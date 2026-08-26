Trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan bắt đầu lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế sau khi thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi trên sân khách.

Thái Lan chỉ có thể lật ngược tình thế nếu giành chiến thắng với cách biệt trên 2 bàn. Nếu đội tuyển Việt Nam thua với cách biệt 2 bàn, 2 đội sẽ thi đấu hiệp phụ. Giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng hướng tới lần đầu tiên giành chiến thắng trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Phong độ của Việt Nam trước trận quyết định rất ổn định. Trong 10 trận đấu gần nhất, Nguyễn Quang Hải và đồng đội thắng tới 9 trận và chỉ hòa 1 lần, ghi 27 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Riêng tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam mới thủng lưới 1 bàn, giữ sạch lưới 6 lần trong 7 trận trước chung kết lượt về.

Tỷ lệ thắng của Thái Lan trong 10 trận gần nhất chỉ là 60% (hòa 2, thua 2), ghi 18 bàn và nhận 8 bàn thua. Hai thất bại của Thái Lan đều diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok), một trong số đó là thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi.

Lịch sử đối đầu Việt Nam đấu với Thái Lan 10 trận gần nhất không nghiêng về bên nào. Đội tuyển Việt Nam thắng 3 trận. Thái Lan thắng 3 trận, còn lại là 4 lần chia điểm.

Tuy nhiên, Việt Nam thắng cả 3 trận gần nhất trước Thái Lan đều là các trận chung kết ASEAN Cup dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.