Loạt máy bay châu Âu bị doạ đánh bom: Khách kể trải nghiệm 'tình huống khẩn cấp'

(VTC News) -

Elena Pala, hành khách trên chuyến bay của Wizz Air khởi hành từ Milan (Italy), kể lại tình huống khi máy bay hạ cánh xuống Bucharest, Romania.

“Đầu tiên, họ đưa chúng tôi đến một nơi rất xa nhà ga, ở tận cuối đường băng. Máy bay bị vây quanh bởi xe cứu hỏa, xe cứu thương và các đơn vị chống khủng bố”, bà nói với kênh Digi TV. “Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra. Họ nói đó là một tình huống khẩn cấp. Họ chỉ nói có vậy”, bà Pala cho biết thêm.

Joji Waites, Giám đốc an toàn bay của Hiệp hội Phi công Hàng không Anh, cho biết các hãng hàng không chỉ hành động dựa trên những lời đe dọa sau khi chúng được các chuyên gia đánh giá là đáng tin cậy.

Một số quốc gia có các chuyến bay bị ảnh hưởng.

Các lời đe dọa đánh bom giả làm gián đoạn hàng chục chuyến bay chở khách trên khắp châu Âu hôm 5/11. Một số máy bay buộc phải hạ cánh ngoài kế hoạch, trong khi những chiếc khác được tiêm kích hộ tống hoặc chặn lại, đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng sau làn sóng đe dọa đầu tiên hồi đầu tuần.

Đến cuối ngày 5/11, gần 30 chuyến bay đã bị ảnh hưởng bởi các lời đe dọa đánh bom bất thường. Trước đó, ít nhất 7 chuyến bay và một tàu du lịch cũng nhận được những lời đe dọa giả tương tự hôm 3/11.

Chưa có chính phủ nào xác định thủ phạm đứng sau các lời đe dọa, cũng chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm nào được xác minh.

Các chuyên gia an ninh cho rằng, những vụ việc này có thể do các cá nhân hành động vì bất mãn riêng hoặc những người bắt chước gây ra. Tuy nhiên, chúng cũng mang dấu hiệu của một cuộc “tấn công hỗn hợp” được phối hợp ở quy mô lớn hơn.

“Trong những tình huống như thế này, hay thậm chí với các vụ phá hoại khác, rất khó chứng minh một quốc gia cụ thể đứng sau. Tuy nhiên, cách thức này phù hợp với phương thức hoạt động của họ”, Eric Schouten, người đứng đầu tổ chức an ninh hàng không Dyami, nhận định.

Đan Mạch, Ba Lan và Romania - những quốc gia chịu ảnh hưởng từ các vụ gián đoạn hôm 5/11 - trước đây từng trực tiếp cáo buộc Moskva đứng sau các cuộc tấn công hỗn hợp. Đức cũng quy trách nhiệm cho Nga trong vụ tấn công sân bay Leipzig hồi tháng 8. Trong khi, Anh gần đây liên hệ Iran với một âm mưu bị nghi nhằm vào căn cứ không quân Mỹ.

Cả Nga và Iran đều bác bỏ những cáo buộc này.

(Ảnh minh họa)

Một nguồn tin tại sân bay Italy nói với Reuters rằng, một email có tiêu đề “Báo cáo đe dọa” đã được gửi tới nhiều địa chỉ của các hãng hàng không, đơn vị khai thác sân bay và nhà cung cấp dịch vụ tại sân bay Fiumicino ở Rome và Malpensa ở Milan.

Email tự nhận được gửi bởi “các chiến binh Male State”, tuyên bố thiết bị nổ được đặt trên những chuyến bay đến từ Helsinki (Phần Lan) và Dublin (Ireland), đồng thời sẽ phát nổ sau 60 phút. “Hôm nay bầu trời của các người sẽ nhuốm đỏ”, email viết.

Reuters chưa thể xác minh độc lập người gửi email, cũng như chưa có thông tin xác định ai đứng sau những lời đe dọa khác trên khắp châu Âu.

Vladislav Pozdnyakov, một blogger người Nga thành lập phong trào chống nữ quyền Male State năm 2016 - tổ chức sau đó bị cấm hoạt động tại Nga - cho biết nhóm này hiện không còn tồn tại và hoàn toàn không liên quan đến vụ việc.

Tại Pháp, văn phòng Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết ông đã điều tiêm kích chặn một chuyến bay của hãng Aer Lingus từ Dublin đến Rome, sau đó hộ tống máy bay tới một căn cứ không quân ở Evreux. Động thái được đưa ra sau khi phi công không phối hợp với nhà chức trách như dự kiến.

Văn phòng ông Lecornu không nêu lý do về hành vi của phi công.

Không quân Bulgaria cho biết các tiêm kích nước này đã hộ tống 3 máy bay chở khách hạ cánh. Một chuyến bay của Ryanair từ London đến Sofia phải chuyển hướng tới Plovdiv, thành phố lớn thứ hai của Bulgaria.

Cơ quan tình báo Romania cho biết một chuyến bay của KLM đến Tel Aviv (Israel), có điểm dừng tại Bucharest, đã nhận được lời đe dọa đánh bom.

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết trong vòng 20 phút, họ nhận được 3 email đe dọa liên quan đến hai chuyến bay của Air Europa chuẩn bị khởi hành từ Madrid đến Paris và 4 chuyến bay của Iberia từ Rome và Milan đến Madrid. Một số máy bay bị giữ lại hoặc phải quay về vị trí đỗ tại sân bay Madrid, trong khi hành khách được yêu cầu xuống máy bay để kiểm tra an ninh.

Tại Warsaw (Ba Lan), một chuyến bay của LOT đến Paris bị dừng khi đang lăn bánh ra đường băng để cất cánh. Hành khách sau đó được chuyển sang máy bay khác. Trong khi đó, cảnh sát Đan Mạch cho biết hai máy bay đã được kiểm tra tại sân bay Copenhagen.

Những chuyến bay khác nhận được lời đe dọa, gồm các chuyến của EasyJet, Finnair, LOT, Wizz Air, Ryanair và Air Serbia đến Prague (Cộng hòa Séc), Sofia, Vienna (Áo), Brussels (Bỉ), Bucharest, Rome và Milan, vẫn hạ cánh theo lịch trình, một số chuyến có máy bay quân sự hộ tống.