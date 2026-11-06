Ông Zelensky bất ngờ cáo buộc Mỹ nợ Ukraine 16 tỷ USD

(VTC News) -

Hôm 5/11, khi được phóng viên hỏi liệu Ukraine có kỳ vọng Mỹ thông qua thêm một gói viện trợ quy mô lớn sau chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: “Chúng tôi cần giải quyết vấn đề này. Nhất định phải đề cập đến việc 16 tỷ USD bị đóng băng và chưa được giải ngân, dù trước đó có những thỏa thuận và quyết định liên quan”.

Ông Zelensky tiếp tục nói: “Chúng tôi trân trọng tất cả những gì nhận được nhưng Ukraine phải đấu tranh để giành lại ít nhất khoản tiền này. Tuy nhiên, chúng ta không nên khiến ai tại Mỹ cảm thấy bị xúc phạm”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Ukraine không làm rõ khoản tiền 16 tỷ USD chưa được giải ngân nói trên xuất phát từ những thỏa thuận cụ thể nào, cũng như chưa xác nhận liệu số tiền này được Quốc hội Mỹ chính thức phê duyệt hay chưa. Theo Ukraine Oversight, kể từ năm 2022, Washington cung cấp tổng cộng khoảng 196 tỷ USD viện trợ cho Kiev.

Gói hỗ trợ lớn cho Ukraine được Quốc hội Mỹ phê duyệt gần đây nhất là vào năm 2024, dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đang tìm cách chuyển phần lớn gánh nặng tài chính hỗ trợ Ukraine sang thành viên châu Âu thuộc NATO.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với đài truyền hình ZDF của Đức, ông Zelensky hoan nghênh những kết quả mà Đảng Dân chủ đạt được trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông bày tỏ kỳ vọng việc đảng này kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ từ tháng 1 sẽ mở đường cung cấp viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

“Tôi cũng biết ơn Đảng Cộng hòa nhưng Đảng Dân chủ nói rất rõ ràng về việc ủng hộ Ukraine và cung cấp viện trợ cho Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Trump nhiều lần lên tiếng phản đối quy mô chi tiêu của Washington dành cho Ukraine dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden. Ông cáo buộc ông Zelensky đang lợi dụng tiền thuế của người dân Mỹ, đồng thời không nghiêm túc theo đuổi giải pháp chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.

Gần đây, tỷ phú Elon Musk cũng cáo buộc một số chính trị gia Mỹ đặt lợi ích của Kiev lên trên quyền lợi quốc gia. Ông cho rằng một phần tiền thuế của người dân được chuyển cho Ukraine có thể đang bị rửa tiền để phục vụ chiến dịch chính trị tại Mỹ.