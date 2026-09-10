Lãi suất cho vay mua nhà giảm, thị trường bất động sản sắp sôi động trở lại?

(VTC News) -

Anh Trần Tuấn Khải, nhân viên tư vấn bất động sản, nhận xét, qua tiếp xúc với nhiều khách hàng, có thể thấy việc lãi suất cho vay mua nhà đang giảm đã tác động đến tâm lý khách hàng, từ đó thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại.

Hiện các giao dịch mua bán chỉ lác đác ở các khu vực có quy hoạch rõ ràng và tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầng tốt. Một trong những nguyên nhân chính là người mua vẫn đang chờ đợi lãi suất hạ sâu hơn nữa để xuống tiền.

“Nhiều sản phẩm bất động sản trên thị trường hiện có mức giá khá tốt nhưng vẫn chưa tìm được khách mua do lãi suất vay nhà ở mức cao, người dân lo ngại áp lực tài chính lớn. Khi lãi suất hạ nhiệt, chắc chắn tới đây, nhiều khách hàng sẽ tranh thủ chốt các sản phẩm này”, anh Khải dự báo.

Cũng theo anh Khải, việc ngân hàng giảm lãi suất là một trong những yếu tố có thể kích thích dòng tiền quay trở lại bất động sản, thị trường sẽ sớm nhộn nhịp. “Khi lãi suất giảm, thị trường bất động sản sẽ sôi động lên. Đây dường như đã là quy luật từ trước đến nay”, anh Khải nói.

Lãi suất cho vay mua nhà giảm, thị trường bất động sản đón tín hiệu tích cực. (Ảnh: Minh Đức).

Hạ lãi suất, thêm động lực cho thị trường nhà ở

Trong khi đó, theo các chuyên gia bất động sản, việc nhiều ngân hàng gần đây giảm lãi suất, kéo dài thời gian cố định lãi suất vay mua nhà là tín hiệu tích cực đối với người có nhu cầu ở thực.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam, cho biết, dữ liệu thị trường cho thấy nhu cầu tiếp cận tín dụng của người mua nhà vẫn ở mức cao, song các quyết định tài chính trở nên thận trọng hơn.

Theo khảo sát, 84% người được hỏi sẵn sàng vay để mua nhà nhưng 91% chỉ chấp nhận vay dưới 50% giá trị tài sản. Phần lớn người mua cũng mong muốn tổng số tiền trả góp hằng tháng, bao gồm cả gốc và lãi, chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đáng chú ý, 81% người được khảo sát cho biết sẵn sàng vay mua nhà nếu lãi suất dưới 9%.

Theo ông Quốc Anh, khi lãi suất vượt 10%, tốc độ tăng trưởng giao dịch bất động sản thường chậm lại do người mua phải cân nhắc kỹ hơn về khả năng tài chính. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, các chủ đầu tư và sàn giao dịch cần điều chỉnh chiến lược phát triển và bán hàng.

Bên cạnh việc chứng minh chất lượng thực tế của dự án, đặc biệt là hạ tầng và tiện ích, doanh nghiệp cần xây dựng chính sách thanh toán linh hoạt phù hợp với từng nhóm khách hàng. Việc áp dụng các gói hỗ trợ lãi suất hoặc cố định lãi suất trong thời gian dài sẽ góp phần nâng cao khả năng chi trả của người mua nhà.

Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính, ngân hàng cũng cho rằng, việc nhiều ngân hàng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho người mua nhà đang tạo thêm dư địa tích cực cho thị trường bất động sản. Ngoài ra, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức lãi suất giảm mà còn ở xu hướng các ngân hàng thiết kế sản phẩm tín dụng theo hướng dài hạn, linh hoạt và gắn với chất lượng tài sản.

“Theo tôi, đây trước hết là tín hiệu tích cực đối với khả năng tiếp cận nhà ở và thanh khoản thị trường. Khi chi phí vốn giảm, người có nhu cầu ở thực sẽ có thêm lựa chọn trong việc cân đối giữa vốn tự có và vốn vay. Tâm lý thận trọng của người mua cũng có thể được cải thiện, qua đó hỗ trợ giao dịch”, ông Huy nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Huy, tác động sẽ không đồng đều. Dòng vốn sẽ hướng tới những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tài sản rõ ràng và khách hàng có năng lực tài chính. Điều này có thể thúc đẩy quá trình phân hóa tích cực của thị trường.

Những dự án có pháp lý minh bạch, vị trí phù hợp, mức giá hợp lý và đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ có nhiều lợi thế hơn. Ngược lại, các tài sản phụ thuộc quá lớn vào kỳ vọng tăng giá hoặc sử dụng đòn bẩy cao cần được cân nhắc thận trọng.

Động thái hạ lãi suất cho vay của các ngân hàng thời điểm hiện nay chắc chắn sẽ tác động tới thị trường bất động sản, nhưng mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng phân khúc. Ông Nguyễn Hữu Cường

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội, nhấn mạnh, động thái hạ lãi suất cho vay của các ngân hàng thời điểm hiện nay chắc chắn sẽ tác động tới thị trường bất động sản, nhưng mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng phân khúc.

Đối với phân khúc biệt thự, bất động sản, chung cư cao cấp sẽ bị ảnh hưởng lớn do nhu cầu ở thật giảm, dẫn đến nhu cầu mua bán giao dịch chung cư cao cấp sẽ giảm. Còn đối với phân khúc chung cư bình dân không phụ thuộc vào chính sách hay lãi suất của ngân hàng mà chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu. Phân khúc này có xu hướng giá bán và giá cho thuê ngày càng tăng, mật độ giao thương tăng lên do nhu cầu ở thật vẫn rất cao, trong khi nguồn cung luôn thấp hơn cầu.

Ông Nguyễn Hữu Cường nhấn mạnh, việc giảm lãi suất vay là một bài toán khó, đòi hỏi các ngân hàng cần lộ trình rõ ràng về mức giảm, thời gian giảm lãi suất để có thể thực sự kích thích lại nhu cầu giao dịch trên thị trường.

Có nên vay tiền mua nhà lúc này?

Người mua nhà nên cân nhắc, tính toán kỹ khi vay tiền. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông Nguyễn Quang Huy, người mua không nên vay tiền mua nhà chỉ vì lãi suất đang giảm. Với người mua để ở, có thu nhập ổn định, vốn tự có phù hợp và tìm được bất động sản có pháp lý rõ ràng, giá hợp lý, đây có thể là thời điểm đáng cân nhắc.

Điều quan trọng là phải nhìn khoản vay trong cả vòng đời, không chỉ nhìn mức lãi suất ưu đãi ban đầu. Người mua cần tính đến lãi suất sau ưu đãi, biên độ điều chỉnh, khả năng trả nợ khi thu nhập thay đổi và các khoản chi phí liên quan.

Đặc biệt, ngân hàng có thể cho vay tới mức nào không đồng nghĩa người mua nên vay tới mức đó. Một quyết định mua nhà tốt phải bảo đảm gia đình vẫn duy trì được dòng tiền sinh hoạt và một khoản dự phòng cần thiết sau khi trả nợ.

Lãnh đạo một ngân nhận định, lãi suất đang có xu hướng hạ nhiệt, sẽ tác động tích cực tới thị trường bất động sản. Cụ thể, sau giai đoạn tăng cao trong những tháng nửa đầu năm với mức từ 12-14%, cá biệt có một số ngân hàng thương mại cho vay lãi suất thả nổi ở mức 14-16%. Khi lãi suất hạ chắc chắn tác động rất tích cực cho cả chủ đầu tư và người mua nhà.

Tuy nhiên, người mua nhà và chủ đầu tư cần lưu tâm những điều kiện nào để đầu tư tốt. Trong đó, nên tập trung vào an toàn dài hạn chứ không chỉ yêu cầu về lãi suất.

“Lãi suất hạ nhiệt là xu hướng tất yếu để hỗ trợ nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao; bất động sản là lĩnh vực có tính lan tỏa lớn tới hơn 40 ngành nghề, đóng góp 10-12% GDP nên lãi suất hạ nhiệt sẽ thúc đẩy thanh khoản, giúp bất động sản phát huy đúng vai trò lĩnh vực đầu tàu của nền kinh tế”, vị lãnh đạo ngân hàng chia sẻ.

Nhận định về lãi suất thời gian tới, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, ông nghiêng về khả năng mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh và điều chỉnh linh hoạt, nhưng khó kỳ giảm sâu, đồng loạt và kéo dài.

“Nhìn rộng hơn, điều đáng kỳ vọng không phải là một cuộc đua giảm lãi suất bằng mọi giá mà là một mặt bằng tín dụng hợp lý, ổn định và có khả năng dự báo. Điều này sẽ giúp người dân mạnh dạn hơn trong quyết định mua nhà, đồng thời giúp thị trường phát triển theo hướng thực chất.

Tôi cho rằng giai đoạn tới sẽ là thời kỳ thị trường chuyển mạnh từ tư duy “mua để chờ tăng giá” sang “mua đúng nhu cầu, đúng giá trị và phù hợp dòng tiền”. Lãi suất thuận lợi có thể tạo thêm động lực, nhưng nền tảng của một thị trường bất động sản bền vững vẫn là nhu cầu thực, pháp lý minh bạch và khả năng tài chính lành mạnh của người mua”, ông Huy nhận định.