Thưởng thức bánh Pháp cùng loạt trải nghiệm cho phái đẹp tại Phú Quốc dịp 20/10

(VTC News) -

Dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, các điểm vui chơi, ẩm thực tại Hòn Thơm và Thị trấn Hoàng Hôn đồng loạt mang đến những trải nghiệm và quà tặng dành riêng cho du khách nữ. Ở mỗi điểm dừng chân, phái đẹp có thể đón nhận một bất ngờ nhỏ, từ chiếc bánh quy thơm bơ, cành hoa hồng tươi đến tách cà phê in hình chân dung hay ly đồ uống đặc biệt bên bờ biển.

Buffet “Rạng rỡ nét duyên” tại “đảo trong đảo”

Hành trình 20/10 tại nam đảo có thể bắt đầu từ buổi sáng, trên tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đưa du khách thu trọn vẻ đẹp của làn nước xanh ngọc bích vùng biển An Thới. Trong khung giờ từ 9h00 đến 11h30 hai ngày 19 và 20/10, tại ga đi cáp treo Hòn Thơm, khách nữ sẽ được chào đón bằng những phần bánh cookie hình trái tim thay lời chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thưởng thức Buffet “Rạng rỡ nét duyên” tại Mango Buffet, Hòn Thơm là một trong những trải nghiệm phải thử dành cho phái đẹp trong hành trình 20/10 ở Phú Quốc.

Sau khoảng thời gian thử sức với các trò chơi tại công viên nước Aquatopia và khám phá làng Exotica, bữa trưa tại nhà hàng Mango Buffet là lúc cả gia đình, các cặp đôi hay hội bạn thân nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Dịp này, Mango Buffet giới thiệu chương trình ẩm thực theo chủ đề “Rạng rỡ nét duyên” với những món ăn và thức uống đặc biệt cho dịp 20/10.

Giữa không gian nhiệt đới thoáng đãng, thực khách có thể thư thái thưởng thức thực đơn đa dạng từ cua Cà Mau hấp, tôm sú nướng bơ tỏi đến bò Mỹ nướng sốt tiêu xanh, cùng món cá hồi phi lê nguyên con nướng thảo mộc sốt thì là.

Thực đơn dành cho khách nữ có thêm mocktail “Rose Lady”, bánh mousse dâu hình trái tim cùng quà tặng chocolate, macaron tạo hình hoa hồng. Sau bữa trưa, nếu ghé Santo Beach Club thư giãn, phái đẹp còn được tặng thêm một ly soda trái cây kết hợp syrup hoa đậu biếc đặc trưng của nhà hàng.

Trà chiều chuẩn Pháp giữa “Tháng màu hồng”

Trở về Thị trấn Hoàng Hôn khi nắng chiều dịu xuống, du khách có thể dành thời gian thưởng trà, ngắm biển tại Maison Éric Kayser. Từ ngày 5 đến hết 30/10, tiệm bánh thủ công Pháp giới thiệu Pink Month - Tháng màu hồng với bộ sưu tập bánh phiên bản giới hạn.

Bộ sưu tập bánh sắc hồng tại Maison Éric Kayser kết hợp kỹ thuật làm bánh Pháp với hương vị trái cây nhiệt đới, tạo điểm nhấn cho bàn trà tháng 10.

Điểm cuốn hút của Pink Month nằm ở sự kết hợp giữa kỹ thuật làm bánh Pháp và hương vị trái cây nhiệt đới. Trên bàn trà hướng biển, thực khách có thể thưởng thức Macaronade với lớp vỏ hồng giòn xốp ôm lấy nhân kem mịn và mâm xôi đỏ mọng chua thanh; nhâm nhi Guava Flower Cake và Lychee Flower Cake được tạo hình cánh hoa mềm mại, mang hương ổi hồng và vị vải ngọt dịu. Bên cạnh đó là Pink Saint-Honoré phủ caramel hồng óng ả cùng Éclair Raspberry điểm xuyết chocolate hồng ánh kim, giúp bàn trà thêm phong phú cả về hương vị lẫn hình thức.

Riêng trong ngày 20/10, ngoài bộ sưu tập bánh hồng, Maison Éric Kayser còn dành tặng mỗi vị khách nữ những chiếc bánh cookie kèm thiệp chúc mừng.

Cà phê in ảnh, thiệp tự tay vẽ tại quán cà phê “lộn ngược”

Một lựa chọn khác cho buổi chiều tại Thị trấn Hoàng Hôn là Apollo Cafe - quán cà phê có thiết kế “thị trấn lộn ngược” độc đáo. Trong ngày 20/10, quán mang đến thêm trải nghiệm in hình lên đồ uống và tự tay vẽ thiệp tặng người thương.

Tách cà phê in ảnh chân dung tại Apollo Cafe, một trong những trải nghiệm được thiết kế riêng cho dịp 20/10 tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Dịp này, ngoài combo gồm một đồ uống và một bánh ngọt cho buổi nghỉ chân, Apollo Cafe còn tặng miễn phí một lần in hình lên bề mặt các dòng thức uống có lớp kem mịn. Khách hàng nữ có thể chọn in bức ảnh chân dung yêu thích của mình lên ly đồ uống. Cùng với hoa hồng tươi và thiệp do cửa hàng thiết kế, ly đồ uống in ảnh mang đến một gợi ý chụp hình độc đáo trong dịp lễ.

Apollo Cafe nổi bật với thiết kế “thị trấn lộn ngược” trở thành một điểm dừng giàu tính thị giác tại Thị trấn Hoàng Hôn trong hành trình 20/10 ở Phú Quốc.

Quán cũng chuẩn bị sẵn thiệp, bút và màu vẽ để khách tự tay viết lời chúc, trang trí thiệp tặng người thương. Chỉ với vài nét vẽ và lời nhắn riêng, du khách có thể chuẩn bị một món quà ngay trong lúc nghỉ chân tại quán.

Từ Apollo Cafe hay Maison Éric Kayser, du khách chỉ mất vài phút tản bộ để ra tới Cầu Hôn đúng khoảnh khắc mặt trời lặn, khép lại buổi chiều bằng một trong những khung cảnh lãng mạn đặc trưng của đảo ngọc.

Buổi tối tại nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới

Khi màn đêm buông xuống và ánh đèn bắt đầu thắp sáng khắp các con dốc tại Thị trấn Hoàng Hôn, Sun Bavaria GastroPub mang đến không khí sôi động cho buổi tối 20/10. Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới được Guinness công nhận có không gian mở sát biển, phù hợp cho cả những bàn tiệc gia đình, nhóm bạn lẫn buổi hẹn của các cặp đôi.

View pháo hoa tại Sun Bavaria GastroPub sẽ khép lại một ngày trải nghiệm tại Phú Quốc, tạo nên khoảnh khắc lãng mạn cho các cặp đôi trong dịp 20/10.

Trong hai ngày 19 và 20/10, khách nữ khi ghé thăm Sun Bavaria GastroPub đều được chào đón bằng những đóa hoa hồng tươi thắm, bánh cookie cùng một ly mocktail được pha chế riêng cho dịp lễ này. Bên cạnh quà tặng, thực khách có thể thưởng thức các món nướng, nhâm nhi đồ uống và hòa vào âm nhạc ngay bên bờ biển.

Đặc biệt, Sun Bavaria GastroPub cũng là địa điểm đẹp nhất để thưởng thức show diễn Symphony of the Sea với màn trình diễn jetski, flyboards đầy kịch tính kết hợp với trình diễn laser và pháo hoa nghệ thuật.

Sau bữa tối, hành trình khám phá nam đảo Phú Quốc có thể tiếp tục với show diễn Kiss of the Sea và màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Từ vui chơi tại Hòn Thơm đến thưởng trà, ngắm hoàng hôn và dùng bữa tối tại Thị trấn Hoàng Hôn, du khách có thể linh hoạt lựa chọn các điểm dừng theo sở thích. Những trải nghiệm và quà tặng dành riêng cho dịp 20/10 mang đến thêm lý do để lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ngắn tại nam đảo Phú Quốc cùng những người phụ nữ thân yêu.