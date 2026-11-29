(VTC News) -

Ở tuổi 19, khi đang chuẩn bị du học, Hà Hoàng Tùng (Vĩnh Hưng, Hà Nội) phát hiện mắc ung thư hạch. Hành trình điều trị kéo dài với hai lần ghép tế bào gốc, nhiều biến chứng nguy hiểm và có lúc tưởng chừng không thể vượt qua.

Tháng 6/2023, Tùng phát hiện nổi hạch ở vùng cổ và bẹn. Sau khi thăm khám tại nhiều cơ sở y tế, chàng trai được chẩn đoán mắc ung thư hạch tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Gia đình tiếp tục đưa em sang Singapore để kiểm tra, xác nhận kết quả.

Nhận tin con mắc ung thư đúng thời điểm đang chuẩn bị đi du học, anh Hà Mạnh Hùng, bố Tùng, cho biết cả gia đình suy sụp. Những dự định phía trước đột ngột phải gác lại, thay vào đó là nỗi lo tìm cách điều trị cho con.

Dù từng tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, gia đình quyết định đưa Tùng trở về Việt Nam, đặt niềm tin vào đội ngũ bác sĩ trong nước.

Sau điều trị hóa chất và đạt lui bệnh hoàn toàn, năm 2024, Tùng được chỉ định ghép tế bào gốc. Tuy nhiên, những ngày trong phòng ghép trở thành thử thách khắc nghiệt.

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình luôn động viên Tùng trong quá trình điều trị. (Ảnh: Gia Thắng)

Theo BSCKII Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, sau ghép, Tùng liên tục sốt cao, loét hậu môn, giảm bạch cầu hạt sâu kéo dài và nhiễm khuẩn huyết. Hơn 20 ngày sau ghép, kết quả xét nghiệm tủy xương cho thấy tỷ lệ tế bào có nguồn gốc từ người cho bằng 0%, đồng nghĩa ca ghép lần đầu không đạt kết quả như mong đợi.

Trong khi bạch cầu hạt chưa hồi phục, tình trạng nhiễm khuẩn huyết và nhiễm khuẩn vùng hậu môn diễn biến nặng, không thể can thiệp ngoại khoa. Các bác sĩ quyết định truyền khối bạch cầu hạt để hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời triển khai điều trị kháng sinh, kháng nấm và kháng virus tích cực.

Bốn tuần sau lần ghép đầu tiên, Tùng tiếp tục bước vào ca ghép tế bào gốc cứu vãn. Lần này, bố ruột em, người có chỉ số hòa hợp HLA 8/10, cũng tham gia hiến bạch cầu hạt để hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng.

Giai đoạn sau ghép vẫn vô cùng gian nan. Tùng tiếp tục suy tủy kéo dài, sốt rét liên tục, rối loạn tiêu hóa, chán ăn. Sức khỏe suy kiệt khiến chàng trai nhiều lúc mất tinh thần, nhớ nhà và thất vọng về bản thân.

Tùng nhớ nhất lời động viên của bác sĩ trong thời điểm em gần như muốn buông xuôi: “Không sao, cứ ghép thêm lần nữa, miễn là mình không bỏ cuộc là được”. Câu nói ấy đã giúp em vực dậy một lần nữa.

Sau những ngày chờ đợi, tín hiệu tích cực cuối cùng cũng xuất hiện. Ngày thứ 20 sau ghép lần hai, bạch cầu của Tùng bắt đầu hồi phục. Đến ngày thứ 22, tiểu cầu cũng tăng trở lại. Ca ghép cứu vãn bước đầu thành công, mở ra cơ hội để em thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.

Sau gần ba tháng điều trị căng thẳng trong phòng ghép, Tùng dần hồi phục. Với gia đình, khoảnh khắc con vượt qua giai đoạn nguy hiểm không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là cơ hội để những dự định tưởng đã khép lại được tiếp tục.

“Đối với em, ghép tế bào gốc không chỉ là phương pháp điều trị mà còn là cơ hội quý giá để tiếp tục sống, thực hiện những dự định còn dang dở và đồng hành cùng những người em yêu thương”, Tùng chia sẻ.

Hơn hai năm sau biến cố, sức khỏe của chàng trai trẻ ổn định, sinh hoạt gần như trở lại bình thường. Tùng hoàn thành chứng chỉ tiếng Đức trình độ B2, hiện chuẩn bị các thủ tục sang Đức để tiếp tục theo đuổi kế hoạch du học từng phải tạm gác lại ở tuổi 19.

Từ bệnh nhân ung thư hạch trải qua hai lần ghép tế bào gốc và nhiều biến chứng nặng, Tùng đang từng bước trở lại với cuộc sống của một người trẻ. Với em, cơ hội được sống khỏe mạnh hôm nay cũng đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục những ước mơ từng dang dở.