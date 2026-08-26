Người dân TP.HCM 'đội mưa' cổ vũ tuyển Việt Nam

Anh Trần Văn Hoàng (ngụ phường Sài Gòn) cho biết: “Tôi và nhóm bạn đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 15h để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Dù chiều nay có nhiều lần mưa bất chợt nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến tinh thần yêu bóng đá và ủng hộ đội tuyển nước nhà. Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ nâng cup vô địch”.