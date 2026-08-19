Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia 20h ngày 19/8, kết quả tỷ số mới nhất

Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đội thắng chung cuộc sau 2 lượt trận giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam tạm dẫn 2-0 sau trận lượt đi tại Kuala Lumpur (Malaysia). Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới của đối thủ giúp đội đương kim vô địch nắm lợi thế. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ bị loại nếu thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách, do đó nếu Malaysia thắng với cách biệt 2 bàn, 2 đội phải thi đấu hiệp phụ.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam bất bại 100% trước các đối thủ Đông Nam Á dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong 10 trận gần nhất, Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội giành được 9 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận, ghi 32 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Malaysia thắng 7 và thua 3 trong 10 trận gần nhất, ghi 18 bàn và nhận 9 bàn thua. Trong 3 thất bại của Malaysia, có 2 trận họ thua đội tuyển Việt Nam.

Lần gần nhất Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam cũng là bán kết lượt về AFF Cup, diễn ra vào năm 2014. Khi đó, Malaysia thua 1-2 ở lượt đi nhưng thắng 4-2 trong cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình để giành quyền đi tiếp.