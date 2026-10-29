Lộ diện thứ tự xuất phát của 4 thí sinh chung kết Olympia 2026

(VTC News) -

Màn bốc thăm thứ tự xuất phát của 4 nhà leo núi. (Clip: VTV)

Ngày 29/10, thứ tự xuất phát của 4 thí sinh tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 được công bố sau khi các nhà leo núi hoàn tất việc bốc thăm.

Theo kết quả bốc thăm, nhà leo núi Nguyễn Huy Quang Minh mang số thứ tự 1, nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức mang số thứ tự 2, nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo mang số thứ tự 3 và nhà leo núi Lý Thái Dương mang số thứ tự 4.

Bốn thí sinh sẽ bước vào cuộc tranh tài cuối cùng để tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2026. Chung kết được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 ngày 1/11/2026 trên kênh VTV3 và ứng dụng VTVGo.

Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi kiến thức dành cho học sinh THPT do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chung kết năm thứ 26 được kỳ vọng tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là học sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước.

Các nhà leo núi cầm trên tay thứ tự xuất phát tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Lần lượt từ trái qua phải: Đoàn Lê Anh Đức mang số thứ tự 2, Nguyễn Huy Quang Minh số thứ tự 1, Trần Võ Gia Bảo số thứ tự 3, Lý Thái Dương số thứ tự 4.

Bốn điểm cầu đặt tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội, tương ứng với địa phương có thí sinh lọt vào trận chung kết năm nay. Các điểm cầu được lựa chọn tại những địa danh gắn với giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Điểm cầu Khánh Hòa được tổ chức tại Công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải), cổ vũ nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, người giành chiến thắng cuộc thi quý I.

Điểm cầu Phú Thọ đặt tại khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tiếp sức cho nhà leo núi Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nhất quý II.

Điểm cầu Hưng Yên được bố trí ở Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, nơi cổ vũ nhà leo núi Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, nhất quý III.

Điểm cầu Hà Nội đặt tại Bảo tàng Hà Nội, đồng hành cùng nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, người giành tấm vé cuối cùng vào chung kết sau chiến thắng tại cuộc thi quý IV.