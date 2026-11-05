VinFast VF 9 biến thời gian di chuyển thành khoảng làm việc và nghỉ ngơi

(VTC News) -

“Văn phòng di động” của doanh nhân

Một tuần làm việc của anh Nghĩa Nhân, chủ doanh nghiệp thiết bị công nghiệp tại Hà Nội, có thể phát sinh nhiều cuộc gặp đối tác ở ngoại thành và tại các tỉnh khác. Những lúc di chuyển trên đường, anh tận dụng thời gian để đọc báo cáo, xem hồ sơ và điều phối công việc. Vì vậy, chiếc VinFast VF 9 Plus với anh giống như một “văn phòng di động”.

Phiên bản 6 chỗ mà anh sử dụng có hai ghế “cơ trưởng” độc lập ở hàng thứ hai. Khoang xe rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở 3.149 mm, còn ghế chỉnh điện 8 hướng cho phép anh Nhân đổi tư thế khi sử dụng máy tính hoặc đọc tài liệu. Tiếng ồn trong cabin được hạn chế nhờ kính cách âm hai lớp ở hàng ghế trước và đặc tính vận hành êm của xe điện, thuận tiện để anh trao đổi công việc trên đường.

“Khi đi làm, có lái xe, tôi thường tranh thủ xử lý công việc ngay trên xe, xem tài liệu, góp ý phương án rồi gửi lại cho nhân viên chỉnh sửa. Nhiều việc đã giải quyết xong trước khi tới nơi, không phải đợi về văn phòng”, anh Nhân chia sẻ.

Sạc không dây trên bệ tì tay, cổng USB ở hàng ghế thứ hai và ổ điện xoay chiều đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị cá nhân khi anh làm việc nhiều giờ trong thời gian di chuyển.

Trên đường đi, anh Nhân còn có thể ngả lưng nghỉ ngơi và tận hưởng các chức năng massage, sưởi và thông gió trên ghế. Điều hòa tự động ba vùng cho phép tài xế và người ngồi sau điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu cá nhân. Hệ thống treo sau đa liên kết kết hợp giảm chấn khí nén cũng kiểm soát dao động khi xe đi qua mặt đường không đều, hạn chế rung xóc truyền tới hành khách.

VF 9 thành không gian “sum họp trên từng cây số”

Sau những ngày làm việc, anh Nhân lại tự lái VF 9 đưa vợ, hai con và bố mẹ đi chơi. Không gian trong xe đủ rộng rãi để sáu người đều ngồi thoải mái. Riêng với bố mẹ anh, các tiện nghi ở hàng ghế cơ trưởng đặc biệt hữu ích khi hành trình kéo dài nhiều giờ.

“Bố mẹ tôi thích cùng con cháu đi chơi nhưng ngại phải ngồi lâu. Thế nhưng, từ khi tôi chuyển sang VF 9, hai ông bà không thấy mệt nữa. Bây giờ hai cụ còn chủ động gợi ý điểm đến cho cuối tuần”, anh kể.

Trong những chuyến ít thành viên, hàng ghế thứ ba có thể gập để tăng dung tích khoang hành lý phía sau lên 926 lít. Cốp trước 100 lít bổ sung chỗ chứa đồ, đáp ứng những dịp cần mang theo nhiều hành lý.

Khi lái xe trên cao tốc, trang bị anh Nhân thích nhất trong hệ thống ADAS là giám sát hành trình thích ứng, với chức năng hỗ trợ duy trì khoảng cách với xe phía trước. Màn hình hiển thị trên kính lái HUD đưa thông tin vận hành vào tầm quan sát, để anh tập trung nhìn đường trong những chuyến đi xa. VF 9 còn có 11 túi khí nhằm bảo vệ hành khách ở nhiều vị trí trong cabin.

VF 9 sử dụng pin dung lượng khả dụng 123 kWh, cho quãng đường tối đa 626 km sau một lần sạc đầy. Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% khoảng 35 phút, thuận tiện để kết hợp việc sạc với chặng dừng nghỉ. Cả gia đình có thể xuống xe ăn uống, thư giãn trước khi tiếp tục hành trình.

Phiên bản VF 9 Eco có giá khởi điểm 1,348 tỷ đồng. Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, ưu đãi 5% áp dụng đến hết ngày 19/12/2026, đưa giá bản Eco còn khoảng 1,28 tỷ đồng. Với VF 9 Plus, mức hỗ trợ 76,45 triệu đồng đưa giá từ 1,529 tỷ đồng còn khoảng 1,45 tỷ đồng. Chính sách dành cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng bất kỳ hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi mua ô tô điện VinFast mới.