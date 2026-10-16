Tự thưởng cho mình và chọn quà cho mẹ: Xu hướng 20/10 của phụ nữ hiện đại

(VTC News) -

Phụ nữ hiện đại: Làm chủ tài chính, làm chủ niềm vui

Nhiều năm trước, nhắc đến ngày 20/10, bức tranh chung thường là hình ảnh những người đàn ông hối hả chọn hoa, mua quà. Phụ nữ, ở một chừng mực nào đó, đóng vai trò là người đón nhận sự bất ngờ. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội đang định hình lại khái niệm về ngày Phụ nữ Việt Nam.

Khi ngày càng có nhiều phụ nữ tự chủ về tài chính và thành công trong sự nghiệp, họ không còn đặt niềm vui của mình vào sự chờ đợi. Thay vào đó, khái niệm tự thưởng (self-reward) đang lên ngôi. Họ sẵn sàng trích một phần thu nhập để tự mua tặng bản thân một món đồ giá trị, đánh dấu những cột mốc cá nhân hoặc đơn giản là để tự khích lệ sau những chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

Song song với việc yêu chiều bản thân, phụ nữ cũng là người thấu hiểu sâu sắc tâm lý của mẹ mình. Xu hướng con gái chọn trang sức, quà tặng vàng cho mẹ dịp 20/10 đang tăng mạnh.

Khác với những bó hoa chỉ tươi được vài ngày hay quần áo khó hợp ý thích, một món trang sức được chọn lựa kỹ lưỡng mang theo thông điệp về sự gắn kết, lòng hiếu thảo và sự trân trọng và quan trọng nhất là làm mẹ yên tâm khi có một chút “để dành”.

Trang sức trở thành “đóa hoa may mắn” vừa giữ giá trị bền vững, vừa gửi gắm tâm tư đến mẹ nhân dịp 20/10.

Trang sức và quà tặng chế tác: Sự lựa chọn tôn vinh khí chất

Ghi nhận tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải trong những ngày giữa tháng 10, lượng khách hàng nữ đi mua sắm một mình hoặc đi cùng mẹ tăng đáng kể. Lý giải cho xu hướng này, đại diện thương hiệu cho biết phụ nữ hiện đại rất thực tế nhưng cũng rất duy mỹ.

Họ tìm kiếm những món đồ vừa tôn lên vẻ đẹp, khí chất, lại vừa mang ý nghĩa thiết thực, có thể tích lũy dài lâu. Thấu hiểu từ sớm nhu cầu này, công ty đã chuẩn bị sẵn một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng trọn vẹn hai mong muốn: “tự thưởng” và “tặng mẹ”.

Đáng chú ý nhất là bộ sưu tập Vẹn tròn hương sắc vừa ra mắt thuộc dòng Kim gia bảo gift. Đây là bộ 4 miếng vàng 24K, trọng lượng từ 0,1 chỉ, được chế tác với hình ảnh đẹp, tinh xảo của 4 loài hoa: đào, loa kèn, quỳnh và hải đường.

Các sản phẩm vừa thể hiện những nét đẹp, phẩm chất cao quý của người phụ nữ, đồng thời cũng gửi gắm những ước nguyện chân thành. Đây là các sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu lựa chọn “tự thưởng” độc đáo, đánh dấu những thành tựu cá nhân theo một cách rất riêng, là một phần tích lũy tài chính đồng thời cũng phù hợp dành để tặng mẹ.

Bộ sưu tập “Vẹn tròn hương sắc” thuộc dòng sản phẩm Kim gia bảo gift của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải.

Dòng trang sức vàng tây của Bảo Tín Mạnh Hải ghi điểm với thiết kế thời thượng, thanh lịch, dễ dàng phối hợp với trang phục công sở hay dạo phố của các bạn trẻ, phù hợp để các nhóm khách hàng nữ mua tặng bản thân.

Còn để gửi yêu thương tới người mẹ trân quý, Bảo Tín Mạnh Hải có các dòng trang sức 24K truyền thống, được chế tác tinh xảo. Tặng mẹ một món trang sức vàng 24K không chỉ là tặng một vật phẩm sang trọng, mà còn là sự thấu hiểu tâm lý tôn vinh những giá trị cổ điển, bền vững của thế hệ trước.

Ưu đãi chồng ưu đãi

Để đồng hành cùng khách hàng trong dịp này, Bảo Tín Mạnh Hải đang triển khai chương trình Muôn hoa kết sắc với những ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt bùng nổ trong 5 ngày cao điểm từ 15/10 đến 20/10 trên toàn hệ thống cửa hàng:

Quà tặng Charm Gold Bear dành cho mọi đơn hàng, số lượng giới hạn mỗi ngày.

Mua vàng trúng vàng - Quay số trúng thưởng với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng.

Ưu đãi tới 30% hàng ngàn sản phẩm trang sức.

Tặng voucher trang sức đến 500 nghìn đồng cho mọi đơn hàng.

Bạn đọc có thể xem thêm chi tiết thể lệ tại đây.

20/10 này, hãy để Bảo Tín Mạnh Hải cùng bạn giữ lại những phần kỷ niệm, của sự tự tin và lòng hiếu thảo. Tự thưởng cho mình sự rạng rỡ, trao gửi đến mẹ niềm tin bình an. Bởi tất cả phụ nữ đều xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất.