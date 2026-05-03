Mận đang vào mùa, 5 nhóm người nên hạn chế ăn vì không tốt cho sức khỏe

Theo lương y Nguyễn Hằng, mận là loại quả nhiều người thích ăn bởi vị chua ngọt hấp dẫn. Trong quả mận chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như nước, Protein, chất xơ, vitamin A, vitamin E...

Mận cũng tốt cho người bị mỡ máu, bị tiểu đường, bị táo bón. Tuy nhiên, mận là loại quả hạn chế với nhiều người.

Người mắc bệnh dạ dày và tá tràng

Đây là nhóm đối tượng cần đặc biệt cẩn trọng với quả mận. Mận chứa hàm lượng axit hữu cơ khá cao, bao gồm axit citric và axit oxalic, đặc biệt là khi mận còn xanh hoặc chưa chín kỹ.

Khi đi vào cơ thể, các axit này có thể kích thích dạ dày tăng tiết dịch vị, gây ra cảm giác cồn cào, ợ chua, buồn nôn, thậm chí làm trầm trọng thêm các cơn đau ở người đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng.

Nếu bạn có tiền sử về các bệnh lý tiêu hóa nào, tốt nhất nên hạn chế hoặc kiêng hoàn toàn mận để bảo vệ niêm mạc dạ dày.

5 nhóm người nên hạn chế ăn mận vì không tốt cho sức khỏe.

Người cơ địa nóng trong, dễ nổi mụn, mẩn ngứa

Theo quan niệm Đông y, mận có tính nóng. Mặc dù mận mọng nước, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra hiện tượng nóng trong người.

Đối với những người có cơ địa dễ nổi mụn, rôm sảy, hoặc bị dị ứng, ăn nhiều mận có thể làm bùng phát tình trạng mụn nhọt, phát ban, mẩn ngứa, gây khó chịu và ảnh hưởng đến làn da.

Nếu bạn nhận thấy mình thường bị nóng trong sau khi ăn mận, hãy điều chỉnh lượng ăn hoặc xem xét kiêng loại quả này.

Người đang sử dụng thuốc điều trị

Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng mận có thể gây ra tương tác với một số loại thuốc nhất định, làm giảm hiệu quả điều trị hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ.

Cụ thể, mận có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ của thuốc kháng sinh, hoặc làm thay đổi tác dụng của thuốc chống đông máu.

Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh và phải dùng thuốc kê đơn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định thêm mận vào chế độ ăn uống của mình. Việc này giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho quá trình điều trị.

Bệnh nhân thận mạn tính

Mận là loại quả chứa nhiều kali, một khoáng chất quan trọng đối với chức năng thần kinh và cơ bắp. Tuy nhiên, đối với những người mắc bệnh thận mạn tính, thận bị suy yếu không còn khả năng lọc bỏ lượng kali dư thừa ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả.

Điều này có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu (hyperkalemia), gây ra các triệu chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, yếu cơ, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó, bệnh nhân thận cần tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, trong đó thường bao gồm việc hạn chế các thực phẩm giàu kali như mận.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Mặc dù mận cung cấp nhiều vitamin và chất xơ có lợi nhưng phụ nữ mang thai và đang cho con bú cần ăn mận thận trọng.

Trong giai đoạn thai kỳ, hệ tiêu hóa của bà bầu thường nhạy cảm hơn, dễ bị ợ nóng, khó tiêu do lượng axit trong mận. Hơn nữa, việc ăn quá nhiều mận có thể gây tăng đường huyết tạm thời, điều không mong muốn đối với cả mẹ và bé.

Đối với phụ nữ cho con bú, một số chất trong mận có thể đi vào sữa mẹ và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa non yếu của trẻ sơ sinh, gây đau bụng, tiêu chảy.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé, mẹ bầu và mẹ đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết lượng mận phù hợp hoặc liệu có nên kiêng hoàn toàn trong một số trường hợp cụ thể hay không.