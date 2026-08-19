Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Chọn Hoàng Hên hay Tài Lộc?

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Chiến thắng 2-0 ở lượt đi giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò thoải mái hơn khi bước vào cuộc tái đấu. Đội tuyển Việt Nam không chủ quan, do đó nhiều khả năng sẽ không có xáo trộn đáng kể về đội hình.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Đội tuyển Việt Nam không có ca chấn thương nào sau trận bán kết lượt đi. Nguyễn Văn Vĩ phải tập riêng trong buổi tập gần nhất nhưng có thể chỉ là biện pháp an toàn về thể lực.

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở lượt đi. (Ảnh: FAM)

Hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đến lúc này đã định hình đầy đủ, gồm bộ 3 trung vệ Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh và 2 cầu thủ chạy cánh Trương Tiến Anh, Nguyễn Văn Vĩ.

Nếu Văn Vĩ không đạt trạng thái tốt nhất để đá chính, Đoàn Văn Hậu là phương án thay thế tốt. Đây cũng là khu vực huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể xem xét điều chỉnh. Ở lượt đi, Malaysia khai thác sâu vào cánh trái hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam và tạo ra được những pha bóng uy hiếp rõ rệt.

Trong thế trận đội tuyển Việt Nam không cần thiết phải mạo hiểm, Lê Phạm Thành Long sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm với Nguyễn Hoàng Đức. Những đường chuyền xuyên tuyến, vượt tuyến của Thành Long có giá trị rất cao khi đội tuyển Việt Nam cần chuyền trạng thái nhanh, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ dâng cao đội hình.

Việt Nam ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN 1 Lê Giang Patrik TM 3 Nguyễn Văn Vĩ 7 Phạm Xuân Mạnh 8 Lê Phạm Thành Long 9 Nguyễn Đình Bắc 12 Nguyễn Xuân Son 13 Nguyễn Tài Lộc 14 Nguyễn Hoàng Đức ĐT 15 Trương Tiến Anh 16 Nguyễn Thành Chung 20 Bùi Hoàng Việt Anh Malaysia ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN 1 Azri Ghani TM 3 Shamsul Fazili 4 Alif Ahmad 6 Aysar Hadi 8 Sergio Aguero 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josue ĐT 20 Syafiq Ahmad 21 Pavithran Gunalan 22 Daryl Sham 25 Faris Danish

Ở hàng công, Nguyễn Đình Bắc chiếm trọn niềm tin của huấn luyện viên Kim Sang-sik bên cạnh Nguyễn Xuân Son. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lẽ chỉ phân vân giữa Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc, 2 cầu thủ có nhiều đặc điểm tương tự cả về tuổi tác lẫn cách chơi. Tài Lộc được ưu tiên ở trận lượt đi và chơi tốt.

Trong khi đó, Malaysia bước vào trận lượt về trong trạng thái phải tấn công. Dù vậy, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe không có nhiều phương án điều chỉnh về nhân sự để hy vọng tạo ra sự khác biệt.

Đội bóng có biệt danh “Harimau Malaya” chỉ đăng ký thi đấu 16 cầu thủ ở trận lượt đi. Sau đó, họ còn mất thêm Rodney Celvin vì chấn thương.

Nhận định Việt Nam vs Malaysia

Dự đoán Việt Nam - Malaysia: Đội nào thắng?

Đội tuyển Việt Nam có lý do để nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự an toàn. Cách biệt 2 bàn là lợi thế rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Thất bại của thế hệ đàn anh năm 2014 trước chính Malaysia được nhắc đến rất nhiều trước trận đấu là bài học để đội chủ nhà giữ sự tập trung và cảnh giác.

Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, khối đội hình 5-4-1 khi phòng ngự của đội tuyển Việt Nam luôn rất chắc chắn. Ngay cả Malaysia khi sử dụng đội hình có 7 cầu thủ nhập tịch gian lận cũng phải chờ tới khi đội tuyển Việt Nam mất 2 trung vệ chính vì chấn thương mới có thể ghi bàn. Trong thế phòng ngự chủ động, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra cảm giác an tâm trong hầu hết các trận đấu ở tầm Đông Nam Á.

Malaysia tấn công mạnh vào cánh trái của hàng thủ đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi. Dù vậy, đó là những pha bóng đội tuyển Việt Nam sơ suất khi dâng cao đội hình. Những sơ hở này sẽ được hạn chế trong trận lượt về khi yếu tố an toàn được đề cao.