Link xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia 20h ngày 19/8, bán kết ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia trên kênh nào?

Trận Việt Nam vs Malaysia được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia hôm nay

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Việt Nam vs Malaysia (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-malaysia-6a82c716df11795d3b4f82bc

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Việt Nam vs Malaysia

VIệt Nam tạo được lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son cùng tình huống Faris Danish đưa bóng phản lưới nhà giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Trong khi đó, Malaysia bước vào trận lượt về với áp lực lớn. Thất bại 0-2 trên sân nhà buộc thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải thắng với cách biệt ít nhất hai bàn nếu muốn nuôi hy vọng đảo ngược tình thế. Khó khăn của đội khách càng tăng lên khi lực lượng bị ảnh hưởng bởi chấn thương, trong khi một số cầu thủ phải trở lại câu lạc bộ chủ quản.

Những vấn đề về nhân sự khiến HLV Tan Cheng Hoe không có nhiều phương án lựa chọn. Tuy nhiên, chính việc bị đặt vào thế buộc phải tấn công có thể khiến Malaysia trở nên khó lường hơn. Đội khách nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao và tìm kiếm bàn thắng sớm.

Bóng đá luôn tiềm ẩn những kịch bản khó lường và ký ức tại AFF Cup 2014 là lời cảnh báo rõ ràng. Khi đó, tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 2-1 trên sân khách nhưng lại thua 2-4 ở lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó dừng bước đầy tiếc nuối.