HLV Michael Carrick: 'Khó khăn thúc đẩy tôi nỗ lực hơn'

(VTC News) -

Ngày 2/11, huấn luyện viên Michael Carrick tham dự buổi họp báo trước trận Manchester United gặp AS Roma tại Champions League. Nhà cầm quân người Anh tiếp tục đối mặt với những câu hỏi về tương lai khi đội bóng đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ nghiêm trọng. Carrick từ chối bình luận về khả năng bị sa thải. Ông khẳng định chỉ tập trung vào trận đấu sắp tới và không để những đồn đoán ảnh hưởng đến công việc.

“Điều đó không ảnh hưởng đến cách chúng tôi chuẩn bị hay trận đấu ngày mai. Tôi rất mong chờ trận đấu này và đó là tất cả những gì tôi tập trung vào lúc này. Chuyện gì xảy ra sau đó thì cứ để nó xảy ra, bất kể mọi thứ diễn biến theo hướng nào”, Carrick nói.

“Tôi yêu công việc ở đây, yêu việc được làm việc cùng các cầu thủ. Những khó khăn và thử thách chỉ càng thôi thúc tôi nỗ lực nhiều hơn nữa”, chiến lược gia người Anh nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Michael Carrick. (Ảnh: Reuters)

Man Utd hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 7 điểm sau 9 trận, chỉ xếp trên nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng đang trải qua chuỗi trận không thắng dài nhất kể từ năm 1984.

Tình hình của “Quỷ đỏ” tại Champions League cũng không khả quan. Sau 3 lượt trận, đội bóng mới giành được 3 điểm và đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đối thủ AS Roma xếp thứ 15 với 4 điểm.

“Chúng tôi biết mình có khả năng làm được những gì. Chúng tôi đã tiến gần đến mục tiêu, nhưng cần nhanh chóng biến điều đó thành kết quả thực tế”, Carrick chia sẻ.

“Tuần này, chúng tôi có hai trận đấu quan trọng, gặp Roma trên sân nhà và Aston Villa tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi chơi tấn công và tạo nên một trận đấu đáng nhớ”.

Bên cạnh thành tích thi đấu, HLV Carrick còn phải giải quyết những vấn đề liên quan đến tinh thần và sự đoàn kết trong đội hình. Trong buổi họp báo, HLV Carrick bác bỏ những nghi ngờ về sự rạn nứt trong phòng thay đồ của Man Utd.

“Bầu không khí trong phòng thay đồ vẫn rất tốt. Cách mọi người nhìn nhận sự việc đôi khi rất khó lường. Người ta có thể diễn giải mọi chuyện theo nhiều hướng khác nhau và đưa ra đủ loại suy đoán.

Tôi hoàn toàn không nghi ngờ sự tận tâm của các cầu thủ đối với câu lạc bộ. Chúng tôi cần thi đấu tốt hơn, đưa ra những quyết định chính xác hơn, nhưng tinh thần cống hiến chắc chắn không phải là vấn đề”, ông khẳng định.

Những thất bại liên tiếp trước Como, Bournemouth và Chelsea khiến HLV Carrick chịu sức ép ngày càng lớn. Dù vậy, ban lãnh đạo Manchester United vẫn quyết định giữ cựu tiền vệ người Anh trên ghế huấn luyện.