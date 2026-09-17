VinFast Kyo xử lý những đoạn đường 'khó chịu' trong phố ra sao?

(VTC News) -

Dừng giữa dốc vẫn lên ga nhẹ nhàng

Sống tại một khu chung cư ở Hà Nội, chị Mai Phương (31 tuổi), nhân viên văn phòng, thường xuyên phải đi qua lối hầm có độ dốc lớn và nhiều khúc cua hẹp. Theo chị, tình huống gây áp lực nhất là phải dừng giữa dốc khi phía trước ùn xe, trong khi phía sau có nhiều phương tiện chờ.

“Dốc hầm khá hẹp nên chỉ cần xe trôi lùi một chút là người lái dễ mất bình tĩnh, đặc biệt là khi chở thêm người”, chị Phương chia sẻ.

Từ khi lên đời VinFast Kyo, nỗi lo của chị Phương hoàn toàn được “xử gọn” với tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Khi xe bắt đầu di chuyển trên đoạn đường nghiêng, hệ thống giúp hạn chế tình trạng trôi lùi, cho người lái thêm thời gian kiểm soát tay ga.

Xe sử dụng động cơ in-hub có công suất cực đại 3.000W, truyền lực trực tiếp tới bánh sau. Tay ga được cân chỉnh theo hướng phản hồi liền mạch, giúp quá trình khởi hành diễn ra mượt mà hơn trong không gian hẹp.

Theo lời chị, khoảng sáng gầm 160mm cũng phát huy tác dụng tại vị trí chuyển tiếp giữa dốc và mặt đường. Nhờ phần gầm đủ thoáng, xe giảm nguy cơ va quệt khi đi qua điểm nối có độ chênh cao hoặc gờ giảm tốc đặt gần lối hầm.

“Điều tôi cần là xe không trôi lùi, tay ga dễ kiểm soát và phần gầm không bị cạ ở điểm tiếp giáp. Kyo giúp tôi tự tin hơn ở cả ba yêu cầu”, chị Phương nhận xét.

Tự tin vượt đường “chắp vá”

Không thường xuyên đi qua dốc hầm như chị Phương nhưng anh Quốc Minh (34 tuổi), nhân viên kinh doanh tại TP.HCM, lại phải di chuyển qua nhiều quận trong ngày. Lịch trình khiến anh liên tục gặp gờ giảm tốc, nắp cống, mặt đường chắp vá và những đoạn có cao độ thay đổi.

“Có những tuyến chỉ đi vài kilomet nhưng phải qua khá nhiều đoạn đường xấu. Nếu đi xe xăng cũ, chạy nửa ngày là mệt phờ. Tuy nhiên, với Kyo, mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, anh Minh nói.

Theo anh, Kyo sử dụng bánh 14 inch, đi kèm lốp trước kích thước 90/90-14 và lốp sau 120/70-14. Bánh trước có bề rộng phù hợp với yêu cầu điều hướng, trong khi lốp sau lớn hơn hỗ trợ độ bám tại bánh truyền động.

Hệ thống giảm xóc của xe gồm ống lồng giảm chấn thủy lực phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Cấu hình này giúp kiểm soát dao động của thân xe khi đi qua gờ giảm tốc, nắp cống hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Theo anh Minh, hiệu quả của các trang bị này thể hiện rõ nhất khi lịch trình kéo dài. “Qua gờ hay đoạn đường vá, xe xử lý dao động khá gọn, không tạo cảm giác quá dội lên tay lái. Đi nhiều chặng trong ngày vì thế cũng đỡ mệt hơn”, anh đánh giá.

Trục cơ sở 1.360mm góp phần duy trì cảm giác ổn định, trong khi trọng lượng khoảng 104kg, gồm pin, vẫn giúp xe thuận tiện khi dắt, quay đầu hoặc xoay xở trong khu vực đông phương tiện.

Khả năng khởi hành ngang dốc, gầm cao và nhiều trang bị xịn giúp Kyo xử lý nhẹ nhàng những đoạn đường “khó chịu”, để người dùng thêm tự tin trong mỗi hành trình.