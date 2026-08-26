(VTC News) -

Trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tối 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Thái Lan mới nhất tại đây.

● ASEAN Cup 2026 Việt Nam 0 - 1 2-1 Thái Lan HIỆP 2 Yotsakon 12’

Thái Lan khép lại hiệp một với lợi thế 1-0 sau khi kiểm soát thế trận tốt hơn. Đội khách cầm bóng tới 71%, thực hiện 7 cú sút và có bàn thắng sớm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 pha dứt điểm với khả năng thành bàn theo tính toán của hệ thống dữ liệu chỉ đạt 14%.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt nhưng bắt đầu trục trặc sau khi Văn Vĩ chấn thương và phải rời sân ngay phút 9. Thái Lan khai thác nhiều vào vị trí phòng ngự cánh trái của đội tuyển Việt Nam và nhanh chóng thành công.

Video: Thái Lan ghi bàn mở tỷ số trận chung kết lượt về.

Đội khách mở tỷ số trận lượt về ở phút 12, trong tình huống Thành Chung phá trượt bóng. Seksan xử lý lỗi nhưng vô tình đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Yotsakon tung cú sút mạnh đánh bại Lê Giang Patrik. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bị đối thủ dẫn trước ở ASEAN Cup 2026.

Sau bàn thua, Việt Nam gặp khó trong việc kết nối các mũi tấn công, còn Thái Lan duy trì quyền kiểm soát và đẩy đội hình lên cao, tạo ra sức ép liên tục. Đội tuyển Việt Nam chỉ cso một cơ hội nguy hiểm là cú đánh đầu dội xà của Xuân Son.

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lê Giang Patrik TM 3 Nguyễn Văn Vĩ 5 Đoàn Văn Hậu 7 Phạm Xuân Mạnh 8 Lê Phạm Thành Long 9 Nguyễn Đình Bắc 10 Đỗ Hoàng Hên 12 Nguyễn Xuân Son 14 Nguyễn Hoàng Đức ĐT 15 Trương Tiến Anh 16 Nguyễn Thành Chung DỰ BỊ 4 Đinh Quang Kiệt 6 Nguyễn Nhật Minh 11 Khổng Minh Gia Bảo 13 Nguyễn Tài Lộc 17 Phạm Gia Hưng 18 Nguyễn Hai Long 19 Nguyễn Quang Hải 20 Bùi Hoàng Việt Anh 22 Nguyễn Trần Việt Cường 23 Đặng Văn Lâm TM 24 Phan Tuấn Tài 26 Lê Văn Đô Thái Lan ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 20 Chatchai Bootprom TM 2 Nattapong Sayriya 4 Manuel Bihr 5 Seksan Ratree 6 Sarach Yooyen ĐT 7 Kakana Khamyok 9 Yotsakorn Burapha 12 Waris Choolthong 13 Oussama Thiangkham 14 Teerasak Poeiphimai 21 Chayaphon Otton DỰ BỊ 1 Kampol Pathommakkakul 3 Pansa Hemviboon 8 Thossawat Limwanasathian 10 Worrachit Kanitsribampen 15 Narubadin Weerawatnodom 16 Adison Promrak 17 Picha Autra 18 Jehhanafee Mamah 19 Pokklaw Anan 23 Korrakot Pipatnadda TM 24 Wanchai Jarunongkran 25 Patrik Gustavsson

Thông tin trước trận Việt Nam đấu Thái Lan

Thái Lan chỉ có thể lật ngược tình thế nếu giành chiến thắng với cách biệt trên 2 bàn. Nếu đội tuyển Việt Nam thua với cách biệt 2 bàn, 2 đội sẽ thi đấu hiệp phụ. Giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng hướng tới lần đầu tiên giành chiến thắng trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Phong độ của Việt Nam trước trận quyết định rất ổn định. Trong 10 trận đấu gần nhất, Nguyễn Quang Hải và đồng đội thắng tới 9 trận và chỉ hòa 1 lần, ghi 27 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Riêng tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam mới thủng lưới 1 bàn, giữ sạch lưới 6 lần trong 7 trận trước chung kết lượt về.

Tỷ lệ thắng của Thái Lan trong 10 trận gần nhất chỉ là 60% (hòa 2, thua 2), ghi 18 bàn và nhận 8 bàn thua. Hai thất bại của Thái Lan đều diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok), một trong số đó là thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi.

Lịch sử đối đầu Việt Nam đấu với Thái Lan 10 trận gần nhất không nghiêng về bên nào. Đội tuyển Việt Nam thắng 3 trận. Thái Lan thắng 3 trận, còn lại là 4 lần chia điểm.

Tuy nhiên, Việt Nam thắng cả 3 trận gần nhất trước Thái Lan đều là các trận chung kết ASEAN Cup dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.