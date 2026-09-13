Làm thế nào để con cua được chín chân?

(VTC News) -

Bạn đã bao giờ nghe đến một con cua có “chín chân” chưa? Thoạt nghe, nhiều người có thể lập tức nghĩ đến số lượng chân của con vật quen thuộc này và tự hỏi điều đó có thực sự khả thi.

Theo cách tính quen thuộc, cua có 8 chân cùng 2 càng. Vậy phải làm thế nào để có được “chín chân”? Nhiều người sẽ nghĩ đến việc thêm, bớt một bộ phận hoặc tìm kiếm một trường hợp đặc biệt nào đó.

Mấu chốt nằm ở cách sử dụng từ ngữ. Một từ trong câu đố có thể mang nhiều nghĩa, nhưng cách diễn đạt khiến người đọc dễ mặc định một cách hiểu ngay từ đầu và vô tình bỏ qua những cách hiểu khác.

Để tiến gần hơn đến đáp án, hãy tạm gác những con số sang một bên và thử liên tưởng đến những tình huống quen thuộc trong đời sống. Đôi khi, điều tưởng như vô lý lại trở nên hợp lý khi một từ quen thuộc được nhìn theo nghĩa khác.

Câu đố về con cua “chín chân” đòi hỏi người chơi chú ý đến cách sử dụng từ ngữ thay vì chỉ tập trung vào số lượng chân của con vật. (Ảnh: AI)

Nếu vẫn chưa tìm ra, căn bếp có thể là gợi ý cuối cùng dành cho bạn. Hãy nghĩ đến điều xảy ra với thực phẩm trong quá trình chế biến, sau đó thử đọc lại câu hỏi một lần nữa.

Bạn đã tìm ra đáp án chưa? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận và xem có bao nhiêu người cùng suy nghĩ với bạn.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện khả năng quan sát và tư duy mỗi ngày.