(VTC News) -

Ung thư máu từng được xem là căn bệnh có tiên lượng rất xấu. Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị đã giúp nhiều người bệnh có cơ hội kiểm soát bệnh lâu dài, thậm chí chữa khỏi.

BS.CKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, cho biết ung thư hệ tạo huyết là nhóm bệnh ác tính khởi phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho. Nhóm này gồm bệnh bạch cầu (Leucemia), u lympho, đa u tủy xương, bệnh tăng sinh tủy và u loạn sinh tủy.

Trong đó, bệnh bạch cầu, còn gọi là ung thư máu hay máu trắng, xảy ra khi tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào bạch cầu bất thường. Chúng lấn át quá trình tạo hồng cầu và tiểu cầu, khiến người bệnh dễ thiếu máu, xuất huyết và suy giảm miễn dịch. Bệnh được chia thành thể cấp tính, mạn tính, đồng thời phân loại theo dòng tủy hoặc dòng lympho.

Theo bác sĩ Vi, một số thể bệnh, đặc biệt những nhóm có đặc điểm nguy cơ thuận lợi, hiện có thể đáp ứng điều trị tốt, thậm chí chữa khỏi. Tiên lượng phụ thuộc vào loại bệnh, tuổi, đột biến gene và khả năng đáp ứng với điều trị ban đầu. Vì vậy, xét nghiệm sinh học phân tử để xác định chính xác phân nhóm bệnh có vai trò quan trọng trong lựa chọn phác đồ.

Thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch như CAR-T, kháng thể hai đặc hiệu và kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu đang mở thêm cơ hội cho bệnh nhân. Các phương pháp này giúp cá thể hóa điều trị, cải thiện khả năng kiểm soát bệnh, dù hiệu quả còn tùy thuộc từng trường hợp.

Ung thư máu ngày nay có nhiều cơ hội điều trị. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, cơ hội điều trị tốt hơn không đồng nghĩa hành trình chữa bệnh trở nên dễ dàng. ThS.BS Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết khó khăn lớn nhất của người mắc ung thư máu là quá trình điều trị phức tạp, kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Người bệnh có thể phải trải qua hóa trị, điều trị nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch hoặc ghép tế bào gốc. Mỗi phương pháp đều đòi hỏi sự kiên trì, thể lực và khả năng thích nghi với những thay đổi trong quá trình điều trị.

Chi phí cũng là gánh nặng đáng kể. Dù bảo hiểm y tế đã chi trả nhiều kỹ thuật hiện đại và một số loại thuốc mới, người bệnh vẫn phải đồng chi trả với một số phác đồ, thuốc thế hệ mới hoặc các đợt điều trị kéo dài.

Nhận biết dấu hiệu bất thường để đi khám sớm

Theo các bác sĩ, ung thư máu có thể liên quan đến nhiều yếu tố như tiếp xúc hóa chất độc hại, bức xạ ion hóa, một số hội chứng di truyền, rối loạn miễn dịch hoặc nhiễm virus. Tuy nhiên, có yếu tố nguy cơ không đồng nghĩa chắc chắn mắc bệnh. Nhiều người được chẩn đoán ung thư máu không có nguyên nhân rõ ràng.

Các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu, dễ nhầm với mệt mỏi hoặc nhiễm trùng thông thường. Người bệnh có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, nhiễm trùng tái diễn, sốt không rõ nguyên nhân, bầm tím hoặc chảy máu bất thường. Khi bệnh tiến triển, tế bào ác tính xâm lấn các cơ quan có thể gây đau xương khớp, nổi hạch, gan lách to, sụt cân và đổ mồ hôi ban đêm.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa ung thư máu tuyệt đối. Người dân nên hạn chế tiếp xúc hóa chất độc hại, không hút thuốc, sử dụng bảo hộ khi làm việc trong môi trường có nguy cơ phơi nhiễm và duy trì lối sống lành mạnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường kéo dài, đặc biệt là bầm tím hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân, cần đi khám để được kiểm tra.

Với người vừa nhận chẩn đoán ung thư máu, các bác sĩ khuyến cáo không nên vội mất hy vọng hay so sánh tiên lượng của mình với bệnh nhân khác. Sự đồng hành của gia đình và đội ngũ y tế giúp người bệnh ổn định tâm lý, hiểu rõ phương pháp điều trị và có thêm động lực theo đuổi hành trình chữa bệnh.