Môi giới bất động sản cung cấp thông tin sai có thể bị phạt tới 160 triệu đồng

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị định 339/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/8, trong đó quy định cụ thể mức xử phạt đối với các vi phạm trong hoạt động môi giới bất động sản.

Phạt đến 180 triệu đồng nếu môi giới bất động sản không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không trung thực. (Ảnh: vneconomy)

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không cung cấp, cung cấp không đầy đủ theo quy định hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới bị phạt tiền từ 120-160 triệu đồng.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định cũng bị xử phạt với mức tương tự.

Ngoài ra, mức phạt 120-160 triệu đồng còn áp dụng với hành vi không gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để đăng tải trước khi hoạt động kinh doanh theo quy định.

Chính phủ quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề; hoặc có chứng chỉ nhưng không làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hay doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản sẽ bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng với cá nhân không thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch hoặc doanh nghiệp môi giới nơi mình làm việc.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, mức phạt từ 60-80 triệu đồng được áp dụng nếu không thực hiện chế độ báo cáo, không có quy chế hoạt động, không có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hoặc không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Nghị định 339 cũng quy định mức phạt đối với các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản không ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền hoặc không thực hiện đầy đủ việc thu thập, lưu trữ, bảo mật thông tin, hồ sơ giao dịch có thể bị phạt 20-40 triệu đồng.

Hành vi không báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực theo quy định bị phạt từ 40-80 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, hành vi này còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản từ 1-3 tháng.