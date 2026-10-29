Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Dàn MC VTV dẫn 4 điểm cầu có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Đường lên đỉnh Olympia đang đến gần trận chung kết với sự góp mặt của 4 thí sinh đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa. Bên cạnh cuộc cạnh tranh giành vòng nguyệt quế của các thí sinh, dàn MC dẫn tại các điểm cầu địa phương cũng thu hút sự chú ý khi có nhiều gương mặt lần đầu tham gia sự kiện.

Theo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), 4 MC dẫn điểm cầu năm nay gồm Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang. Trong khi đó, tại trường quay trung tâm, Khánh Vy và Ngọc Huy tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt chính.

MC Sơn Lâm từng dẫn điểm cầu của hai nhà vô địch

Trong số 4 MC được công bố, Sơn Lâm là gương mặt có kinh nghiệm nhất tại chung kết Olympia. Anh quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình như Chuyển động 24h, Vua tiếng Việt và nhiều chương trình khác trên sóng VTV.

Nam MC có phong cách dẫn linh hoạt, hài hước, thường tạo được sự tương tác với khán giả tại các sự kiện trực tiếp. Đáng chú ý, anh từng dẫn điểm cầu tại Thanh Hóa trong chung kết Olympia năm 2023 và tại Huế năm 2024.

MC Sơn Lâm

Cả hai thí sinh được cổ vũ tại những điểm cầu này đều giành ngôi vô địch. Năm 2023, Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa), trở thành quán quân. Một năm sau, Võ Quang Phú Đức, đại diện Thừa Thiên Huế khi đó, giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết năm thứ 24.

Việc hai thí sinh liên tiếp giành chiến thắng tại những điểm cầu do Sơn Lâm dẫn dắt khiến anh được khán giả chú ý mỗi khi chương trình công bố đội ngũ MC.

Năm nay, tại điểm cầu Hà Nội, đặt tại Bảo tàng Hà Nội, MC Sơn Lâm sẽ đồng hành, cổ vũ thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

MC sinh năm 2001 từng là thủ khoa Nhạc viện

Một trong những gương mặt đáng chú ý của đội hình năm nay là Châu Khang sinh năm 2001. Anh là MC trẻ nhất trong 4 người dẫn tại các điểm cầu địa phương.

Trước khi trở thành gương mặt của VTV3, Châu Khang từng có thành tích học tập và hoạt động nghệ thuật đáng chú ý. Anh là cựu học sinh chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Bến Tre, từng là thủ khoa Nhạc viện TP.HCM và giành quán quân cuộc thi âm nhạc truyền hình Ai sẽ thành sao khi mới 16 tuổi.

Năm 2025, Châu Khang vượt qua hàng trăm ứng viên trong cuộc tuyển chọn MC của VTV3. Sau đó, anh tham gia dẫn các chương trình như Đẹp+84, Cà phê sáng, Sao 24h và Vũ trụ Fandom.

MC Châu Khang

Theo chia sẻ của Châu Khang trên VTV, anh từng xem việc trở thành người dẫn chương trình của VTV3 là giấc mơ từ nhỏ. Trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực dẫn chương trình, nam MC theo đuổi âm nhạc và có nền tảng học tập về văn chương.

Chung kết Olympia 2026 là cơ hội để Châu Khang thử sức ở một chương trình truyền hình trực tiếp có quy mô lớn, nơi người dẫn cần phối hợp nhịp nhàng với trường quay, kết nối với cổ động viên và theo sát các diễn biến trên sân thi đấu.

MC Châu Khang sẽ dẫn tại điểm cầu Hưng Yên, đặt tại Quảng trường Thái Bình, cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên).

Minh Tân, Thái Trang lần đầu dẫn chung kết Olympia

Bên cạnh Châu Khang, MC Minh Tân và MC Thái Trang cũng lần đầu tham gia chung kết Olympia với vai trò MC tại điểm cầu địa phương.

MC Minh Tân là gương mặt biên tập viên quen thuộc trong các chương trình thể thao trên VTV. Anh có phong cách dẫn điềm tĩnh, chỉn chu nhưng vẫn thể hiện được sự sôi nổi khi tương tác với khán giả.

MC Thái Trang và MC Minh Tân lần đầu dẫn điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

MC Minh Tân đảm nhận nhiệm vụ dẫn tại điểm cầu Phú Thọ, đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ cho thí sinh Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ). Đây là lần đầu anh góp mặt trong trận chung kết Olympia với vai trò người dẫn điểm cầu.

Trong khi đó, Thái Trang là nữ MC duy nhất trong đội hình 4 điểm cầu địa phương năm nay. Cô hiện là gương mặt quen thuộc của chương trình Sao Check trên VTV.

Với vai trò người dẫn tại điểm cầu, Thái Trang sẽ góp phần kết nối các cổ động viên tại địa phương với hành trình tranh tài của thí sinh. Sự xuất hiện của cô cũng tạo thêm màu sắc cho đội hình MC năm nay, bên cạnh ba đồng nghiệp nam.

Tại điểm cầu Khánh Hòa, đặt tại Công viên biển Bình Sơn, MC Thái Trang sẽ tiếp lửa cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa).