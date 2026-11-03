VinFast Kyo ghi điểm với người trẻ nhờ công năng 'một xe, nhiều tiện ích'

(VTC News) -

Cốp 21 lít, “gói gọn” cả ngày năng động

Sau giờ tan sở, nhiều người trẻ vẫn bận rộn với lớp ngoại ngữ, buổi tập thể thao hoặc cuộc gặp bạn bè. Một chiếc xe có chỗ cất đồ tiện lợi giúp người dùng đi thẳng tới điểm hẹn tiếp theo, bớt một lượt vòng về nhà.

Cốp 21 lít của VinFast Kyo tạo thêm không gian sắp xếp vật dụng cho những ngày như vậy. Ngoài áo mưa và găng tay, người dùng có thể bố trí một bộ quần áo tập gấp gọn hoặc túi đồ cá nhân có kích thước vừa phải. Đồ cần dùng ở văn phòng được mang lên khi vào làm; những món dành cho buổi tối có thể để riêng trên xe, không phải xách theo cả ngày.

Sự thuận tiện còn nằm ở những lần chuyển điểm đến. Khóa thông minh hỗ trợ mở xe không cần tra chìa, giúp bớt thao tác khi đang mang túi hoặc đồ mua thêm. Khi rời lớp học, phòng tập hay nhà hàng, chức năng tìm xe hỗ trợ xác định vị trí phương tiện trong bãi đỗ đông.

Sau nhiều giờ làm việc, điện thoại vẫn cần phục vụ việc tra đường, liên lạc hoặc xác nhận cuộc hẹn. Cổng USB trên Kyo bổ sung một phương án sạc thiết bị cá nhân khi cần, thuận tiện với người thường ra khỏi nhà từ sáng và trở về muộn.

Bên cạnh công năng, Kyo có diện mạo phù hợp với nhiều hoạt động trong ngày. Thiết kế lấy cảm hứng từ xe hơi, với đèn LED Projector, lưới Louver và dải crôm chữ V phía trước tạo điểm nhấn. Các lựa chọn màu sắc từ đen bóng, xanh oliu đến đỏ, trắng ngọc trai và nâu ánh kim giúp người dùng tìm được chiếc xe hợp sở thích, dù diện trang phục công sở hay thay sang đồ thoải mái cho buổi tối.

Thêm điểm đến, thêm lựa chọn năng lượng

Đi học, đi tập hay gặp bạn bè sau giờ làm khiến quãng đường di chuyển mỗi ngày dài thêm. Với VinFast Kyo, người dùng có thể chọn lắp thêm pin để đáp ứng lịch trình bận rộn ấy.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5kWh và hỗ trợ bổ sung một pin cùng dung lượng. Cấu hình hai pin nâng tổng dung lượng lên 3kWh, giúp tăng quãng đường di chuyển lên tới 160km.

Tùy chọn này giúp người mua cân nhắc theo lịch sinh hoạt của mình. Người chủ yếu đi lại gần nhà có thể xem xét cấu hình một pin; người thường xuyên di chuyển giữa văn phòng, lớp học và các điểm hẹn có thêm phương án hai pin.

Việc bổ sung năng lượng cũng rất thuận tiện khi chủ xe có thể sạc tại nhà, tại trạm V-Green hoặc đổi pin tại hệ thống tủ đổi pin công cộng. Mạng lưới đổi pin rộng khắp 34 tỉnh, thành phố mang tới thêm lựa chọn cho người ở chung cư hoặc những nơi chưa có điều kiện sạc tại chỗ.

Kiểu dáng hợp gu, tiện mang đồ và linh hoạt bổ sung năng lượng giúp VinFast Kyo bắt nhịp với cuộc sống năng động của người trẻ. Chiếc xe đáp ứng nhu cầu đi làm mỗi ngày, đồng thời thuận tiện cho những kế hoạch học tập, rèn luyện và gặp gỡ sau giờ tan sở.