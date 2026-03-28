Liều lĩnh lái mô tô nước trong bãi tắm công cộng, TikToker bị mời làm việc

Clip nam TikToker chạy mô tô nước ở bãi tắm công cộng khu vực biển phường Nha Trang (ảnh: MXH)

Ngày 28/3, lãnh đạo Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang xác minh vụ một thanh niên điều khiển mô tô nước hoạt động trong khu vực bãi tắm biển công cộng ở phường Nha Trang.

Trước đó, tối 27/3, một TikToker trong giới Gym, sở hữu khoảng 1 triệu người theo dõi, đăng đoạn clip dài 54 giây ghi cảnh lái mô tô nước tốc độ cao, lượn nhiều vòng tại bãi tắm đông người ở Nha Trang. Khu vực này dành cho du khách và người dân tắm biển, không được phép sử dụng mô tô nước.

Hình ảnh cắt từ clip nam TikToker chạy mô tô nước ở bãi biển công cộng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng ngàn lượt thích và chia sẻ, gây nhiều ý kiến bức xúc về mức độ nguy hiểm.

Theo lực lượng chức năng, bước đầu xác định người lái mô tô nước đến từ Đắk Lắk. Hiện Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phát giấy mời làm việc để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết mô tô nước không được phép hoạt động tại các bãi tắm công cộng. Loại hình này chỉ được khai thác tại các khu du lịch, đảo với quy định quản lý chặt chẽ, đặc biệt phải đảm bảo khoảng cách an toàn với khu vực tắm biển của người dân và du khách.