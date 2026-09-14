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Xuất bản ngày 14/09/2026 10:48 AM
Xuất bản ngày 14/09/2026 10:48 AM

Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất: Đội tuyển nữ Việt Nam đá ngày nào?

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Đầy đủ lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nữ ASIAD 2026 có đội tuyển nữ Việt Nam tham dự từ ngày 14/9 đến 2/10.

Môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 14/9. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan và chủ nhà Nhật Bản. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi các đối thủ đều có trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận ra quân với Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận ra quân với Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nữ ASIAD 2026

VÒNG BẢNG BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026
Thứ Hai, 14/09/2026
12:00
Sân Gifu Nagaragawa
Philippines
VS
Uzbekistan
Bảng G
14:00
Sân Shizuoka Ecopa
Đài Bắc Trung Hoa
VS
Việt Nam
Bảng E
14:00
Sân Nagai
Triều Tiên
VS
Bangladesh
Bảng F
17:00
Sân Gifu Nagaragawa
Trung Quốc
VS
Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng G
17:30
Sân Shizuoka Ecopa
Nhật Bản
VS
Thái Lan
Bảng E
17:30
Sân Nagai
Hàn Quốc
VS
Myanmar
Bảng F
Thứ Năm, 17/09/2026
12:00
Sân Gifu Nagaragawa
Uzbekistan
VS
Trung Quốc
Bảng G
14:00
Sân Shizuoka Ecopa
Thái Lan
VS
Đài Bắc Trung Hoa
Bảng E
14:00
Sân Nagai
Bangladesh
VS
Hàn Quốc
Bảng F
17:00
Sân Gifu Nagaragawa
Hong Kong (Trung Quốc)
VS
Philippines
Bảng G
17:30
Sân Shizuoka Ecopa
Việt Nam
VS
Nhật Bản
Bảng E
17:30
Sân Nagai
Myanmar
VS
Triều Tiên
Bảng F
Thứ Hai, 21/09/2026
14:00
Sân Wave Karriya
Uzbekistan
VS
Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng G
14:00
Sân Gifu Nagaragawa
Trung Quốc
VS
Philippines
Bảng G
14:00
Sân Shizuoka Ecopa
Hàn Quốc
VS
Triều Tiên
Bảng F
14:00
Sân Nagai
Bangladesh
VS
Myanmar
Bảng F
17:30
Sân Shizuoka Ecopa
Nhật Bản
VS
Đài Bắc Trung Hoa
Bảng E
17:30
Sân Nagai
Việt Nam
VS
Thái Lan
Bảng E

Lịch thi đấu vòng bảng của đội tuyển Việt Nam ở ASIAD 2026

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG CỦA ĐỘI TUYỂN NỮ VIỆT NAM
Thứ Hai, 14/09/2026
14:00
Sân Shizuoka Ecopa
Việt Nam
VS
Đài Bắc Trung Hoa
Bảng E
Thứ Năm, 17/9/2026
17:30
Sân Shizuoka Ecopa
Việt Nam
VS
Nhật Bản
Bảng E
17:30
Sân Nagai
Việt Nam
VS
Thái Lan
Bảng E

Thể thức thi đấu ASIAD 2026

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng E, F và G, thi đấu vòng tròn một lượt.

Sáu đội nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tranh huy chương. Ở ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.

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