(VTC News) -

Mới đây, hình ảnh NSƯT Kim Oanh hội ngộ NSND Xuân Bắc và các đồng nghiệp trong phim Sóng ở đáy sông thu hút sự chú ý của khán giả. Cũng như những gương mặt gắn với bộ phim truyền hình phát sóng năm 2000, họ có nhiều bước chuyển trong sự nghiệp và cuộc sống sau 26 năm.

NSND Xuân Bắc và NSƯT Kim Oanh hội ngộ tại một sự kiện.

NSND Xuân Bắc - vai Núi

Trong Sóng ở đáy sông, NSND Xuân Bắc đảm nhận vai Phạm Quang Núi - chàng trai có số phận nhiều bất hạnh, lớn lên trong một gia đình có những mâu thuẫn, bất công. Là con của người vợ lẽ, Núi cùng các em phải chịu sự ghẻ lạnh, phân biệt đối xử của cha và những người anh cùng cha khác mẹ.

NSND Xuân Bắc ghi dấu với vai Núi trong phim “Sóng ở đáy sông”.

Sau khi mẹ qua đời, Núi phải sớm bươn chải kiếm sống, chăm lo cho các em. Những tổn thương từ gia đình, sự thiếu thốn tình thương cùng những lựa chọn sai lầm khiến cuộc đời nhân vật liên tiếp gặp biến cố. Núi có thời gian vướng vòng lao lý, trải qua nhiều năm tháng chìm nổi trước khi tìm cách làm lại cuộc đời.

Thời điểm tham gia bộ phim, Xuân Bắc còn khá trẻ nhưng đã thể hiện được khả năng diễn xuất ấn tượng. Nhân vật Núi đầy giằng xé nội tâm, sự bất cần bên ngoài nhưng chất chứa nhiều tổn thương bên trong. Vai Núi trở thành một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của nam nghệ sĩ trên màn ảnh nhỏ.

NSND Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, sau đó công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua Sóng ở đáy sông, anh từng tham gia một số bộ phim như 12A và 4H, Ngã ba Đồng Lộc, Chuyện nhà Mộc, Kẻ cắp bất đắc dĩ, Đảo xa...

Sau thành công của vai Núi, Xuân Bắc trở thành gương mặt quen thuộc của Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala cười. Lối diễn linh hoạt, khả năng tung hứng và biểu cảm hài hước giúp nam nghệ sĩ có thêm lượng khán giả đông đảo.

Anh còn là gương mặt quen thuộc của chương trình “Gặp nhau cuối năm”.

Đặc biệt, vai Nam Tào trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân là một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Xuân Bắc. Anh kết hợp ăn ý với NSND Công Lý (vai Bắc Đẩu), tạo thành cặp nhân vật quen thuộc mỗi dịp Tết. Những màn đối đáp sắc sảo, cách thể hiện dí dỏm nhưng không kém phần châm biếm giúp Nam Tào trở thành nhân vật được khán giả chờ đợi qua nhiều mùa phát sóng.

Bên cạnh diễn hài, Xuân Bắc còn thể hiện năng khiếu nổi bật trong công việc dẫn chương trình. Anh từng đảm nhận vai trò MC của Hỏi xoáy đáp xoay, Đuổi hình bắt chữ, Ơn giời! Cậu đây rồi...

Trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam, anh tham gia nhiều tác phẩm như Bệnh sĩ của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, Những chấn động còn lại... Năm 2014, nam nghệ sĩ giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô với vai diễn trong vở Đạo học.

Năm 2016, Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Hiện NSND Xuân Bắc hiện đang là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NSND Xuân Bắc từng bước đảm nhận các vị trí quản lý. Tháng 1/2021, anh giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngày 30/10/2024, NSND Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Xuân Bắc còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ và 3 cậu con trai. Nam nghệ sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

NSƯT Kim Oanh - vai Mây

Trong Sóng ở đáy sông, Kim Oanh đảm nhận vai Mây - người phụ nữ có tính cách sắc sảo, phức tạp, gắn với nhiều biến cố trong cuộc đời Núi. Mây có con với Núi nhưng không duy trì được cuộc sống gia đình bình yên. Trong thời gian Núi vướng vòng lao lý, cô có mối quan hệ với người đàn ông khác, rồi nhiều lần trở về khiến cuộc đời anh thêm sóng gió.

NSƯT Kim Oanh vào vai Mây, cô vợ đanh đá, chua ngoa làm khổ anh Núi trong “Sóng ở đáy sông”

Nhân vật Mây từng khiến khán giả vừa tò mò, vừa không ít lần bức xúc bởi những lựa chọn và hành động của mình. Vai diễn góp phần định hình hình ảnh Kim Oanh với những nhân vật có cá tính mạnh, sắc sảo trên màn ảnh.

Sau bộ phim, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý qua các tác phẩm Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Những giấc mơ dài... Năm 2023, chị tham gia phim điện ảnh Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Tốt nghiệp khóa diễn viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1995, chị từng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ trước khi chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 2007, Kim Oanh gia nhập Ban Văn nghệ VTV với vai trò biên tập viên. Sau đó, chị học thêm về đạo diễn, tham gia sản xuất các chương trình văn nghệ, sân khấu và đảm nhận công việc đạo diễn, giảng viên nội bộ.

NSƯT Kim Oanh trong bộ phim “Người vợ cuối cùng” của Victor Vũ.

Tháng 10/2025, NSƯT Kim Oanh gây chú ý khi thông báo rời Ban Văn nghệ VTV sau 18 năm gắn bó. Nữ nghệ sĩ chuyển sang Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5).

Chia sẻ về quyết định này, Kim Oanh cho biết chị là người thích khám phá khả năng của bản thân. Sau nhiều năm làm việc tại Ban Văn nghệ, nữ nghệ sĩ muốn thử sức trong môi trường mới, tiếp tục học hỏi về văn hóa và đời sống xã hội của đồng bào các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.

Việc chuyển công tác không đồng nghĩa Kim Oanh từ bỏ diễn xuất. Chị vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và từng bước thử sức với những dạng vai khác nhau. Trong cuộc trò chuyện với VTV hồi tháng 1/2026, nữ diễn viên cũng chia sẻ về hành trình vượt khỏi những giới hạn quen thuộc để trưởng thành hơn trong diễn xuất.

NSƯT Kim Oanh hiện đang tại Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5).

NSƯT Kim Oanh khá kín tiếng về đời tư. Trong một cuộc trò chuyện với báo chí, nữ nghệ sĩ từng cho biết chị sẵn sàng chia sẻ về công việc nghệ thuật nhưng muốn giữ lại một phần riêng tư trong cuộc sống cá nhân. Ở tuổi 50, chị đang tận hưởng cuộc sống độc thân.