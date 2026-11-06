Tổng thống Trump gặp đặc phái viên của ông Putin, nói sắp có thỏa thuận rất lớn

(VTC News) -

Hôm 5/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, ông có cuộc gặp không nằm trong lịch trình với người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev khi ông đến Mỹ để tham gia cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì.

“Tôi không thể tiết lộ nội dung chúng tôi đã trao đổi. Nhưng tôi có thể nói rằng đó sẽ là một thỏa thuận lớn, rất lớn. Đây sẽ là một thỏa thuận hết sức quan trọng. Phạm vi của nó không chỉ giới hạn ở Ukraine, mà thậm chí có thể bao trùm toàn bộ châu Âu. Đó sẽ là một thỏa thuận lớn và tuyệt vời khiến mọi người đều hài lòng”, ông Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ cũng xác nhận ông không có cuộc tiếp xúc nào với quan chức Ukraine đang có mặt tại Nhà Trắng.

Những tuyên bố này có thể làm dấy lên lo ngại ở châu Âu rằng, ông Trump đang nghiêng về phía điện Kremlin và có nguy cơ gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận bất lợi nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga.

Các nước thành viên NATO cũng đang theo dõi sát lập trường của ông Trump, đặc biệt trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ từng đề cập tới khả năng rút quân khỏi châu Âu. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ có chấp nhận những yêu cầu tối đa của Tổng thống Putin về việc thu hẹp vai trò và ảnh hưởng của Mỹ tại lục địa này hay không.

Tuy nhiên, ông Trump, người từng cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025, cũng nhiều lần tuyên bố các thỏa thuận hòa bình sắp hoàn tất nhưng những tuyên bố đó chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Cùng thời điểm, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết bà đã viết một bức thư gửi tới Tổng thống Putin và nhờ ông Kirill Dmitriev chuyển giúp thông điệp này.

“Tôi viết bức thư cá nhân gửi Tổng thống Putin... Ông Kirill, xin hãy thay mặt tôi chuyển bức thư này tới Tổng thống của ông. Tôi tin ông sẽ đảm bảo chúng được gửi đến nơi an toàn”, bà Melania phát biểu từ Nhà Trắng, nơi bà tiếp đón ông Dmitriev cùng Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova.

Phái đoàn của Nga và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng trong cuộc đối thoại do bà Melania Trump chủ trì. Cuộc gặp diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời được thiết lập tại Oleshky với sự tham gia điều phối của Đệ nhất phu nhân Mỹ.