Hồng trong 'Sóng ở đáy sông' giờ ra sao sau hơn 2 thập kỷ?

(VTC News) -

Mới đây, NSND Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh hội ngộ với NSƯT Thanh Hiền - người từng vào vai Hồng trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Sóng ở đáy sông. Cuộc gặp gỡ sau 25 năm phát sóng tác phẩm gợi lại nhiều ký ức đẹp cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả từng yêu mến bộ phim.

NSND Xuân Bắc hội ngộ NSƯT Thanh Hiền.

Nam nghệ sĩ hài hước viết: “Hôm trước gặp ‘em gái’ Biển, hôm nay lại gặp vợ 3 - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, kẹo dừa, ga lăng, phong sương từng trải nên Hồng mới theo. Giờ thì... Thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận các bác ạ”. Anh còn dí dỏm tiết lộ: “Chụp hình xong, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long còn nhắc: ‘Anh nhớ chỉnh ảnh cho em xinh xinh vào nhé’. Ở phần bình luận, nhiều khán giả chia sẻ vẫn nhớ các nhân vật và nội dung phim dù hàng chục năm trôi qua.

Bộ phim Sóng ở đáy sông dựa theo cốt truyện của nhà văn Lê Lựu, lấy đề tài về cuộc sống xã hội thời kỳ chuyển giao giữa phong kiến và xã hội mới. Không chỉ là cái tên đình đám trong thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình, bộ phim quy tụ nhiều gương mặt trẻ lúc bấy giờ mà sau này để nổi bật lên trong làng diễn viên phía Bắc.

NSND Xuân Bắc đóng vai Núi trong "Sóng ở đáy sông".

Phim cũng là bệ phóng cho nhiều gương mặt trẻ lúc bấy giờ, trong đó có NSND Xuân Bắc. Trước đó, anh tham gia 12A và 4H, Ngã ba Đồng Lộc, Chuyện nhà Mộc… nhưng chỉ đến khi hóa thân thành Núi, nam diễn viên mới thực sự trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả cả nước.

Trong phim, Núi là nhân vật có số phận phức tạp với nhiều biến cố. Sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu với bố là viên chức trong chính quyền cũ còn mẹ là tầng lớp “người ở”, anh cùng các em thường xuyên phải chịu cảnh ghẻ lạnh, thậm chí là ngược đãi khi còn nhỏ. Sau nhiều biến cố, anh bước chân vào con đường lầm lỡ. Cuối cùng, anh lựa chọn hoàn lương, bước vào hành trình làm lại cuộc đời.

Nhân vật Hồng do NSƯT Thanh Hiền thủ vai từng là "tia sáng" trong cuộc đời sóng gió của Núi. Hồng vừa cương nghị vừa dịu dàng, một người phụ nữ góa chồng gặp Núi khi sống cô đơn. Mối quan hệ này để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, dù cuối cùng họ không thể nên duyên vì sự trở lại của Mây.

Với lối diễn tự nhiên, NSƯT Thanh Hiền khắc họa thành công hình ảnh một Hồng mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính, khiến nhân vật trở thành điểm sáng của phim.

NSƯT Thanh Hiền tên thật Trần Thị Hiền, sinh năm 1980, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Bắc Ninh, bố mẹ đều là người yêu nghệ thuật hát chèo. Chính lòng ngưỡng mộ người mợ trong họ là NSND Thúy Cải (nguyên Giám đốc Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh) đã thôi thúc NSƯT Thanh Hiền ngày ấy một lòng đam mê và mong muốn tỏa sáng cùng nghệ thuật.

Trước khi đầu quân cho Nhà hát Chèo Hà Nội, chị từng công tác tại Đoàn chèo Hà Bắc từ năm 1997 tới 1999. Từ 1999 đến 2011, chị là diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội. Từ 2011-2017 chị giữ vị trí Trưởng rạp Đại Nam Nhà hát Chèo Hà Nội.

NSƯT Thanh Hiền hiện là Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Nghệ sĩ Thanh Hiền gặt hái được nhiều giải thưởng, có thể kể tới Huy chương vàng vai hoàng hậu Thị Anh trong vở Oan khuất một thời (năm 2009), Giải Vàng vai Thị Hến trong vở Nhà Hến năm 2011, Giải Vàng vai Supakha trong vở Nàng Sita năm 2013, Huy chương Bạc vai Ngọc trong vở Chuyện tình người mất tích năm 2011.

Bên cạnh đó, chị còn tham gia đóng các bộ phim như Hoa đất Mường, Dòng đời, Hội làng quan họ và đặc biệt là vai cô Hồng trong Sống ở đáy sông. Tuy nhiên, vai diễn mà chị tâm đắc nhất lại là vai Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh trong vở Oan khuất một thời của đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang.

Nghệ sĩ Thanh Hiền được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2015. Năm 2017, chị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, năm 2021 được bổ nhiệm chức Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long.