Lái êm, dáng thanh lịch: VinFast Kyo giúp dân công sở tự tin chuyển sang xe điện

(VTC News) -

Dáng xe hợp công sở, cốp rộng tiện mang đồ

Thiết kế thanh lịch là điểm khiến chị Đỗ Thu Uyên, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội, muốn tìm hiểu VinFast Kyo. Sau nhiều năm đi xe tay ga, chị muốn tìm một phương tiện vừa hợp trang phục công sở, vừa thuận tiện cho những lần mua sắm hoặc gặp bạn sau giờ làm.

Với chị Uyên, chiếc xe xuất hiện cùng bản thân mỗi ngày nên kiểu dáng cũng cần đúng sở thích. Kyo tạo thiện cảm bằng diện mạo trang nhã, phù hợp khi tới văn phòng nhưng vẫn trẻ trung trong những cuộc hẹn cuối tuần.

“Tôi thích xe nhìn thanh lịch, dễ đi cùng trang phục hằng ngày. Kyo khiến tôi muốn xem kỹ hơn vì ngoài kiểu dáng còn có cốp rộng, đúng thứ tôi cần khi đi làm”, chị Uyên chia sẻ.

Cốp 21 lít giúp chị cất áo chống nắng, mũ bảo hiểm và một số vật dụng cá nhân. Không gian chứa đồ cũng hữu ích vào những hôm chị kết hợp nhiều việc. Sau giờ làm, chị có thể mua thêm vài món đồ rồi về nhà mà không lo phải lỉnh kỉnh đồ treo trên xe. Sàn để chân rộng tiếp tục tạo sự thoải mái cho người lái trong các chặng di chuyển.

Trải nghiệm cầm lái khiến chị có thêm lý do lựa chọn. Theo cảm nhận của chị Uyên, Kyo tăng ga mượt, dễ điều chỉnh tốc độ và tạo cảm giác dễ chịu. Xe sử dụng động cơ In-hub công suất tối đa 3.000W, đạt tốc độ tối đa 70km/h. Hệ thống giảm xóc có giảm chấn thủy lực hỗ trợ hạn chế rung xóc khi qua địa hình xấu.

“Tôi đi xe mỗi ngày nên cần cả ngồi thoải mái lẫn chỗ để đồ. Kyo đáp ứng cả 2 yêu cầu ấy”, chị nói.

Đổi pin tiện, mua xe thêm ưu đãi tới 5 triệu đồng

Sống tại chung cư, chị Uyên chia sẻ, Kyo tiện ở chỗ có thể chọn cách nạp năng lượng phù hợp với mỗi người hoặc nhiều tình huống khác nhau. Có nơi cắm điện thì sạc, cần di chuyển tần suất lớn thì ghé tủ đổi pin, chị không phải phụ thuộc vào một vị trí sạc cố định hay quay về nhà để nạp điện.

“Hôm nào cần đi thêm việc, tôi ghé đổi pin trên đường, chỉ vài phút là đủ pin đi mệt nghỉ”, chị cho biết.

Chị Uyên cho biết các tủ đổi pin hiện đã xuất hiện trên nhiều tuyến phố. Ngay cả những hôm đi xa trung tâm, chị vẫn dễ tìm được nhiều điểm đổi pin.

Kyo sử dụng pin LFP dung lượng 1,5kWh và hỗ trợ bổ sung 1 pin cùng dung lượng. Khi lắp 2 pin, quãng đường di chuyển đạt tới 160km sau mỗi lần sạc, phục vụ lịch tới văn phòng, ghé mua sắm và gặp người thân.

Các tiện ích khác tiếp tục giúp việc dùng xe gọn hơn. Smart Key hỗ trợ mở khóa không cần tra chìa và tìm xe trong bãi đỗ. Màn hình TFT kết nối Bluetooth với điện thoại để thông báo cuộc gọi, còn cổng USB cho phép sạc bổ sung thiết bị cá nhân khi cần.

Sự thuận tiện khi sử dụng đi cùng khoản đầu tư mềm. Qua chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, Kyo được hỗ trợ tới 5 triệu đồng đến hết ngày 19/12/2026, đưa giá xe từ 30 triệu đồng còn từ 25 triệu đồng.

Lợi ích tiết kiệm tiếp tục thể hiện trong quá trình sử dụng với chính sách miễn phí 20 lượt đổi pin mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028. Kyo cũng không cần thay dầu động cơ, bugi hay lọc gió động cơ như xe xăng, giúp lược bỏ các khoản chăm sóc tốn kém và tiết kiệm thời gian vào xưởng.

Kyo mang tới lý do thiết thực để người đi làm đổi xe xăng, khi một chiếc xe thanh lịch có khả năng vận hành tốt, tiết kiệm chi phí và linh hoạt nạp năng lượng.