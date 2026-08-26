Người dân TP.HCM 'đội mưa' cổ vũ tuyển Việt Nam

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 17h ngày 26/8, khi còn khoảng 3 giờ trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan, khu vực quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) đã đông kín người hâm mộ.
Nhiều cổ động viên có mặt từ chiều, tập trung thành từng nhóm để cổ vũ từ xa cho đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quyết định.
Gần 18h, cơn mưa lớn đổ xuống TP.HCM. Dù vậy, đông đảo người hâm mộ vẫn nán lại, đội mưa hò reo và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Anh Trần Văn Hoàng (ngụ phường Sài Gòn) cho biết: “Tôi và nhóm bạn đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 15h để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Dù chiều nay có nhiều lần mưa bất chợt nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến tinh thần yêu bóng đá và ủng hộ đội tuyển nước nhà. Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ nâng cup vô địch”.
Theo quan sát, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ có người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng đến từ sớm để dõi theo và cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Càng gần giờ thi đấu, dòng người quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông. Nhiều nhóm cổ động viên mặc áo đỏ, mang theo cờ và băng rôn tạo nên không khí sôi động.
Sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng xuất phát từ lợi thế mà đội tuyển Việt Nam tạo được ở trận lượt đi. Ngày 22/8, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Thái Lan 2-0 trên sân Rajamangala, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận quyết định.
Với cách biệt 2 bàn, người hâm mộ đều đặt niềm tin vào tuyển Việt Nam sẽ nâng cao chiếc cup vô địch ngay trên sân Mỹ Đình tối nay.
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