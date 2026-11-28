Không thể quy kết do nhuộm tóc, thức khuya

Trên mạng xã hội xuất hiện đồn đoán một số người nổi tiếng mắc ung thư do thường xuyên tẩy, nhuộm tóc hay thức khuya, uống trà sữa. Trao đổi với PV VietNamNet, TS Nguyễn Hồng Vũ, nguyên nghiên cứu sinh Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia City of Hope (California, Mỹ), cho rằng những nhận định này vội vàng, thiếu cơ sở khoa học.

Theo ông Vũ, ung thư là bệnh lý đa yếu tố, hình thành từ sự tích lũy các đột biến gene dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, phần lớn trường hợp liên quan đến những yếu tố không di truyền như tuổi tác, tác nhân môi trường (chất ô nhiễm, tia UV...), lối sống (hút thuốc, uống rượu, ít vận động, chế độ ăn không lành mạnh), tác nhân sinh học (virus, vi khuẩn...) và cả những sai sót ngẫu nhiên trong quá trình phân chia tế bào.

Khoảng 5-10% số trường hợp ung thư liên quan đến đột biến gene di truyền từ cha mẹ (đột biến dòng mầm).

Vì vậy, khi một người mắc ung thư, rất khó xác định chính xác một nguyên nhân duy nhất. Các yếu tố nguy cơ chỉ làm tăng xác suất mắc bệnh, không đồng nghĩa với việc người tiếp xúc chắc chắn sẽ bị ung thư. Ngược lại, một người không có yếu tố nguy cơ rõ ràng vẫn có thể mắc bệnh do những biến đổi ngẫu nhiên trong quá trình phân chia tế bào và sự tích lũy tổn thương DNA theo thời gian.

Nhiều người có thói quen nhuộm tóc nhưng chưa thể khẳng định đó là nguyên nhân gây ung thư. (Ảnh: Manginic)

TS Nguyễn Hồng Vũ nhấn mạnh, việc kết luận một người mắc ung thư do thường xuyên tẩy, nhuộm tóc là thiếu cơ sở nếu không có bằng chứng cụ thể. Ung thư là một bài toán xác suất. Mỗi người có thể chủ động hạn chế những yếu tố nguy cơ đã được chứng minh, nhưng không có biện pháp nào đảm bảo phòng tránh bệnh tuyệt đối.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư máu

Ung thư máu là nhóm bệnh ác tính của các tế bào tạo máu, bao gồm bệnh bạch cầu (leukemia), lymphoma và đa u tủy xương. Tùy từng thể bệnh, các yếu tố nguy cơ có thể khác nhau.

Một số yếu tố đã được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gồm:

- Tiếp xúc với hóa chất benzene: Đây là hóa chất độc hại có thể làm tăng nguy cơ mắc một số thể bệnh bạch cầu, đặc biệt ở những người tiếp xúc kéo dài trong môi trường nghề nghiệp.

- Bức xạ ion hóa liều cao: Người từng tiếp xúc với liều bức xạ lớn có nguy cơ mắc một số bệnh ung thư máu cao hơn.

- Hút thuốc lá: Khói thuốc chứa nhiều chất gây ung thư, trong đó có benzene, làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp.

- Tiền sử điều trị ung thư: Một số thuốc hóa trị và xạ trị có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện ung thư máu thứ phát sau điều trị. Tuy nhiên, biến chứng này không phổ biến.

- Yếu tố di truyền và bất thường nhiễm sắc thể: Một số hội chứng di truyền, chẳng hạn hội chứng Down, có liên quan đến nguy cơ mắc một số thể bệnh bạch cầu cao hơn.

Ngoài ra, tuổi tác và tiền sử mắc một số bệnh lý về máu cũng có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh, tùy từng thể ung thư.

Dù không thể phòng ngừa hoàn toàn ung thư máu, mỗi người vẫn có thể chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách không hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại, tuân thủ quy định an toàn lao động khi làm việc trong môi trường có nguy cơ phơi nhiễm benzene và các chất độc hại khác.

Bên cạnh đó, duy trì chế độ ăn uống cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.