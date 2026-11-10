Gia Lai có thêm nhà máy điện gió hơn 1.600 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 10/11, UBND tỉnh Gia Lai thông tin, tỉnh này vừa chính thức ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty Cổ phần Năng lượng LơPang để triển khai dự án Nhà máy điện gió Lơ Pang - Gia Lai tại xã Lơ Pang và xã Mang Yang.

Theo đó, dự án có công suất thiết kế 42 MW, cung cấp sản lượng điện năng khoảng 101 triệu kWh/năm và có phương án đấu nối bao gồm xây dựng trạm biến áp nâng áp 35/220 kV (1 × 63 MVA) và hệ thống đường dây 220 kV chuyển tiếp vào lưới điện khu vực.

Tổng diện tích khu đất triển khai dự án hơn 20 ha, trong đó diện tích sử dụng đất có thời hạn hơn 14 ha và diện tích sử dụng đất tạm thời hơn 6 ha. Ngoài ra, tổng vốn đầu tư dự án có dự kiến lên tới hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 20% (hơn 327 tỷ đồng) và 80% còn lại là vốn huy động (hơn 1.300 tỷ đồng).

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, sẽ khởi công xây dựng vào tháng 5/2027 và hoàn thiện, đưa vào vận hành chính thức vào tháng 9/2028.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 85 dự án năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành thương mại, với tổng công suất 4.271 MW.

Để bảo đảm quá trình triển khai, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường; chủ động, bảo đảm hiệu quả phương án huy động vốn. Đối với diện tích đất sử dụng tạm thời phục vụ thi công, nhà đầu tư phải thỏa thuận với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để xác định vị trí, diện tích phù hợp; không sử dụng đất rừng tự nhiên, đất quốc phòng, đất quy hoạch khu dân cư và không ảnh hưởng đến các quy hoạch khác.

Nhà đầu tư cũng có trách nhiệm khắc phục các tuyến đường hư hỏng do hoạt động vận chuyển vật tư, thiết bị, hạn chế tác động đến môi trường, đất đai và tài sản của người dân.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc triển khai dự án không chỉ cung cấp nguồn điện sạch, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp mà còn đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.