(VTC News) -

Không ít câu đố tưởng như chỉ dành cho trẻ em lại khiến cả người lớn phải ‘đau đầu’ vì đáp án không nằm ở kiến thức mà ở cách quan sát. Chỉ cần suy nghĩ theo lối mòn, bạn rất dễ đưa ra câu trả lời sai.

Câu hỏi lần này nghe vô cùng đơn giản: “Cái gì càng chạy càng đứng yên”. Chính sự đối lập giữa hai từ ‘chạy’ và ‘đứng yên’ khiến nhiều người bối rối.

Đây là dạng câu đố mẹo yêu cầu khả năng liên tưởng và tư duy linh hoạt hơn là tính toán hay ghi nhớ. Chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên hợp lý bất ngờ.

Cái gì càng chạy càng đứng yên? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận.