Tuyển Việt Nam thắng 2-0, HLV Kim Sang-sik vẫn cảnh giác 2 cầu thủ Malaysia

(VTC News) -

Ngày 18/8, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng hậu vệ Phạm Xuân Mạnh tham dự buổi họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Dù đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân khách, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định toàn đội không được phép chủ quan.

“Chúng tôi có lợi thế khi thắng 2-0 trên sân khách. Trận ngày mai chúng tôi sẽ không chủ quan. Qua những buổi phân tích video chúng tôi sẽ cải thiện những gì thiếu sót. Ngày mai có nhiều cổ động viên đến sân vận động. Mong các cổ động viên luôn đồng hành, cổ vũ cho đội bóng”, HLV Kim Sang-sik nói.

Ở trận lượt đi diễn ra tại sân vận động Kuala Lumpur ngày 16/8, đội tuyển Việt Nam giành kết quả thuận lợi nhờ bàn thắng của Nguyễn Xuân Son cùng pha phản lưới nhà của cầu thủ đối phương. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế trước trận tái đấu trên sân Mỹ Đình.

HLV Kim Sang-sik cho biết sẽ đưa thêm những phương án tấn công ở hai cánh. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện vẫn nhận thấy những điểm cần khắc phục, đặc biệt là khả năng đối phó với những pha tấn công biên của Malaysia.

“Về mặt chiến thuật, ở trận lượt đi, chúng tôi cũng gặp khó khăn với cầu thủ số 13 và số 21 ở hai cánh của đội tuyển Malaysia. Chúng tôi sẽ cải thiện điều này qua buổi phân tích băng hình và buổi tập trên sân. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra thêm những phương án tấn công ở hai cánh. Toàn đội sẽ cố gắng để có một trận đấu hay vào ngày mai”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Việt Nam đã ghi 12 bàn trong 3 trận sân khách nhưng mới có 3 bàn trong 2 trận trên sân nhà. Khi được hỏi về sự chênh lệch số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam giữa các trận sân khách và sân nhà tại giải đấu năm nay, HLV Kim Sang-sik cho rằng không có nguyên nhân đặc biệt nào phía sau thống kê này.

“Nhiều người nhận định chúng tôi đã ghi 12 bàn trên sân khách. Khi ra sân, các cầu thủ luôn thi đấu hết mình, không có gì đặc biệt cả. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành chiến thắng. Ngày mai cũng vậy, chúng tôi muốn tạo ra một trận đấu hay để cống hiến cho khán giả”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trước khi kết thúc buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik cũng nói về sự quan tâm của người hâm mộ Hàn Quốc dành cho ông và đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân 49 tuổi nhắc lại quá trình chuẩn bị của đội trước hai kỳ ASEAN Cup gần nhất.

“Để chuẩn bị cho giải ASEAN Cup 2024 và 2026, chúng tôi đều đi tập huấn tại Hàn Quốc. Quá trình tập huấn của chúng tôi diễn ra thuận lợi và có những trận đấu tập chất lượng. Tôi xin cảm ơn tình cảm của người hâm mộ Hàn Quốc dành cho tôi và đội tuyển Việt Nam. Tôi vẫn thường xuyên chia sẻ với các cầu thủ rằng, khi chúng ta ra sân thì hình ảnh trên TV là cả tập thể 11 người. Tôi mong rằng người hâm mộ Hàn Quốc sẽ thấy được một hình ảnh đội tuyển Việt Nam thi đấu đoàn kết và mạnh mẽ”.

Có mặt tại buổi họp báo, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cũng khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận trận lượt về với quyết tâm cao nhất, bất chấp lợi thế hai bàn đang có.

“Xuân Mạnh cũng như toàn đội luôn ra sân với mục tiêu giành kết quả tốt nhất có thể”, cầu thủ sinh năm 1996 chia sẻ.