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Xuất bản ngày 26/08/2026 09:37 PM
Xuất bản ngày 26/08/2026 09:37 PM

Lý do Văn Vĩ rời sân sau 10 phút đá chung kết ASEAN Cup 2026

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

Nguyễn Văn Vĩ phải nhập viện dù anh mới thi đấu chưa đầy 10 phút trong cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ngay ở phút thứ 10, HLV Kim Sang-sik đã phải đưa Phan Tuấn Tài vào sân thế chỗ Nguyễn Văn Vĩ. Hậu vệ của câu lạc bộ Nam Định bị đau đùi sau tình huống tăng tốc bên hành lang trái. Anh được các bác sỹ điều trị nhưng không thể tiếp tục thi đấu.

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, Văn Vĩ bị rách cơ đùi, vết đau này khiến anh có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Văn Vĩ rời sân vì chấn thương.

Văn Vĩ rời sân vì chấn thương.

Từ trận đấu lượt về gặp Malaysia, Văn Vĩ đã bị đau và không thể đá chính ngay từ đầu. Người được lựa chọn thay thế là Phan Tuấn Tài. Lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa ra quyết định tương tự. Tuấn Tài xuất hiện và tung ra đường kiến tạo xuất sắc để Đỗ Hoàng Hên dứt điểm tung lưới Thái Lan ngay đầu hiệp 2.

Nhìn chung, ASEAN Cup 2026 là giải đấu mà Nguyễn Văn Vĩ ra sân với phong độ cao. Anh duy trì nền tảng thể lực tuyệt vời, khả năng tấn công lẫn phòng ngự đều đảm bảo. Văn Vĩ trở thành phương án số một bên hành lang trái của đội tuyển Việt Nam - vị trí trước đây thường được gọi tên Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Phong Hồng Duy.

Cầu thủ này dần đóng vai trò không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật mà ông Kim Sang-sik xây dựng cho đội tuyển Việt Nam.

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