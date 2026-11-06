Tin nóng thế giới hôm nay 6/11: Ông Trump đe doạ 'phá hủy phần còn lại của Iran'

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 26/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới khi ông Trump cân nhắc nối lại chiến dịch Iran,

Ông Trump cân nhắc nối lại chiến dịch Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 5/11 họp với nhóm an ninh quốc gia tại Nhà Trắng để thảo luận khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới, nhưng chưa nhận được chỉ thị từ Washington.

Trả lời phỏng vấn trên Fox News, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sớm quyết định có “phá hủy phần còn lại của Iran” hay không.

Theo các quan chức này, các cuộc họp đã diễn ra tại Nhà Trắng trong cả ngày 4 và 5/11. Họ cho biết ngày 9/11 sẽ là thời điểm trăng non tại Trung Đông, khi ánh trăng rất yếu hoặc gần như không có - điều kiện được cho là thuận lợi cho hoạt động quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Fox News)

Trong cuộc điện đàm ngày 5/11, Thủ tướng Iraq Ali Faleh Al-Zaidi cảnh báo ông Trump không sử dụng lãnh thổ nước này làm bàn đạp tấn công các quốc gia láng giềng. Cùng ngày, Iran gửi Mỹ đề xuất hạt nhân qua trung gian Qatar, kèm bảy điều kiện để tiếp tục đàm phán.

Trong khi đó, IRGC thông báo hai tàu chở dầu và một tàu kéo bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Ở diễn biến khác, Houthi tuyên bố tấn công sân bay Saudi Arabia, còn quan chức an ninh Iran gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva.

Trung Quốc hòa lưới nhà máy điện nhiệt mặt trời ở độ cao lớn nhất thế giới

Ngày 6/11, tổ máy đầu tiên thuộc dự án năng lượng mặt trời tại huyện Gar, địa khu Ngari, Tây Tạng (Trung Quốc) chính thức hòa lưới điện. Theo CCTV, đây là nhà máy điện nhiệt mặt trời ở độ cao lớn nhất thế giới, được xây dựng ở độ cao trung bình 4.300 m.

(Ảnh minh hoạ)

Dự án do Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) triển khai, có tổng công suất 150 MW, gồm hệ thống quang điện 100 MW và nhà máy điện nhiệt mặt trời 50 MW.

Điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng chuyển điện năng tạo ra ban ngày thành nhiệt năng để lưu trữ, sau đó sử dụng nhiệt lượng phát điện vào ban đêm hoặc khi thiếu ánh sáng, bảo đảm cung cấp điện liên tục.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến sản xuất khoảng 270 triệu kWh điện mỗi năm, giảm phát thải khoảng 168.200 tấn CO₂. Công trình góp phần bổ sung nguồn điện sạch, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển xanh tại địa phương. Quá trình xây dựng cũng tạo việc làm cho hơn 500 nông dân và người chăn nuôi.

Tổng thống Ukraine nói Mỹ còn “nợ” Kiev 16 tỷ USD viện trợ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/11 cho biết Mỹ vẫn chưa giải ngân 16 tỷ USD viện trợ đã cam kết trước đó, đồng thời khẳng định Kiev sẽ phải đấu tranh để nhận được khoản tiền này.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trả lời các nhà báo Ukraine, ông Zelensky nói số tiền trên đã bị đóng băng và chưa được giải ngân theo các thỏa thuận, quyết định trước đây. Ông bày tỏ biết ơn những hỗ trợ Washington đã cung cấp, nhưng nhấn mạnh Ukraine cần được nhận ít nhất khoản viện trợ còn thiếu.

Ông Zelensky không nói rõ 16 tỷ USD liên quan đến thỏa thuận nào hoặc đã được Quốc hội Mỹ chính thức phân bổ hay chưa. Theo tổ chức Ukraine Oversight, Mỹ đã phân bổ khoảng 196 tỷ USD viện trợ cho Kiev kể từ năm 2022.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ giúp khôi phục viện trợ tài chính và quân sự cho nước này khi đảng này kiểm soát Quốc hội từ tháng 1/2027.

Ông Trump tiếp tục hé lộ khả năng đạt thỏa thuận lớn với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 tiết lộ khả năng đạt một thỏa thuận quy mô lớn với Nga, không chỉ nhằm giải quyết xung đột Ukraine mà còn có thể liên quan đến toàn châu Âu, sau cuộc gặp riêng với đặc phái viên Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nhà Trắng.

“Tôi không thể tiết lộ nội dung đã thảo luận, nhưng đây sẽ là một thỏa thuận lớn, liên quan đến nhiều vấn đề hơn Ukraine, thậm chí có thể là toàn châu Âu”, ông Trump nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng thỏa thuận sẽ khiến tất cả các bên hài lòng. Nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ thêm chi tiết và xác nhận chưa gặp trực tiếp các quan chức Ukraine tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp diễn ra sau thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 ngày tại thị trấn Alyoshki, vùng Kherson của Nga. Thỏa thuận có sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, giúp các nhóm nhân đạo Nga và Ukraine chuyển hàng cứu trợ, sơ tán gần 800 dân thường.