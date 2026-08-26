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Xuất bản ngày 26/08/2026 09:01 PM
Xuất bản ngày 26/08/2026 09:01 PM

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Thái Lan, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Thái Lan mới nhất: Đầy đủ diễn biến, kết quả Việt Nam đấu Thái Lan chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tối 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Thái Lan mới nhất tại đây.

ASEAN Cup 2026
Việt Nam
0-1
2-1
Thái Lan
HIỆP 2
Yotsakon 12’

Thái Lan khép lại hiệp một với lợi thế 1-0 sau khi kiểm soát thế trận tốt hơn. Đội khách cầm bóng tới 71%, thực hiện 7 cú sút và có bàn thắng sớm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 pha dứt điểm với khả năng thành bàn theo tính toán của hệ thống dữ liệu chỉ đạt 14%.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt nhưng bắt đầu trục trặc sau khi Văn Vĩ chấn thương và phải rời sân ngay phút 9. Thái Lan khai thác nhiều vào vị trí phòng ngự cánh trái của đội tuyển Việt Nam và nhanh chóng thành công.

Video: Thái Lan ghi bàn mở tỷ số trận chung kết lượt về.

Đội khách mở tỷ số trận lượt về ở phút 12, trong tình huống Thành Chung phá trượt bóng. Seksan xử lý lỗi nhưng vô tình đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Yotsakon tung cú sút mạnh đánh bại Lê Giang Patrik. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bị đối thủ dẫn trước ở ASEAN Cup 2026.

Sau bàn thua, Việt Nam gặp khó trong việc kết nối các mũi tấn công, còn Thái Lan duy trì quyền kiểm soát và đẩy đội hình lên cao, tạo ra sức ép liên tục. Đội tuyển Việt Nam chỉ cso một cơ hội nguy hiểm là cú đánh đầu dội xà của Xuân Son.

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Thái Lan, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất - 2
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Lê Giang Patrik
TM
3
Nguyễn Văn Vĩ
5
Đoàn Văn Hậu
7
Phạm Xuân Mạnh
8
Lê Phạm Thành Long
9
Nguyễn Đình Bắc
10
Đỗ Hoàng Hên
12
Nguyễn Xuân Son
14
Nguyễn Hoàng Đức
ĐT
15
Trương Tiến Anh
16
Nguyễn Thành Chung
DỰ BỊ
4
Đinh Quang Kiệt
6
Nguyễn Nhật Minh
11
Khổng Minh Gia Bảo
13
Nguyễn Tài Lộc
17
Phạm Gia Hưng
18
Nguyễn Hai Long
19
Nguyễn Quang Hải
20
Bùi Hoàng Việt Anh
22
Nguyễn Trần Việt Cường
23
Đặng Văn Lâm
TM
24
Phan Tuấn Tài
26
Lê Văn Đô
Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Thái Lan, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất - 3
Thái Lan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
20
Chatchai Bootprom
TM
2
Nattapong Sayriya
4
Manuel Bihr
5
Seksan Ratree
6
Sarach Yooyen
ĐT
7
Kakana Khamyok
9
Yotsakorn Burapha
12
Waris Choolthong
13
Oussama Thiangkham
14
Teerasak Poeiphimai
21
Chayaphon Otton
DỰ BỊ
1
Kampol Pathommakkakul
3
Pansa Hemviboon
8
Thossawat Limwanasathian
10
Worrachit Kanitsribampen
15
Narubadin Weerawatnodom
16
Adison Promrak
17
Picha Autra
18
Jehhanafee Mamah
19
Pokklaw Anan
23
Korrakot Pipatnadda
TM
24
Wanchai Jarunongkran
25
Patrik Gustavsson

Thông tin trước trận Việt Nam đấu Thái Lan

Thái Lan chỉ có thể lật ngược tình thế nếu giành chiến thắng với cách biệt trên 2 bàn. Nếu đội tuyển Việt Nam thua với cách biệt 2 bàn, 2 đội sẽ thi đấu hiệp phụ. Giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng hướng tới lần đầu tiên giành chiến thắng trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Phong độ của Việt Nam trước trận quyết định rất ổn định. Trong 10 trận đấu gần nhất, Nguyễn Quang Hải và đồng đội thắng tới 9 trận và chỉ hòa 1 lần, ghi 27 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Riêng tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam mới thủng lưới 1 bàn, giữ sạch lưới 6 lần trong 7 trận trước chung kết lượt về.

Tỷ lệ thắng của Thái Lan trong 10 trận gần nhất chỉ là 60% (hòa 2, thua 2), ghi 18 bàn và nhận 8 bàn thua. Hai thất bại của Thái Lan đều diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok), một trong số đó là thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi.

Lịch sử đối đầu Việt Nam đấu với Thái Lan 10 trận gần nhất không nghiêng về bên nào. Đội tuyển Việt Nam thắng 3 trận. Thái Lan thắng 3 trận, còn lại là 4 lần chia điểm.

Tuy nhiên, Việt Nam thắng cả 3 trận gần nhất trước Thái Lan đều là các trận chung kết ASEAN Cup dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

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