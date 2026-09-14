Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa 14h ngày 14/9, ASIAD 20

(VTC News) -

Trận bóng đá nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 14h ngày 14/9 tại Nhật Bản, thuộc vòng bảng ASIAD 2026. Chưa có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam công bố sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2026. Tuy nhiên, khán giả có thể xem trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trên VTV6.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trên kênh nào?

Tính đến sáng 14/9, chưa có nhà đài nào tại Việt Nam công bố việc nắm giữ bản quyền phát sóng ASIAD 2026. Tuy nhiên, theo lịch phát sóng chính thức của VTV, trận đấu Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa thuộc vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 được chiếu trực tiếp trên kênh VTV6.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận đấu qua nền tảng truyền hình truyền thống hoặc ứng dụng, website VTV Go.

Link trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa hôm nay

Diễn biến, kết quả trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa được cập nhật chính thức trên trang chủ của ASIAD 2026.

Link VTV Go trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (sao chép và dán vào trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động): https://vtvgo.vn/channel/13

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ, trực tiếp trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa gồm chi tiết tình huống, bàn thắng và tỷ số mới nhất.

Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Thông tin trước trận Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại ASIAD 2026 bằng trận gặp Đài Bắc Trung Hoa trên sân Shizuoka Ecopa (Nhật Bản). Đây được xem là màn so tài quan trọng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong cuộc cạnh tranh tại vòng bảng.

Trước khi bước vào ASIAD, đội tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc). Trong hai trận giao hữu, đội thắng CLB Jiangsu Suning 1-0 và thua tuyển nữ Trung Quốc 0-3. Đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra nhân sự, thử nghiệm đội hình và điều chỉnh những phương án chiến thuật cuối cùng.

Đài Bắc Trung Hoa không phải đối thủ xa lạ với bóng đá nữ Việt Nam. Tại ASIAD 2018, hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút trước khi Việt Nam thua 3-4 ở loạt luân lưu. Gần nhất, tại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận thất bại 0-1 trước đối thủ này. Dù không nằm trong nhóm mạnh nhất châu Á, Đài Bắc Trung Hoa vẫn là tập thể khó chơi nhờ khả năng duy trì đội hình và tổ chức phòng ngự.

Lịch đấu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 2026