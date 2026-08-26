(VTC News) -

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam và Thái Lan trên kênh nào?

Trận Việt Nam và Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Việt Nam và Thái Lan trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận Việt Nam vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan hôm nay

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Việt Nam vs Thái Lan (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-thai-lan-6a8b9827bfa46eabda09e687

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Việt Nam vs Thái Lan

Khoảng cách hai bàn ở trận chung kết lượt đi tại sân Rajamangala giúp Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Đội chủ nhà không nhất thiết phải giành chiến thắng, thậm chí vẫn đăng quang nếu để thua với cách biệt một bàn.

Chỉ trong khoảng 7 phút trong trận lượt đi, hai cầu thủ vào thay người là Hai Long và Quang Hải lần lượt ghi bàn, mang về chiến thắng quan trọng và đồng thời cho thấy dấu ấn rõ nét từ những quyết định điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik.

Dù vậy, kết quả lượt đi chưa đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể chủ quan, bởi Thái Lan buộc phải chơi tấn công và tìm bàn thắng sớm nếu muốn lật ngược tình thế.

Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson đứng trước nhiệm vụ khó khăn. Vì giải đấu không sử dụng luật bàn thắng sân khách, Thái Lan buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn nếu muốn đảo ngược tình thế trong 90 phút.

Trường hợp tạo được khoảng cách 2 bàn, thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ kéo trận đấu vào hiệp phụ. Đây là thử thách không nhỏ với “Voi chiến”, nhất là khi hệ thống phòng ngự của họ vẫn để lộ nhiều khoảng trống và dễ rơi vào thế bị động trước những đợt tăng tốc của đối thủ.

Sự cổ vũ của hơn 40.000 cổ động viên tại sân Mỹ Đình sẽ là điểm tựa quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước một đối thủ không còn nhiều lựa chọn ngoài việc dâng cao đội hình, khả năng giữ nhịp, hạn chế sai sót và kiểm soát sức ép ở những thời điểm quyết định sẽ có ý nghĩa lớn với mục tiêu bảo vệ lợi thế của đội chủ nhà.