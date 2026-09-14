Cổ động viên không được xem truyền hình trực tiếp U23 Việt Nam thi đấu ASIAD 2026?

(VTC News) -

Tính đến sáng ngày 14/9, chưa có nhà đài nào tại Việt Nam công bố việc nắm giữ bản quyền truyền hình phát sóng ASIAD 2026. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng một đơn vị đang đàm phán với các nhà tổ chức giải đấu. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận chính thức nào được kí kết.

Tại ASIAD 2026, môn bóng đá tiếp tục nắm vai trò “mở hàng” cho đoàn thể thao Việt Nam ở một kì đại hội châu lục. Chiều nay (14/9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa. Chắc chắn các cổ động viên không được xem cuộc đọ sức đáng chú ý này.

U23 Việt Nam sắp ra sân thi đấu tại ASIAD 2026.

Nếu các thỏa thuận giữa đơn vị truyền hình và đơn vị khai thác bản quyền ASIAD 2026 không thể đạt được trong ngày 14/9, việc xem U23 Việt Nam thi đấu trên các kênh truyền hình trở nên bất khả thi. Đây không phải lần đàu người hâm mộ Việt Nam phải “nín thở” chờ bản quyền ASIAD.

Năm 2018, mãi đến các lượt trận tiếp theo của vòng bảng môn bóng đá nam, người đân Việt Nam mới được xem thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo ra sân. Trước đó, những hình ảnh Quang Hải và đồng đội đọ sức với Nhật Bản xuất hiện trên một số kênh phát sóng vi phạm nghiêm trọng bản quyền giải đấu.

Đến thời điểm hiện tại, Đông Nam Á chỉ có 4 quốc gia chính thức sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 2026 gồm Thái Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Với sự chuẩn bị được triển khai theo lộ trình và lực lượng đã được định hình, U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 2026 với quyết tâm thi đấu hết khả năng, đồng thời xem đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ trưởng thành qua những trận đấu ở cấp độ châu lục.