Ngôi sao Malaysia: Đá như trận lượt đi để ngược dòng trước tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Sergio Aguero tin đội tuyển Malaysia vẫn còn cơ hội ngược dòng trước Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026, bất chấp thất bại 0-2 trên sân nhà. Theo tiền vệ này, điều quan trọng nhất là Malaysia phải tái hiện được cách chơi ở trận lượt đi khi hai đội gặp lại nhau tại Mỹ Đình.

“Chúng tôi nên tự hào. Vẫn còn 90 phút nữa để chiến đấu và thể hiện lại màn trình diễn như vậy để trở lại”, Aguero nói trước trận bán kết lượt về.

Malaysia thua đội tuyển Việt Nam 0-2 tại Sân vận động Kuala Lumpur hôm 16/8. Dù vậy, Aguero cho rằng màn trình diễn của đội nhà, đặc biệt trong hiệp một, vẫn tạo ra nhiều tín hiệu tích cực.

“Một người bạn nói với tôi rằng anh ấy bất ngờ với màn trình diễn của chúng tôi trong hiệp một. Chúng tôi nên tự hào”, tiền vệ tuyển Malaysia chia sẻ.

Tiền vệ Aguero của Malaysia. (Ảnh: Bernama)

Theo Aguero, trận lượt đi thậm chí là màn trình diễn tốt nhất của Malaysia kể từ đầu ASEAN Cup 2026. Vì vậy, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cần duy trì chính cách tiếp cận đó khi làm khách tại Hà Nội.

Malaysia từng gây khó khăn cho tuyển Việt Nam bằng lối chơi giàu thể lực và tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến. Aguero cho biết bản thân phải chịu sức ép lớn từ các cầu thủ Việt Nam.

“Họ chơi rất rát với tôi trong trận đầu tiên. Nhưng Syafiq Ahmad đã chơi tốt và Daryl Sham cũng rất hay. Chúng tôi chơi tốt và vẫn có sự tự tin rất cao”, Aguero nói.

Tiền vệ này dự báo tuyến giữa tiếp tục là khu vực quyết định cục diện trận lượt về. Tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì cách chơi mạnh mẽ để phá vỡ những tình huống tổ chức tấn công của Malaysia.

Dù vậy, Aguero tin màn trình diễn của Syafiq Ahmad, Daryl Sham và các đồng đội ở lượt đi cho thấy Malaysia đủ khả năng chịu được sức ép và tạo ra thế trận cạnh tranh với đội chủ nhà.

Tinh thần của Malaysia cũng không suy giảm đáng kể sau thất bại. Aguero cho biết toàn đội thất vọng vì hai bàn thua muộn nhưng không muốn tiếp tục nghĩ về kết quả đã qua.

“Tất nhiên chúng tôi thất vọng với kết quả trước đó, nhưng bóng đá là như vậy. Không có gì phải hối tiếc bởi tất cả cầu thủ đều đã cống hiến hết mình”, anh nói.

Aguero cũng đánh giá cao vai trò của ban huấn luyện trong việc duy trì động lực cho toàn đội trước nhiệm vụ khó khăn tại Mỹ Đình. “Về động lực, đó là công việc của HLV và ban huấn luyện. Họ đang làm rất tốt và chúng tôi sẽ vào sân để làm điều tương tự”, tiền vệ tuyển Malaysia cho biết.

Malaysia bước vào trận lượt về trong thế phải thắng với cách biệt ít nhất hai bàn để đưa cặp bán kết trở lại thế cân bằng. Dù nhiệm vụ khó khăn, Aguero vẫn đặt niềm tin vào màn trình diễn mà đội đã thể hiện ở lượt đi.