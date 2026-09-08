Nên mua nhà đất hay gửi tiết kiệm lúc này?

(VTC News) -

Theo ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính - ngân hàng, trong bối cảnh thị trường còn đan xen cả cơ hội và thách thức, câu hỏi nên gửi tiết kiệm hay đầu tư bất động sản không thể trả lời theo hướng tuyệt đối. Mỗi kênh có một vai trò khác nhau: gửi tiết kiệm giúp bảo toàn vốn và duy trì thanh khoản, còn bất động sản hướng tới tích lũy tài sản và tăng trưởng dài hạn.

“Một lựa chọn phù hợp là cần dựa trên mục tiêu tài chính, thời gian sử dụng vốn, khả năng tạo dòng tiền và sức chịu đựng rủi ro của từng nhà đầu tư”, ông Huy nói.

Nhiều người băn khoăn giữa việc mua nhà đất và gửi tiết kiệm. (Ảnh minh họa).

Ông Huy cho biết, tiền gửi tiết kiệm vẫn là “vùng đệm” cần thiết của danh mục, kênh này vẫn có ưu thế về tính ổn định, khả năng dự báo và mức độ an toàn cao. Đây là lựa chọn phù hợp đối với quỹ dự phòng, khoản tiền có kế hoạch sử dụng trong ngắn hạn hoặc nguồn vốn đang chờ cơ hội đầu tư rõ ràng hơn.

Nhà đầu tư không nhất thiết gửi toàn bộ tiền vào một kỳ hạn. Nên chia thành nhiều khoản đáo hạn luân phiên: kỳ hạn 3 - 6 tháng dành cho nhu cầu tài chính gần; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên áp dụng với phần vốn thực sự nhàn rỗi. Cách “xếp thang kỳ hạn” vừa hỗ trợ tối ưu lãi suất, vừa bảo đảm sự chủ động, hạn chế thiệt hại nếu phải rút tiền trước hạn.

Đối với bất động sản, cơ hội sinh lời vẫn nhiều. Nhưng điểm đáng lưu ý là sự lệch pha giữa cơ cấu sản phẩm và khả năng chi trả. Nhiều dự án cao cấp có tổng giá trị lớn, trong khi nguồn cung nhà ở bình dân, vừa túi tiền và đáp ứng nhu cầu thực vẫn còn hạn chế. Vì vậy, cơ hội không nằm ở việc chạy theo xu hướng mà ở năng lực lựa chọn đúng phân khúc, đúng địa bàn và đúng mức giá.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn hiện phổ biến ở mức khá cao. Trong điều kiện hoạt động thẩm định và giải ngân được thực hiện thận trọng, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy quá lớn có thể làm gia tăng áp lực dòng tiền. Vì vậy, nhà đầu tư nên tuân thủ nguyên tắc vốn chủ sở hữu nên đạt tối thiểu 50% giá trị tài sản, đồng thời cần chuẩn bị phương án ứng phó nếu lãi suất cao kéo dài và ưu tiên bất động sản có khả năng tạo dòng tiền.

“Với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình, tỷ lệ tham khảo là 50 - 60% tiền gửi, 30 - 40% bất động sản và khoảng 10% dự phòng thanh khoản. Nếu chưa tìm được tài sản đáp ứng đồng thời các tiêu chí về pháp lý, giá trị sử dụng và dòng tiền, tiếp tục gửi tiết kiệm không phải là bỏ lỡ cơ hội, mà là sự kiên nhẫn có tính toán. Trong đầu tư, việc bảo toàn được năng lực tài chính chính là nền tảng để đi đường dài”, ông Huy đưa ra lời khuyên.

Trong khi đó, theo một chuyên gia của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT, với người có khẩu vị rủi ro trung bình, gửi ngân hàng lãi suất 9%/năm là phương án phù hợp để giữ dòng tiền trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu mục tiêu đã rõ ràng là tích sản bằng bất động sản, người mua không nên chỉ vì mức lãi suất hiện tại mà trì hoãn quá lâu. Ngay cả khi thị trường trầm lắng thì vẫn tạo lợi thế về lựa chọn và đàm phán cho người đang có sẵn tiền.

“Trong ngắn hạn 1 năm tới, tiền gửi là kênh phù hợp hơn. Nhưng khi lãi suất hạ nhiệt thực sự, thanh khoản sôi động trở lại, cũng là lúc nhà đầu tư không còn ưu thế chủ động lựa chọn bất động sản”, vị chuyên gia nói.

Theo chuyên gia này, thay vì cố dự đoán chính xác thời điểm thị trường phục hồi hay giá nhà tạo “đáy”, người mua nên xác định kế hoạch đầu tư 3-5 năm và chuẩn bị sẵn nguồn vốn để hành động khi xuất hiện tài sản phù hợp. Trong thời gian chờ đợi, có thể chia tiền gửi thành các kỳ hạn 1-3-6 tháng để vừa hưởng lãi, vừa duy trì khả năng xoay chuyển dòng tiền.

Ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc EZ Property - cho rằng, gửi tiết kiệm là hình thức đầu tư khá an toàn và phù hợp với khách hàng có khẩu vị rủi ro thấp. Nhiều nhà băng đang chào lãi suất trên 9% cho khoản tiền gửi từ vài chục triệu đồng, thay vì chủ yếu dành cho khách có tiền tỷ như trước.

Tuy nhiên, lãi huy động tăng cao thường mang tính thời điểm. Trong khi đó, nếu đầu tư bất động sản tích luỹ bằng vốn hiện có thì nên chọn đúng sản phẩm, không nên dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư.