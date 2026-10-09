Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(VTC News) -

Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, sở đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng ngàn người tham dự, phát miễn phí 11.000 túi vải có chứa khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật, 1.555 sổ tay dành cho hòa giải viên.

Ngành chức năng, các địa phương tổ chức tập huấn tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ các tổ chức, đoàn thể xã.

Các em nhỏ người dân tộc thiểu số ở phường LangBiang - Đà Lạt được phụ huynh dạy đọc sách.

Đối với cấp xã, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và thành viên câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

Cấp phát 23.000 tờ gấp có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đến cán bộ và Nhân dân tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Sở Tư pháp còn tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân thông qua các hội nghị của chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2025.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình, quy định của pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, một số kiến thức cơ bản về giới… Bên cạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua các hội nghị, phát tờ rơi, Sở Tư pháp còn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức thành công các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Trật tự an toàn giao thông năm 2024, 2025 trên địa bàn tỉnh.

Các cuộc thi đã thu hút trên 35.000 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ngành chức năng, địa phương tăng cường đăng tải tin, bài tuyên truyền pháp luật trên trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, trang thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, trang mạng xã hội Zalo, Facebook…

Ngành Tư pháp phối hợp với đơn vị truyền thông thu và phát sóng Bộ Tình huống giải đáp pháp luật liên quan đến các lĩnh vực cần phổ biến. Sở Tư pháp tham gia trả lời nhiều trường hợp cán bộ và Nhân dân trong tỉnh hỏi về các vấn đề liên quan đến pháp luật thông qua hình thức trả lời trực tiếp, qua điện thoại và bằng văn bản.

Bà Kon Sơ Mi La - Trưởng thôn Liêng Bông, xã Lạc Dương (xã có trên 82% đồng bào dân tộc thiểu số) cho biết: Các cấp, ngành, địa phương luôn quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, luôn lấy người dân làm chủ thể.

Nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới, ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ và hình ảnh dễ hiểu, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của từng dân tộc.

Qua đó, đã truyền tải kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của Nhân dân.