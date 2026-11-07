Ovaltine ra mắt Active Plus+, mở rộng sang phân khúc cho người trưởng thành

(VTC News) -

Sự kiện ra mắt diễn ra ngày 5/11 tại TP.HCM. Tiếp nối di sản hơn 120 năm khởi nguồn từ Thụy Sĩ, đây là cột mốc quan trọng giúp thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ gia đình mở rộng vai trò đồng hành cùng người tiêu dùng qua các giai đoạn cuộc sống.

Ovaltine Active Plus+ là thức uống sữa lúa mạch dạng bột, cung cấp 17 dưỡng chất thiết yếu mỗi ngày. Sản phẩm kết hợp hương vị đặc trưng với Beta-glucan từ yến mạch, lúa mạch và bột hoa cúc. Với khẩu phần 60g/ngày tiện lợi, người dùng dễ dàng bổ sung dinh dưỡng kết hợp chế độ ăn uống và rèn luyện thể chất.

Ông Nguyễn Quang Uy - Giám đốc Điều hành khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Uy - Giám đốc Điều hành khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines cho biết: “Tuổi tác không nên giới hạn những trải nghiệm mới; chúng tôi khuyến khích người trưởng thành chủ động quan tâm đến dinh dưỡng và vận động để tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích”.

Mang thông điệp “Vẫn Khỏe. Vẫn Trẻ. Vẫn ACTIVE.”, dòng sản phẩm mới được kỳ vọng trở thành người bạn đồng hành thiết thực, khích lệ tinh thần sống chủ động và tích cực của người trưởng thành tại Việt Nam.