm của mỗi gia đình. Ít ai biết rằng, hai thứ rẻ tiền này và dễ kiếm này khi kết hợp với nhau lại trở thành công cụ vệ sinh đa năng cực kỳ hiệu quả.

Phương pháp này đặc biệt đơn giản, ngay cả những người không thích việc dọn dẹp cũng có thể làm được. Tất cả nguyên liệu chúng ta cần là một bát nhỏ sạch, một tuýp kem đánh răng và một ít muối.

Đầu tiên, hãy vắt một ít kem đánh răng, không cần quá nhiều, chỉ khoảng hai đến ba lần lượng chúng ta hay dùng để đánh răng vào bát là đủ. Tiếp đến, cho một chút muối vào - cũng không cần quá nhiều, chỉ cần nửa thìa là đủ.

Cuối cùng là đổ nửa bát nước ấm ở nhiệt độ khoảng 50 độ C. Dùng đũa khuấy theo một hướng cho đến khi kem đánh răng tan hoàn toàn và hòa quyện hoàn hảo với muối. Và thế là dung dịch làm sạch kỳ diệu này đã sẵn sàng.

Lưu ý là dung dịch này phát huy tác dụng tốt nhất là ngay sau khi trộn. Chúng ta chỉ cần làm một lượng vừa đủ cho một lần sử dụng.

Hỗn hợp muối và kem đánh răng mang lại hiệu quả tẩy rửa mà lại an toàn cho da tay và môi trường sống.

Vệ sinh bếp và máy hút mùi

Sau mỗi lần nấu ăn, đặc biệt là làm những món chiên xào, trên bếp, tường và máy hút mùi đều dính đầy dầu mỡ. Nhiều người thường sử dụng nước rửa chén bát để làm sạch. Chỗ những vết bẩn cứng đầu, họ còn dùng thêm búi sắt để chà xát. Tuy nhiên, vết dầu mỡ không hoàn toàn biến mất, thay vào đó, mặt bếp hay tường lại còn dính nhiều vết xước.

Với dung dịch trộn muối và kem đánh răng, việc làm sạch các khu vực này sau mỗi lần nấu ăn trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

Bạn dùng miếng vải mềm nhúng vào dung dịch muối và kem đánh răng, hoặc có thể xịt trực tiếp dung dịch này lên khu vực này và lau đi lau lại vài lần. Các vết dầu mỡ sẽ được làm sạch.

Sau khi lau, dùng khăn sạch, ẩm để lau đi kem đánh răng và giọt muối còn sót lại. Căn bếp của bạn sẽ trở nên sáng bóng, sạch sẽ, không còn mùi dầu mỡ và cũng không có mùi hoá chất.

Việc vệ sinh bếp sau khi nấu ăn đơn giản hơn với dung dịch muối và kem đánh răng.

Lau kính cửa sổ

Lau cửa sổ bằng kính là việc cực kỳ mất thời gian. Nếu dùng khăn ướt, đôi khi vệt nước còn để lại trên bề mặt kính, khiến chúng trông còn bẩn hơn cả khi chưa lau.

Dung dịch kem đánh răng trộn muối khiến việc vệ sinh khu vực này trở nên dễ dàng hơn. Đầu tiên, chúng ta cho dung dịch này vào bình xịt, xịt lên các tấm kính. Chúng ta không cần xịt quá nhiều, chỉ cần đủ để kính ướt. Sau đó, lau kính theo một hướng bằng khăn ẩm.

Khi vết bẩn đã được làm sạch, chúng ta có thể dùng khăn khô để lau lại. Khi đó, kính cửa sổ sẽ trở sáng bóng.

Việc lau cửa sổ kính sẽ trở nên đơn giản hơn với dung dịch muối trộn kem đánh răng.

Làm sạch vòi nước và vòi hoa sen

Sau một thời gian sử dụng, vòi nước ở nhà luôn có lớp phủ trắng đầy vết cặn và nước. Dù lau thế nào, nó vẫn tối màu và trông rất cũ. Ngoài ra, vòi sen trong phòng tắm có thể bị tắc do cặn đọng lại theo thời gian, khiến dòng nước chảy nhỏ hơn và kém thoải mái hơn.

Vấn đề này cũng có thể dễ dàng được giải quyết với dung dịch trộn muối và nước ấm. Đổ một ít dung dịch lên khăn và lau qua lau lại dưới vòi nhiều lần. Các vết bẩn đều được tẩy sạch dễ dàng. Sau khi lau sạch, rửa bằng nước, vòi nước sẽ ngay lập tức sáng bóng và trông như mới.

Nếu vòi sen bị tắc, chỉ cần tháo ra và ngâm trong dung dịch trên khoảng 10 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Chỗ bị tắc sẽ tan hoàn toàn và nước sẽ chảy ra ngay lập tức.