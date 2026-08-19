Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia 20h ngày 19/8, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs MalaysiaASEAN Cup 2026Việt Nam0-02-0MalaysiaBẮT ĐẦU LÚC 20:00
Đội hình Việt Nam đấu với Malaysia có nhiều bất ngờ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra tới 5 thay đổi trong danh sách cầu thủ đá chính so với trận lượt đi.
Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Văn Vĩ và Lê Phạm Thành Long không ra sân từ đầu. Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải và Phan Tuấn Tài là những phương án thay thế.
Đội hình Việt Nam và MalaysiaViệt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Lê Giang PatrikTM5Đoàn Văn Hậu7Phạm Xuân Mạnh9Nguyễn Đình Bắc10Đỗ Hoàng Hên14Nguyễn Hoàng Đức15Trương Tiến Anh16Nguyễn Thành Chung18Nguyễn Hai Long19Nguyễn Quang HảiĐT24Phan Tuấn TàiDỰ BỊ3Nguyễn Văn Vĩ4Đinh Quang Kiệt6Nguyễn Nhật Minh8Lê Phạm Thành Long12Nguyễn Xuân Son13Nguyễn Tài Lộc17Phạm Gia Hưng20Bùi Hoàng Việt Anh22Nguyễn Trần Việt Cường23Đặng Văn LâmTM25Nguyễn Ngọc Mỹ26Lê Văn ĐôMalaysiaĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Azri GhaniTM3Shamsul Fazili4Alif Ahmad6Aysar Hadi8Sergio Aguero13Mohamadou Sumareh17Paulo JosueĐT21Pavithran Gunalan22Daryl Sham25Faris Danish26Ziad El BasheerDỰ BỊ2Jimmy Raymond5Rodney Celvin9Hadi Fayyadh10Endrick Dos Santos12Aliff Haiqal14Engku Nur Shakir15Ibrahim Bin Manusi16Haziq AimanTM19Haqimi Azim20Syafiq Ahmad23Rahadiazli RahalimTM24Ruventhiran Ruventhiran
Thông tin trận đấu Việt Nam vs Malaysia (20h ngày 19/8)
Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đội thắng chung cuộc sau 2 lượt trận giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.
Đội tuyển Việt Nam tạm dẫn 2-0 sau trận lượt đi tại Kuala Lumpur (Malaysia). Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới của đối thủ giúp đội đương kim vô địch nắm lợi thế. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ bị loại nếu thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách, do đó nếu Malaysia thắng với cách biệt 2 bàn, 2 đội phải thi đấu hiệp phụ.
Đội tuyển Việt Nam bất bại 100% trước các đối thủ Đông Nam Á dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong 10 trận gần nhất, Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội giành được 9 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận, ghi 32 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.
Malaysia thắng 7 và thua 3 trong 10 trận gần nhất, ghi 18 bàn và nhận 9 bàn thua. Trong 3 thất bại của Malaysia, có 2 trận họ thua đội tuyển Việt Nam.
Lần gần nhất Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam cũng là bán kết lượt về AFF Cup, diễn ra vào năm 2014. Khi đó, Malaysia thua 1-2 ở lượt đi nhưng thắng 4-2 trong cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình để giành quyền đi tiếp.
Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Malaysia
Link FPT trực tiếp Việt Nam vs Malaysia thuộc vòng bán kết ASEAN Cup 2026 (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=whRG-hRPr8I
Trận Việt Nam vs Malaysia được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”).
Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.
Khán giả xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia 20h ngày 19/8, kết quả tỷ số mới nhất
Minh Anh
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia (20h ngày 19/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu với Malaysia thuộc bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
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