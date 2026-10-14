Lãnh đạo GSM: 'Gần 100% bác tài Xanh được bảo hiểm tích lũy để bảo vệ'

(VTC News) -

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GSM toàn cầu và GSM Việt Nam - cho biết, ngay từ năm 2024, GSM đã triển khai cơ chế “Bảo hiểm tích lũy” kèm nhiều phúc lợi ưu việt cho các bác tài Xanh. Đến nay, gần 100% trong số khoảng 300.000 tài xế của hãng tại Việt Nam đã tham gia bảo hiểm tích lũy với quyền lợi bảo hiểm vượt trội.

Đóng 100 đồng được bảo hiểm gấp…. 1.250 lần

- Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách an sinh xã hội, trong đó yêu cầu nghiên cứu trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp nền tảng số đối với người lao động. Trong khi nhiều đơn vị còn đang chờ cơ chế cụ thể, GSM đã có hành động ra sao, thưa ông?

Trách nhiệm doanh nghiệp không chỉ bắt đầu khi có quy định bắt buộc. Dù là hoạt động trên nền tảng số với đặc thù phần lớn lao động là đối tác tự do, nhưng với tâm niệm sau mỗi tay lái là một con người, một gia đình, ngay từ năm 2024, GSM đã chủ động triển khai cơ chế bảo vệ người lao động thông qua gói Bảo hiểm tích lũy tự nguyện.

- Ông có thể chia sẻ chi tiết hơn về gói Bảo hiểm tích lũy tự nguyện mà GSM đang triển khai?

Mỗi bác tài Xanh gia nhập hệ thống GSM đều được khuyến khích tham gia gói bảo hiểm tích lũy tự nguyện với chi phí siêu nhỏ trên mỗi cuốc xe. Cụ thể là chỉ từ 100 đồng với tài xế bike, 200 đồng với tài xế taxi, tương đương khoảng 20.000-40.000 đồng/tháng, tối đa chỉ 480.000 đồng/năm.

Đổi lại, quyền lợi bảo vệ các bác tài Xanh nhận được có thể lên tới 300 triệu đồng với xe máy và 600 triệu đồng với ô tô. Nghĩa là mức bảo hiểm tài xế có thể nhận được trong trường hợp rủi ro gấp tới 1.250 lần số tiền đã đóng, một mức có thể nói là cao nhất trên thị trường hiện tại.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GSM.

- 1.250 lần là con số thực sự ấn tượng nhưng với đa số người lao động phải lăn lộn ngoài đường hàng ngày thì ngay cả 480.000 đồng/năm cũng là khoản phí cần cân nhắc, thưa ông?

GSM thấu hiểu tâm tư người lao động. Do đó, thay vì yêu cầu tài xế phải đóng cả gói với số tiền lên tới gần triệu đồng để được bảo vệ, chúng tôi có cơ chế hỗ trợ các bác tài Xanh trích trên mỗi cuốc xe với chi phí siêu nhỏ, chỉ từ 100- 200 đồng. Cách chia nhỏ khoản đóng giúp các bác tài dễ thở hơn rất nhiều trong khi vẫn được đảm bảo quyền lợi bảo vệ tương ứng với số tiền đã đóng.

Tất nhiên, nếu tài xế muốn đóng trước cả năm để được hưởng tối đa quyền lợi bảo hiểm thay vì chờ tích lũy qua từng chuyến xe, chúng tôi sẽ hỗ trợ.

- Ông có thể cho biết gói Bảo hiểm tích lũy tự nguyện của GSM đến nay đã thu hút được bao nhiêu phần trăm tài xế tham gia?

Sau 2 năm bền bỉ triển khai và chi trả thực tế, gói Bảo hiểm tích lũy tự nguyện của chúng tôi đã thuyết phục được gần 100% bác tài Xanh tham gia. Đáng lưu ý là phần lớn trong số gần 300.000 bác tài Xanh là tài xế tự do, những người chưa có cơ chế bảo vệ bắt buộc nên họ đều rất ủng hộ và chủ động tham gia ngay khi có thông tin.

- Triển khai từ năm 2024 đến nay, GSM đã giải quyết và chi trả cho bao nhiêu trường hợp, thưa ông?

Tổng chi phí hỗ trợ cho các bác tài Xanh tới nay đã lên đến hàng tỷ đồng. Trong đó, có những trường hợp gia đình tài xế đã nhận quyền lợi bảo hiểm lên tới hơn 500.000.000 đồng dù số tiền đóng tích lũy chỉ khoảng 400.000 đồng. Khoản hỗ trợ này đã giúp gia đình trang trải và từng bước ổn định cuộc sống sau biến cố.

- Bảo hiểm tai nạn chỉ giải quyết được rủi ro trước mắt. Còn chuyện về hưu hay thất nghiệp của tài xế, GSM đã tính đến chưa, thưa ông?

Với tài xế cơ hữu, quyền lợi hưu trí và thất nghiệp đã được đảm bảo đầy đủ trong các chế độ bảo hiểm theo quy định. Còn với tài xế đối tác, cơ chế để doanh nghiệp nền tảng cùng tham gia bảo đảm các quyền lợi này hiện chưa có. Chúng tôi cũng rất mong đợi và khi có cơ sở pháp lý phù hợp, GSM chắc chắn sẽ là doanh nghiệp tiên phong triển khai.

Chính sách phúc lợi đảm bảo chỗ dựa dài hạn cho tài xế

- Ngoài bảo hiểm tích lũy tự nguyện, các chế độ phúc lợi với tài xế của GSM hiện tại ra sao, thưa ông?

Chúng tôi có chương trình phúc lợi bác tài Xanh với nhiều chế độ phúc lợi ưu việt để người lao động an tâm làm việc. Cụ thể: tài xế dù là cơ hữu hay tự do đều được khám sức khỏe đầu vào; tiêm vắc-xin cúm miễn phí hàng năm; tặng quà, nhận thưởng dịp lễ, Tết; tặng các chuyến xe đoàn viên; trao học bổng cho con cái thông qua chương trình Học bổng Xanh; hỗ trợ ốm đau, tai nạn, rủi ro với mức từ 30-200 triệu đồng tùy hoàn cảnh…

Đây đều là những phúc lợi được GSM chi trả ngoài gói bảo hiểm tích lũy tự nguyện. Sắp tới, chúng tôi sẽ công bố thêm nhiều chính sách phúc lợi ưu việt khác mà chỉ GSM mới có.

- Ông có thể tiết lộ một chút về chính sách phúc lợi hấp dẫn sắp ban hành?

Chúng tôi đang xây dựng Chương trình Green Driver Care - Phúc lợi bác tài Xanh theo 5 nhóm quyền lợi. Đầu tiên là nhóm “An tâm vận doanh” - nâng cấp các điểm nghỉ, khu vực chờ sạc, kết nối ưu đãi chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện cho tài xế.

Thứ hai là nhóm “Khỏe thể chất, vững tinh thần”, chúng tôi bổ sung các gói khám sức khỏe phù hợp với đặc thù nghề lái xe, mở rộng thêm một số quyền lợi bảo vệ cho người thân; và đặc biệt sẽ phối hợp với các đơn vị trong hệ sinh thái xanh của Vingroup tạo điều kiện cho tài xế được tiếp cận thông tin, tư vấn hồ sơ nhà ở xã hội.

Nhóm 3 là “An tâm tài chính và gia đình”, tập trung hỗ trợ các bác tài Xanh giải quyết những lo toan thiết thực như mua bảo hiểm xe, ứng thu nhập, tiếp cận các gói tín dụng vay tiêu dùng hoặc trả góp phương tiện… Nhóm 4 và 5 là phát triển cá nhân, tạo điều kiện nâng cấp nghề nghiệp và mở ra cơ hội thăng tiến, chuyển đổi cho tài xế.

Chính sách phúc lợi mới của chúng tôi không chỉ đảm bảo gia tăng những quyền lợi hiện tại mà còn mở ra các cơ hội và lựa chọn rộng mở hơn cho các bác tài Xanh trong tương lai.

- Quay trở lại với cơ cấu lao động, so với các hãng xe taxi khác, đặc thù của GSM là vừa có đội ngũ tài xế cơ hữu - những Bác tài Xanh ký hợp đồng lao động chính thức, vừa có tài xế đối tác - lao động tự do. Quyền lợi hai nhóm này có chênh lệch nhiều không và điều kiện trở thành tài xế cơ hữu thế nào, thưa ông?

GSM luôn trân trọng và đã triển khai cơ chế bảo vệ cũng như đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt nhất có thể cho tất cả các bác tài Xanh. Gói bảo hiểm tích lũy tự nguyện cũng như các quyền lợi, phúc lợi vừa nêu trên được áp dụng đồng bộ cho gần 300.000 người lao động, bao gồm hơn 50.000 tài xế cơ hữu và gần 250.000 tài xế đối tác.

Còn việc ký hợp đồng chính thức để trở thành tài xế cơ hữu hay chỉ tham gia cộng tác dưới hình thức tài xế đối tác là lựa chọn cá nhân mỗi người. Tất nhiên, tài xế cơ hữu sẽ được hưởng quyền lợi vượt trội hơn. Đó là quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lương tháng thứ 13, chế độ khám sức khỏe tổng quát định kỳ… đầy đủ đúng theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, tài xế cơ hữu còn được nhận các chương trình quà tặng lễ Tết, lì xì, chuyến xe đoàn viên, thưởng… theo chính sách công ty; được hỗ trợ ngoài bảo hiểm trong các trường hợp gặp sự cố tới 36 tháng lương khi tai nạn lao động (không thấp hơn 200 triệu đồng); hỗ trợ 4,5 triệu đồng tiền thuê nhà trong 3 tháng đầu và thưởng thêm 500.000 đồng nếu tiếp tục làm việc tới tháng thứ 4 tại địa bàn Hà Nội và TP.HCM cho tài xế ngoại tỉnh gia nhập công ty….

- GSM có khá nhiều tài xế nữ. Công ty có chính sách phúc lợi đặc biệt nào dành cho các bác tài nữ không, thưa ông?

Ngoài chế độ thai sản theo luật, tài xế nữ cơ hữu của GSM được giảm 1 ngày công tiêu chuẩn mỗi tháng; người nuôi con dưới 12 tháng tuổi được giảm 3 ngày. Chương trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm cũng bổ sung gói tầm soát ung thư nữ. Chị em còn nhận quà sinh con 500.000 đồng/con và 200.000 đồng vào mỗi dịp 8/3, 20/10.

- Phúc lợi càng rộng đồng nghĩa chi phí càng lớn. GSM sẽ duy trì và phát triển những chính sách này thế nào?

GSM coi phúc lợi là đầu tư cho con người và chất lượng dịch vụ. Tài xế yên tâm làm nghề sẽ có thêm động lực phục vụ khách hàng và gắn bó với doanh nghiệp. Vì thế, GSM không chỉ cam kết đồng hành trên từng cuốc xe, mà còn mong muốn trở thành điểm tựa cho các bác tài Xanh trong tương lai lâu dài.

- Xin cảm ơn ông!