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Xuất bản ngày 19/08/2026 07:30 PM
Xuất bản ngày 19/08/2026 07:30 PM

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia 20h ngày 19/8, kết quả tỷ số mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia (20h ngày 19/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu với Malaysia thuộc bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Malaysia

    ASEAN Cup 2026
    Việt Nam
    0-0
    2-0
    Malaysia
    BẮT ĐẦU LÚC 20:00

  • Đội hình Việt Nam đấu với Malaysia có nhiều bất ngờ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra tới 5 thay đổi trong danh sách cầu thủ đá chính so với trận lượt đi.

    Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Văn Vĩ và Lê Phạm Thành Long không ra sân từ đầu. Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải và Phan Tuấn Tài là những phương án thay thế.

  • Đội hình Việt Nam và Malaysia

    Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia 20h ngày 19/8, kết quả tỷ số mới nhất - 2
    Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Lê Giang Patrik
    TM
    5
    Đoàn Văn Hậu
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    10
    Đỗ Hoàng Hên
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    15
    Trương Tiến Anh
    16
    Nguyễn Thành Chung
    18
    Nguyễn Hai Long
    19
    Nguyễn Quang Hải
    ĐT
    24
    Phan Tuấn Tài
    DỰ BỊ
    3
    Nguyễn Văn Vĩ
    4
    Đinh Quang Kiệt
    6
    Nguyễn Nhật Minh
    8
    Lê Phạm Thành Long
    12
    Nguyễn Xuân Son
    13
    Nguyễn Tài Lộc
    17
    Phạm Gia Hưng
    20
    Bùi Hoàng Việt Anh
    22
    Nguyễn Trần Việt Cường
    23
    Đặng Văn Lâm
    TM
    25
    Nguyễn Ngọc Mỹ
    26
    Lê Văn Đô
    Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia 20h ngày 19/8, kết quả tỷ số mới nhất - 3
    Malaysia
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Azri Ghani
    TM
    3
    Shamsul Fazili
    4
    Alif Ahmad
    6
    Aysar Hadi
    8
    Sergio Aguero
    13
    Mohamadou Sumareh
    17
    Paulo Josue
    ĐT
    21
    Pavithran Gunalan
    22
    Daryl Sham
    25
    Faris Danish
    26
    Ziad El Basheer
    DỰ BỊ
    2
    Jimmy Raymond
    5
    Rodney Celvin
    9
    Hadi Fayyadh
    10
    Endrick Dos Santos
    12
    Aliff Haiqal
    14
    Engku Nur Shakir
    15
    Ibrahim Bin Manusi
    16
    Haziq Aiman
    TM
    19
    Haqimi Azim
    20
    Syafiq Ahmad
    23
    Rahadiazli Rahalim
    TM
    24
    Ruventhiran Ruventhiran

  • Thông tin trận đấu Việt Nam vs Malaysia (20h ngày 19/8)

    Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đội thắng chung cuộc sau 2 lượt trận giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

    Đội tuyển Việt Nam tạm dẫn 2-0 sau trận lượt đi tại Kuala Lumpur (Malaysia). Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới của đối thủ giúp đội đương kim vô địch nắm lợi thế. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ bị loại nếu thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách, do đó nếu Malaysia thắng với cách biệt 2 bàn, 2 đội phải thi đấu hiệp phụ.

    Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

    Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

    Đội tuyển Việt Nam bất bại 100% trước các đối thủ Đông Nam Á dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong 10 trận gần nhất, Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội giành được 9 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận, ghi 32 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

    Malaysia thắng 7 và thua 3 trong 10 trận gần nhất, ghi 18 bàn và nhận 9 bàn thua. Trong 3 thất bại của Malaysia, có 2 trận họ thua đội tuyển Việt Nam.

    Lần gần nhất Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam cũng là bán kết lượt về AFF Cup, diễn ra vào năm 2014. Khi đó, Malaysia thua 1-2 ở lượt đi nhưng thắng 4-2 trong cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình để giành quyền đi tiếp.

  • Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Malaysia

    Link FPT trực tiếp Việt Nam vs Malaysia thuộc vòng bán kết ASEAN Cup 2026 (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=whRG-hRPr8I

    Trận Việt Nam vs Malaysia được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận Việt Nam vs Malaysia được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận Việt Nam vs Malaysia được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”).

    Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

    Khán giả xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

    Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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