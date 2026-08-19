VFF mở bán trực tiếp vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia

(VTC News) -

Ngày 18/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo mở bán vé trực tiếp trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo kế hoạch được VFF công bố, vé được bán trực tiếp từ 9h15 ngày 19/8 cho đến khi hết vé. Điểm bán được bố trí ở quầy vé đặt tại cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Vé trận đấu có 4 mệnh giá gồm 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1 triệu đồng. Mỗi người được mua tối đa 4 vé.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán vé trực tiếp trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia. (Ảnh: VFF)

VFF cho biết căn cứ vào tình hình thực tế, ban tổ chức có thể điều chỉnh kế hoạch và phương thức phát hành nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình bán vé. Người mua cũng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi nhận.

VFF đồng thời khuyến cáo người hâm mộ không mang các vật dụng sắc nhọn, pháo sáng, bình xịt hơi cay, chất cấm hoặc những đồ vật có khả năng gây thương tích vào khu vực tổ chức trận đấu. Ban tổ chức có quyền từ chối cho khán giả không tuân thủ quy định vào sân và không hoàn lại tiền vé.

Thông điệp được VFF đưa ra trước trận đấu là “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng”, kêu gọi người hâm mộ tới Mỹ Đình tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026.

Trước trận bán kết lượt về, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế lớn trước trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết. Ở lượt đi diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 16/8, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nhờ bàn mở tỷ số của Nguyễn Xuân Son và tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Malaysia.

Với cách biệt hai bàn, đội tuyển Việt Nam chỉ cần không thua quá một bàn ở lượt về để giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, Malaysia buộc phải thắng với cách biệt ít nhất hai bàn để nuôi hy vọng lật ngược tình thế.