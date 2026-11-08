AEON lần đầu đến Hạ Long: Thêm trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, phong cách sống mới

(VTC News) -

Chính thức đi vào hoạt động tháng 11 này, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị (TTBHTH&ST) AEON Hạ Long không chỉ sở hữu không gian ẩm thực phong phú, giao thoa giữa “hương vị địa phương” đặc sắc và chất lượng chuẩn AEON, mà còn mang đến các gian hàng chuyên doanh và tiện ích công nghệ hiện đại, sẵn sàng chiều lòng mọi tín đồ mua sắm.

Khu siêu thị đầy ắp hàng hóa với nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Từ bữa ăn hàng ngày đến những hương vị đáng khám phá

Với nhu cầu mua sắm thiết yếu, siêu thị AEON Hạ Long mang đến các lựa chọn thực phẩm tươi sống, từ nông sản đến từ các vùng trồng trứ danh tại Đà Lạt, Mộc Châu đến hải sản đánh bắt tại địa phương. Đáng chú ý, các loại hải sản cắt miếng sơ chế được đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ mang đến thêm lựa chọn cho những bữa ăn tại nhà thuận tiện hơn.

Là khu vực vốn luôn được yêu thích tại các TTBHTH & ST AEON, Delica và AEON Bakery là hai điểm dừng chân thu hút đông đảo khách hàng ghé thăm. Cùng với mô hình bếp mở (live-kitchen), khu Delica mang đến đa dạng hương vị địa phương và quốc tế, và khu vực dùng bữa Eat-in với khoảng 240 chỗ ngồi tạo không gian gần gũi, ấm cúng để gặp gỡ cùng bạn bè, hoặc quây quần bên gia đình.

Delica và AEON Bakery là hai điểm dừng chân thu hút đông đảo khách hàng ghé thăm.

Tại AEON Bakery, những chiếc bánh nướng thơm ngon nóng hổi ra lò liên tục, từ bánh mì Baguette giòn rụm đến bánh croissant mang phong vị Pháp, mời gọi thực khách đến thưởng thức vào bữa sáng, bữa xế hoặc những phút nuông chiều chiếc bụng đói của mình với các món ngon giữa hành trình mua sắm.

Khám phá phong cách riêng, tiện ích hiện đại “chiều lòng” khách hàng

Không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, AEON Hạ Long còn mở ra không gian khám phá thời trang, làm đẹp và phong cách sống cho gia đình. Khách hàng yêu thích chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có thể ghé thăm Glam Beautique, trong khi những ai muốn cập nhật phong cách thời trang trẻ trung, năng động lại tìm thấy nguồn cảm hứng mới tại MYCLOSET.

Bên cạnh đó, các sản phẩm gia dụng và không gian sống chuẩn Nhật tại HÓME CÓORDY cùng khu vực dành cho trẻ em với đa dạng sản phẩm tại Kids Republic mang đến thêm lựa chọn đa dạng, phong phú cho chuyến mua sắm cùng gia đình.

Hành trình vui chơi tại AEON Hạ Long thêm trọn vẹn hơn nhờ sự hỗ trợ của chuỗi tiện ích công nghệ hiện đại. Khách hàng sẽ không còn phải lo lắng về cảnh xếp hàng dài nhờ có các ki-ốt tự đặt món & thanh toán, quầy thu ngân bán tự động và nhãn giá điện tử cập nhật nhanh.

Đặc biệt, chiều lòng cư dân địa phương, AEON mang đến dịch vụ mua sắm với những trải nghiệm tiện lợi: bãi gửi xe miễn phí rộng rãi và tủ gửi đồ thông minh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Ngoài ra, với du khách quốc tế, hệ thống biển chỉ dẫn cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ đa ngôn ngữ tại quầy chăm sóc khách hàng góp phần giúp việc trao đổi, tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn.

Tủ gửi đồ thông minh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Nhân dịp khai trương, AEON Hạ Long dự kiến giới thiệu loạt hoạt động tặng quà, ưu đãi hấp dẫn, cùng chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng thành viên WAON. Trở thành thành viên WAON, khách hàng được tích điểm tại tất cả các TTBHTH&ST AEON, linh hoạt sử dụng điểm đã tích và nhận E-voucher cho lần mua sắm tiếp theo.

Đừng quên lưu lịch ngày 11/11 để trở thành những khách hàng đầu tiên khám phá AEON Hạ Long, nơi mua sắm hằng ngày kết hợp cùng trải nghiệm ẩm thực, thời trang và phong cách sống trong cùng một điểm đến.