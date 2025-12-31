Tasco sắp mang hãng xe cao cấp Zeekr và Lotus về Việt Nam

(VTC News) -

Tại Tasco Mobility Day 2025, Tasco Auto chính thức công bố kế hoạch giới thiệu loạt mẫu xe cao cấp tại thị trường Việt Nam trong năm 2026, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc cao cấp và xe năng lượng mới.

Theo đó, các mẫu xe dự kiến ra mắt bao gồm Zeekr 7X, Zeekr 009 - hai đại diện nổi bật của thương hiệu xe điện cao cấp Zeekr, cùng các mẫu xe sang thể thao của Lotus như Lotus Eletre, Emeya và Emira.

Thông số của Zeekr 7X, Zeekr 009. (Ảnh: Tasco)

Việc đưa các mẫu xe này về Việt Nam cho thấy định hướng rõ ràng của Tasco Auto trong việc đa dạng hóa lựa chọn di chuyển cao cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các dòng xe điện, xe hiệu suất cao và xe sang mang đậm dấu ấn công nghệ.

Lotus là hãng xe đua huyền thoại từ Anh. (Ảnh: Tasco)

Tasco hiện phân phối các thương hiệu thuộc Geely gồm Geely, Lynk & Co. Trong năm 2026, công ty này cho biết tiếp tục mang thêm 10 mẫu xe mới của 2 thương hiệu này về Việt Nam, gồm xe điện và hybrid.

Song song với kế hoạch sản phẩm, Tasco cũng giới thiệu mô hình Tasco Experience Center - không gian tích hợp trưng bày, trải nghiệm và tư vấn các thương hiệu xe cao cấp do Tasco phân phối. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng tầm trải nghiệm khách hàng, từ tiếp cận sản phẩm, lái thử, cá nhân hóa dịch vụ cho đến kết nối các tiện ích trong hệ sinh thái mobility của Tasco.

Mô hình Tasco Experience Center với sự xuất hiện của các thương hiệu xe do Tasco phân phối sẽ ra mắt Quý I/2026. (Ảnh: Tasco)

Với định hướng "One-stop Mobility Solution", Tasco không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối ô tô, mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thông minh, nơi mọi nhu cầu của khách hàng - từ mua xe, sử dụng, bảo dưỡng, bảo hiểm, cứu hộ, sạc điện, thuê xe, rửa xe cho đến thu phí không dừng - được kết nối liền mạch trong một hành trình thống nhất.

Tổng Giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về hệ sinh thái di chuyển toàn diện theo định hướng "One-stop Mobility Solution". (Ảnh: Tasco)

Mới đây, nhiều mẫu xe Tasco phân phối cũng đã giành thành tích ấn tượng tại Car Awards 2025.

Cụ thể, mẫu Volvo The New S90 đã chiến thắng hạng mục Xe sang gầm thấp cỡ trung, ghi nhận những giá trị nổi bật về thiết kế Scandinavian tinh tế, công nghệ an toàn tiên phong và trải nghiệm vận hành cao cấp - những yếu tố đã làm nên vị thế bền vững của Volvo trong phân khúc xe sang tại Việt Nam.

Volvo S90 và Lynk & Co 08 nhận nhiều giải thưởng tại Car Awards 2025. (Ảnh: Tasco)

Lynk & Co đã đạt cú đúp danh hiệu quan trọng gồm: danh hiệu Ô tô của năm phân khúc SUV gầm cao cỡ D dành cho Lynk & Co 08 EM-P- mẫu xe flagship của thương hiệu và danh hiệu Công nghệ điện hóa của năm cho công nghệ EM-P Super Hybrid.

SUV cỡ D là phân khúc có số lượng sản phẩm mới vượt trội, sức cạnh tranh gắt gao nhất trong năm 2025 tại Việt Nam với 8 mẫu xe trong đề cử, bao gồm nhiều dòng xe đã có mặt lâu đời trên thị trường. Trong đó, Ban tổ chức Car Awards đánh giá Lynk & Co 08 EM-P là mẫu SUV cỡ D dẫn dắt cuộc chơi công nghệ trong cùng phân khúc.

Tasco Auto hiện là nhà phân phối ô tô có thị phần lớn nhất Việt Nam, đạt 13,7% thị phần (theo VAMA), sở hữu mạng lưới hơn 180 showroom, 70 xưởng dịch vụ trên toàn quốc và phân phối chính hãng 16 thương hiệu ô tô từ phổ thông đến cao cấp. Trong lĩnh vực giao thông thông minh, Tasco thông qua VETC đang vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng với khoảng 75% thị phần, phục vụ gần 4 triệu khách hàng, xử lý khoảng 2 triệu giao dịch mỗi ngày.