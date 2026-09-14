Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất: Đội tuyển nữ Việt Nam đá ngày nào?

(VTC News) -

Môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 14/9. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan và chủ nhà Nhật Bản. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi các đối thủ đều có trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận ra quân với Đài Bắc Trung Hoa ở ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu vòng bảng bóng đá nữ ASIAD 2026

Lịch thi đấu vòng bảng của đội tuyển Việt Nam ở ASIAD 2026

Thể thức thi đấu ASIAD 2026

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng E, F và G, thi đấu vòng tròn một lượt.

Sáu đội nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tranh huy chương. Ở ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.