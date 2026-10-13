Kỳ tích y khoa: Hai bé gái sinh đôi chào đời từ 2 tử cung khác nhau

(VTC News) -

Tối 13/10, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, bệnh viện đã mổ thành công cho sản phụ 32 tuổi, đón thành công 2 bé gái song sinh ở 2 tử cung khác nhau của người mẹ.

Sản phụ là chị N.T.P.L. (32 tuổi, quê Đồng Tháp). Sau khi lập gia đình, chị L. phát hiện mình có dị tật bẩm sinh hai tử cung, hai cổ tử cung. Đây là một dạng bất thường cấu trúc đường sinh dục nữ, có thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai và sinh nở.

Dù có bất thường này, chị L. vẫn có khả năng mang thai tự nhiên. Trong hai lần mang thai trước, cả hai bé trai đều phát triển trong tử cung bên phải và chào đời với cân nặng 3.900 gram.

Đến lần mang thai thứ ba, chị L. gặp tình huống đặc biệt hơn khi mang song thai tự nhiên. Hai thai nằm ở hai tử cung khác nhau, mỗi thai có một bánh nhau và một buồng ối riêng biệt. Đây là tình huống rất hiếm gặp, bởi việc hai thai cùng phát triển đồng thời ở cả hai tử cung trên một sản phụ có dị tật bẩm sinh như vậy không thường xảy ra.

Sức khoẻ sản phụ ổn định sau ca sinh mổ. (Ảnh: BVCC)

Trong suốt thai kỳ, các chỉ số phát triển của hai thai được theo dõi định kỳ và nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, cấu trúc hai tử cung nằm lệch về hai bên, cùng với sự phát triển của song thai, khiến sinh hoạt hằng ngày của chị L. gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, chị gần như chỉ có thể nằm ngửa ở một tư thế.

Nhận thức được tính chất đặc biệt của thai kỳ và những nguy cơ có thể phát sinh, gia đình quyết định đưa chị đến Bệnh viện Từ Dũ trong để được theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe và chuẩn bị phương án sinh an toàn.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, khi thai được 36 tuần 1 ngày, sau khi hội chẩn và đánh giá tình trạng sản khoa, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Nguyên nhân là sản phụ mang song thai trên nền đã trải qua hai lần mổ lấy thai trước đó.

Ca phẫu thuật được thực hiện lúc 9h30 ngày 9/10/2026. Hai bé gái lần lượt chào đời với cân nặng 2.950 gram và 2.500 gram. Sau sinh, bé gái đầu tiên khóc to, sức khoẻ ổn định được nhân viên y tế chăm sóc và trở về bên mẹ. Bé gái thứ hai có tiếng khóc yếu hơn nên được các bác sĩ sơ sinh tiếp nhận để theo dõi và chăm sóc thêm.

Sau 5 ngày hậu phẫu, sức khỏe chị L. hồi phục tốt, gần như hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện cùng bé gái đầu lòng. Trong khi đó, bé gái thứ hai tiếp tục được chăm sóc tại khoa sơ sinh, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới nếu tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ, trường hợp của chị L. cho thấy dù có dị tật bẩm sinh ở đường sinh dục, người phụ nữ vẫn có thể mang thai tự nhiên. Tuy nhiên, với những thai kỳ có bất thường về cấu trúc tử cung, sản phụ nên đến bệnh viện chuyên khoa thăm khám sớm. Việc thăm khám, theo dõi định kỳ và lựa chọn phương án sinh phù hợp đóng vai trò quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.