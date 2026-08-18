HLV Malaysia nhắc lại quá khứ, mơ tạo địa chấn trước tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 18/8, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cùng hậu vệ Aysar Hadi tham dự buổi họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam. Dù đang bị dẫn 0-2 sau lượt đi, nhà cầm quân người Malaysia khẳng định đội bóng của ông vẫn tự tin vào khả năng lật ngược tình thế.

“Chúng tôi biết tỷ số đang là 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi tự tin để đương đầu với thử thách này. Việt Nam có nhiều lợi thế, nhưng đội tuyển chúng tôi cũng đã sẵn sàng”, ông Tan Cheng Hoe khẳng định.

Chiến lược gia 58 tuổi đồng thời cho biết ông không muốn nhìn vào những thống kê đối đầu trong quá khứ để đánh giá cơ hội của Malaysia trong trận đấu sắp tới.

“Tôi biết có những số liệu về việc Việt Nam đang nắm chuỗi bất bại. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Chúng tôi có sự tự tin của mình. Ngày mai, Việt Nam sẽ có nhiều cổ động viên đến cổ vũ nhưng chúng tôi cũng có sự chuẩn bị tốt. Là một HLV, tôi không nhìn vào số liệu trong quá khứ để ấn định kết quả, mà tôi cố gắng thay đổi những kết quả không tốt đó”.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe tin vào khả năng lật ngược tình thế trước đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Makan Bola)

Sau thất bại ở lượt đi, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận các cầu thủ Malaysia phải đối diện với những áp lực nhất định từ truyền thông. Nhà cầm quân này cho biết ban huấn luyện cố gắng giúp các học trò duy trì tâm lý ổn định trước trận đấu quyết định.

“Tôi không muốn học trò của mình bị ảnh hưởng bởi những yếu tố từ truyền thông. Các cầu thủ cần tích lũy kinh nghiệm và thể hiện mình. Chúng tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ xử lý bình tĩnh trong mọi tình huống”, ông chia sẻ.

Đáng chú ý, khi được hỏi về thông điệp dành cho các học trò trước trận lượt về, ông Tan Cheng Hoe nhắc lại chiến thắng đáng nhớ của Malaysia trước Việt Nam tại AFF Cup 2014, tên gọi cũ của ASEAN Cup. Ở bán kết giải đấu năm đó, Malaysia thua Việt Nam trên sân nhà ở lượt đi. Tuy nhiên, đội bóng này bất ngờ thắng 4-2, qua đó giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 5-4.

“Vào năm 2014, Malaysia đã thua Việt Nam với tỷ số 1-2 ở lượt đi và có chiến thắng ở lượt về. Sau ngần đấy năm, lực lượng của Malaysia đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại, chúng tôi cũng ý thức rõ tình hình của mình. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, nếu chúng tôi giữ được sự tập trung thì chúng tôi có thể ghi bàn.

Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, chiến thuật tốt, nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Chẳng có bí quyết nào trong bóng đá cả, chỉ phải tập trung để có kết quả tốt nhất mà thôi”, ông Tan Cheng Hoe khẳng định.

HLV Tan Cheng Hoe cũng được đề nghị so sánh đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik với giai đoạn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Theo chiến lược gia Malaysia, rất khó đặt hai nhà cầm quân người Hàn Quốc lên bàn cân.

“Với tôi, rất khó để so sánh giữa HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik. Họ là những gương mặt khác nhau. Trước đây, HLV Park Hang-seo có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng thuộc lứa U20 Việt Nam từng tham dự U20 World Cup. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik hiện có nhiều nhân tố mới trong tay và cả hai đều mang lại những điều tốt cho đội tuyển Việt Nam”, ông nói.