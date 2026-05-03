Săn trứng kiến trong rừng, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Theo chuyên gia, trứng kiến là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, axit amin và chất béo tốt. Trứng kiến được người dân ở nhiều địa phương chế biến thành nhiều món ăn như trứng kiến rang, chả trứng kiến, xôi trứng kiến, bánh trứng kiến,…
Mặc dù trứng kiến không chứa độc tố gây nguy hiểm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ dị ứng cao, đặc biệt với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng thực phẩm. Phản ứng dị ứng có thể xuất hiện từ vài phút đến vài giờ sau khi ăn trứng kiến, tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Các triệu chứng thường được chia thành hai mức độ triệu chứng nhẹ và nặng.
Với trường hợp dị ứng nặng sẽ có những diễn biến nghiêm trọng như vùng môi, lưỡi, họng và toàn mặt bị phù nề, sưng tấy, cảm giác khó thở, thở khò khè và tức ngực. Cơ thể choáng váng, tụt huyết áp nhanh và ngất xỉu. Thậm chí mất ý thức, sốc phản vệ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Các chuyên gia khuyến cáo, để chế nguy cơ dị ứng thức ăn, mọi người nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh như tìm hiểu tiền sử dị ứng của gia đình và chủ động phòng ngừa. Không cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ miễn dịch yếu dùng thử thực phẩm lạ.
Tiệm vịt quay ở TP.HCM ‘bỏ túi’ cả trăm triệu đồng mỗi ngày dịp 30/4 - 1/5
Nhiều tiệm vịt quay lớn tại TP.HCM có doanh thu gấp 3-4 lần ngày thường, “bỏ túi” cả trăm triệu đồng/ngày nhờ thói quen của người dân mỗi dịp nghỉ lễ.
Giá vàng liên tục lao dốc, có nên đầu tư?
Giá vàng gần đây liên tục lao dốc, "bốc hơi" khoảng 25 triệu đồng/lượng sau 3 tháng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên xuống tiền mua gom lúc này?
Tầm vóc 'vua cửa hàng tiện lợi' Trung Quốc vừa xuất hiện ở Việt Nam
Meiyijia dẫn đầu về số lượng cửa hàng, duy trì vị trí "chuỗi cửa hàng tiện lợi số 1 Trung Quốc" trong nhiều năm liên tiếp.
Mận đang vào mùa, 5 nhóm người nên hạn chế ăn vì không tốt cho sức khỏe
Mận là loại quả mùa hè được nhiều người yêu thích, nhưng bác sĩ khuyến cáo 5 nhóm người dưới đây nên hạn chế ăn.
Kết quả Arsenal 3-0 Fulham: Gyokeres ghi cú đúp bàn thắng
Arsenal giành chiến thắng 3-0 trước Fulham ở vòng 35 giải Ngoại Hạng Anh nhờ các bàn thắng của Gyokeres và Saka.
Dự báo thời tiết 3/5: Không khí lạnh tràn về, Bắc và Trung Bộ mưa dông diện rộng
Ngày 3/5, không khí lạnh tác động đến thời tiết Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ giảm, khu vực này chuyển mát, mưa dông cũng tái diễn trên diện rộng.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 35 mới nhất: Arsenal gây sức ép cho Man City
Cập nhật Ngoại hạng Anh vòng 35 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
Tối 2/5/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.
Mưa đá trắng xóa, dông lốc 'xé toạc' nhà xưởng ở Thái Nguyên
Chiều 2/5, dông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương ở Thái Nguyên, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nhà xưởng, khiến người dân hoảng sợ.
Gần 200.000 lượt khách tắm biển Vũng Tàu, 28 trẻ bị lạc được tìm thấy
Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, bãi biển Vũng Tàu đón gần 200.000 lượt khách; lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm, bàn giao an toàn 28 trẻ em bị lạc cho gia đình.
Vaccine ung thư của Nga cho kết quả tích cực ban đầu
Vaccine chống khối u theo công nghệ mRNA của Nga đã ghi nhận kết quả ban đầu khả quan ở bệnh nhân ung thư đầu tiên được sử dụng.
Đà Nẵng kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật ông Hà Ra Diêu do suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.
Nhật trao Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam
Thủ tướng Takaichi Sanae trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Bình luận